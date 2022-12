Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın attığı bir tweet’e göre Twitter, kullanıcı adlarını ya da kullanıcı adlarını platformda tekrar kullanılabilir hale getirmek için 1,5 milyar aktif olmayan hesabı silmeyi planlıyor. Silinecek hesapların yıllardır aktif olmayan ve kendileriyle ilişkili hiçbir tweet bulunmayan hesaplar olacağı belirtildi.

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022