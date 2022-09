Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter, birkaç gün önce yeni güncelleme ile paralı “Twitter Blue” aboneleri için “düzenleme” özelliği getirileceğini duyurmuştu. Hatta şirket sözcüsü yeni özelliğin 237 milyondan fazla parasız kullanıcıyı da açık olabileceğini iddia etmişti. Bundan yine iki üç gün önce testlere başlayan şirketin, çoğu kez olumlu dönüşler aldığı gözüküyor.

Küresel ölçekte en yaygın kullanılan sosyal medya uygulamalarından Twitter, yalnızca Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve ABD’de devrede olan paralı abonelik sistemi için bu yeniliği bazı kullanıcılara sundu. Şu an için firmanın hem güncellemeyi hem de Twitter Blue sistemini diğer ülkelere yaymayı planlayıp planlamadığı bilinmiyor. Düzenleme özelliğinin gelecekte Twitter’ı parasız kullanan 237.8 milyon kullanıcıyı kapsayıp kapsamayacağı da belirsizliğini koruyan unsurlardan. Bu konu adına şirket sözcüsü özelliğin herkesi kapsadığı takdirde neler olacağını daha belirlemediklerini söyleyerek bu kapıyı açık bıraktı.

well well well, look what we’ve been testing… pic.twitter.com/a8fND4xqMM

— Twitter Blue (@TwitterBlue) September 1, 2022