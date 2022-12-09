Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın attığı bir tweet’e göre Twitter, kullanıcı adlarını ya da kullanıcı adlarını platformda tekrar kullanılabilir hale getirmek için 1,5 milyar aktif olmayan hesabı silmeyi planlıyor. Silinecek hesapların yıllardır aktif olmayan ve kendileriyle ilişkili hiçbir tweet bulunmayan hesaplar olacağı belirtildi.

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022

Elon Musk daha önce de aktif olmayan hesapları Twitter’dan kaldırma sözü vermiş ve Kasım ayında 15 yıldır aktif olmayan hesapların silineceğini duyurmuştu. Şu anda bir hesabın silinmek üzere işaretlenmesi için ne kadar süre aktif olmaması gerektiği belli değil. Musk ayrıca bir yıldan uzun süredir hareketsiz olan hesapların da hedef alınabileceğini öne sürmüştü.

Musk, ayrı bir tweetinde Twitter’ın “gölge yasaklama” olarak bilinen bir uygulama ile tweetleri bastırılan kullanıcıları bilgilendirecek bir süreç geliştirdiğini de söyledi. Kullanıcılar, tweet’lerinin bastırıldığının kendilerine bildirilmesi halinde yasağa itiraz edebilecekler. Ayrıca Twitter’ın kullanıcılara gerçek hesap durumlarını gösterecek bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığını da belirtti.

Gölge yasaklama konusuyla ilgili olarak Elon Musk, Twitter’ın eski CEO’su ve şirketin diğer üyelerine karşı yeni iddialarda bulunduğu “Twitter Dosyaları “nın ikinci yinelemesini yayınladı.

The Twitter Files, Part Deux!! 🍿🍿 https://t.co/bH9UiTSEK2 — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022

Reuters’ın haberine göre Twitter ayrıca önümüzdeki hafta içinde reklam verenler için yeni kontroller getirmeyi planlıyor. Bu kontroller, şirketlerin reklamlarının belirli anahtar kelimeleri içeren tweetlerin üstünde veya altında görünmesini engellemelerine olanak tanıyacak.

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Twitter, platformunun şeffaflığını ve hesap verebilirliğini geliştirme çabalarının bir parçası olarak reklamverenler için yeni kontroller uyguluyor. Bu uygulama, sivil haklar gruplarının Ekim ayında Elon Musk tarafından satın alınmasından bu yana platformda nefret söyleminin arttığına dair raporlarının ardından geldi.

Yeni kontroller, şirketlerin reklamlarının belirli anahtar kelimeleri içeren tweetlerin yanında görünmesini engellemelerine olanak tanıyacak. Bu hamle, reklamlarını platformdan çeken reklamverenlere güven vermeyi ve onları geri çekmeyi amaçlıyor.