Online alışverişi hızlandırmak isteyen Amazon, yeni Inspire uygulaması aracılığıyla platformundaki ürünleri sergilemek için TikTok benzeri bir yayın yapacak.

Uygulama, kısa biçimli video ve fotoğraf akışı sayesinde alıcıların diğer müşterilerin, en yeni influencer’ların ve çok çeşitli markaların ürünlerini kolayca keşfetmesine ve alışveriş yapmasına olanak tanıyacak.

Android ve iOS olmak üzere her iki platformda da kullanılabilecek olan uygulama, video içeriğinin yanı sıra fotoğraf desteği de sunacak. Instagram’da olduğu gibi, bir ürünü beğenmek için içerik ekranında herhangi bir yere çift dokunabilir ve TikTok’un dikey video akışını kullanmaya benzer şekilde Inspire deneyiminde gezinebilirsiniz. Daha önce Twitter da daha iyi keşif için TikTok’un sürükleyici video tarzını benimsemişti.

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Kullanıcılar, Inspire uygulamasını ilgili mağazalardan indirecek ve sadece kullanıcı için kişiselleştirilmiş fotoğraf ve video içeriğiyle alışveriş yapılabilecek bir akış görmeye başlamak için ilgi alanlarını seçmesi yeterli olacak. Bir ürünün açıklaması aracılığıyla ürün hakkında daha fazla bilgi edinebilir veya ürün hakkında daha fazla bilgi almak için incelemelere erişebilecek.

Böylece, sadece birkaç dokunuşla yeni ürünler keşfedebilir veya ne satın alacağınız konusunda ilham alınabilecek. Amazon, yeni alışveriş deneyiminin ilk olarak Aralık ayı başında ABD’deki belirli müşterilere sunulacağını ve takip eden aylarda tüm ABD müşterilerine yaygınlaştırılacağını açıkladı.