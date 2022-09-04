Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter, birkaç gün önce yeni güncelleme ile paralı “Twitter Blue” aboneleri için “düzenleme” özelliği getirileceğini duyurmuştu. Hatta şirket sözcüsü yeni özelliğin 237 milyondan fazla parasız kullanıcıyı da açık olabileceğini iddia etmişti. Bundan yine iki üç gün önce testlere başlayan şirketin, çoğu kez olumlu dönüşler aldığı gözüküyor.

Küresel ölçekte en yaygın kullanılan sosyal medya uygulamalarından Twitter, yalnızca Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve ABD’de devrede olan paralı abonelik sistemi için bu yeniliği bazı kullanıcılara sundu. Şu an için firmanın hem güncellemeyi hem de Twitter Blue sistemini diğer ülkelere yaymayı planlayıp planlamadığı bilinmiyor. Düzenleme özelliğinin gelecekte Twitter’ı parasız kullanan 237.8 milyon kullanıcıyı kapsayıp kapsamayacağı da belirsizliğini koruyan unsurlardan. Bu konu adına şirket sözcüsü özelliğin herkesi kapsadığı takdirde neler olacağını daha belirlemediklerini söyleyerek bu kapıyı açık bıraktı.

İçindekiler Yeni Değişiklik Bazı Kullanıcılar Tarafından Çok Beğenildi

Yeni Değişiklik Bazı Kullanıcılar Tarafından Çok Beğenildi

well well well, look what we’ve been testing… pic.twitter.com/a8fND4xqMM — Twitter Blue (@TwitterBlue) September 1, 2022

Twitter’ın bir düzenleme düğmesine sahip olup olmayacağı tartışmalı bir konu. Ancak, güncellemeden tam olarak haberi olmayan kullanıcılar yeni gelen bildirimlere karşı hazırlıksız yakalandılar. Güncellemeyle beraber gelen tanımadığınız kişilerin twettlerinizi düzenleme bildirimleri ile karşılaşmanız muhtemel.

Kullanıcılar tarafından yazım hatalarını düzeltmek, yanlış yorumlanan ifadeleri tekrardan yazmak gibi yenilikler kullanıcılar tarafından çokça beğenilse de bu yeniliklerin uygulamanın kalıcılığını bozduğu da bir gerçek. Twitter’ın düzenle düğmesi, kullanıcıların, yayınlandıktan sonraki 30 dakika içinde yapılan gönderilerde değişiklik yapmalarına izin verecek. Değişiklikler, içeriğin değiştirildiğini ve değişikliklerin zamanını gösteren bir sembol ile gösterilecek.

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