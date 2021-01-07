Twitter, Donald Trump’ın hesabını kilitledi!

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan tarihi protesto eylemi, sosyal medya devlerini de harekete geçirdi. Dev platformlar Donald Trump’ın sosyal medya hesaplarında yayınladığı son içerikleri silerken, Twitter ise ABD başkanının hesabını geçici olarak kilitledi!

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Twitter, Donald Trump’ın tweetlerine karşı harekete geçti!

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın başkanlığının onaylanacağı senato toplantısı, ülkede tarihi bir protestoya sebep oldu. Mevcut başkan Donald Trump destekçisi bir grup Amerikan Kongre Binası’nı işgal girişiminde bulunurken, çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyanın merakla takip ettiği olaylar sürerken, Trump ise sosyal medya hesapları üzerinden bazı paylaşımlar yayınladı.

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Eylemleri doğrudan ilgilendiren paylaşımların ardından Facebook, YouTube ve Twitter harekete geçti. Facebook ve YouTube tarihi bir karar alarak söz konusu paylaşımları kaldırırken, Twitter’ın ise bir adım ileri gittiği görüldü. Güvenlik hesabı üzerinden açıklama yayınlayan sosyal paylaşım platformu, ABD başkanının kişisel hesabını 12 saat süreyle kilitlediklerini duyurdu. “realDonaldTrump” hesabından gönderilen ve ciddi politika ihlalleri bulunan 3 tweet silinirken, kuralların ihlali halinde ise hesabın kalıcı olarak kapatılacağı bildirildi.

ABD’nin mevcut başkanı Donald Trump ve sosyal medya devlerinin arasında uzun süredir büyük bir çekişme olduğu biliniyor. Sosyal medyayı etkin şekilde kullanan Trump’ın Twitter platformunda yaptığı bazı paylaşımlar “tartışmalı bilgi” ve “seçim manipülasyonu” gibi uyarılarla yayınlanmıştı. Son olarak Donald Trump’ın korumalı nitelikteki sosyal medya hesaplarının, 20 Ocak’ta yapılacak başkanlık devir töreninin ardından yasaklanmasının beklendiğini belirtelim.