Haber
Twitter, Donald Trump’ın hesabını kilitledi!
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan tarihi protesto eylemi, sosyal medya devlerini de harekete geçirdi. Dev platformlar Donald Trump’ın sosyal medya hesaplarında yayınladığı son içerikleri silerken, Twitter ise ABD başkanının hesabını geçici olarak kilitledi!
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Twitter, Donald Trump’ın tweetlerine karşı harekete geçti!
ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın başkanlığının onaylanacağı senato toplantısı, ülkede tarihi bir protestoya sebep oldu. Mevcut başkan Donald Trump destekçisi bir grup Amerikan Kongre Binası’nı işgal girişiminde bulunurken, çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyanın merakla takip ettiği olaylar sürerken, Trump ise sosyal medya hesapları üzerinden bazı paylaşımlar yayınladı.
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Eylemleri doğrudan ilgilendiren paylaşımların ardından Facebook, YouTube ve Twitter harekete geçti. Facebook ve YouTube tarihi bir karar alarak söz konusu paylaşımları kaldırırken, Twitter’ın ise bir adım ileri gittiği görüldü. Güvenlik hesabı üzerinden açıklama yayınlayan sosyal paylaşım platformu, ABD başkanının kişisel hesabını 12 saat süreyle kilitlediklerini duyurdu. “realDonaldTrump” hesabından gönderilen ve ciddi politika ihlalleri bulunan 3 tweet silinirken, kuralların ihlali halinde ise hesabın kalıcı olarak kapatılacağı bildirildi.
ABD’nin mevcut başkanı Donald Trump ve sosyal medya devlerinin arasında uzun süredir büyük bir çekişme olduğu biliniyor. Sosyal medyayı etkin şekilde kullanan Trump’ın Twitter platformunda yaptığı bazı paylaşımlar “tartışmalı bilgi” ve “seçim manipülasyonu” gibi uyarılarla yayınlanmıştı. Son olarak Donald Trump’ın korumalı nitelikteki sosyal medya hesaplarının, 20 Ocak’ta yapılacak başkanlık devir töreninin ardından yasaklanmasının beklendiğini belirtelim.
Uygulama
WhatsApp: “Verilerinizi artık Facebook ile paylaşmak zorundasınız”
WhatsApp dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması. Eğer siz de bu dev uygulamanın 2 milyar kullanıcısından biriyseniz, geçtiğimiz 24 saat içerisinde uygulamada koşulların ve gizlilik ilkesinin yenilendiğini belirten bir uyarı almış olmanız kuvvetle muhtemel. Bu yeni gizlilik koşulları hiç de seveceğimiz türden değil. Ve evet, maalesef ki bunları kabul etmek zorundasınız. Detaylar haberimizin devamında…
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WhatsApp verilerinizi artık Facebook ile paylaşacak!
Uygulamada birden önümüze çıkan, koşulların ve gizlilik ilkesinin yenilendiğini belirten açıklamanın ne demek istediğini kısaca açıklayalım. Değişiklikler 3 ana noktadan oluşuyor. Bu noktalar ise WhatsApp’in kullanıcı verilerini nasıl işlediği, işletmelerin WhatsApp yazışmalarını Facebook sunucularında nasıl saklayabileceği, ve son olarak WhatsApp’in Facebook ile nasıl entegre olacağı. Kısacası, artık WhatsApp verileriniz Facebook ile paylaşılacak.
Değişiklikler 8 Şubat’ta hayata geçirilecek ve değişiklikleri kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp uygulamasını kullanmalarına izin verilmeyecek!
Facebook sözünden caydı
Facebook, 2014 yılında WhatsApp’i 19 milyar dolara satın alırken, yayımladığı blog yazısında, kullanıcıların gizliliğine olan saygılarının DNA’larına işlediğini, ve WhatsApp’in kullanıcılar hakkında mümkün olan en az bilgiye sahip olacağını belirtmişti. Ne olursa olsun prensiplerini değiştirmeyeceklerinin de altını çizmişti.
2016 yılında ise, WhatsApp’in Facebook ile verileri paylaşmaya başlayacağı duyurulmuş, fakat kullanıcılara da bu özelliği kapatma şansını vermişti.
Şimdi 2021 yılına girdiğimiz bu günlerde ise WhatsApp ilk verdiği sözden yaptığı U dönüşünü tamamladı. Uygulamanın yeni koşullarına göre artık kullanıcılar Facebook ile veri paylaşımı özelliğini kapatamayacak. Dahası, bu koşulları kabul etmeyenlerin hesaplarına erişimi kesilecek.
Bazı ülkelerde bu koşullar uygulanmayabilir
Yeni WhatsApp kullanım koşullarının gizliliği ihlalinin boyutları aşikar. Ancak bazı ülkeler bu koşullara uyum sağlamak zorunda değil. Örneğin, Avrupa ülkelerinde uygulanan, gizlilik ve kişisel verilerin korunması konusundaki katı kurallar, WhatsApp’in bu koşulları zorunlu kılmasını engelliyor. Kanada’daki kullanıcılar ise telefonlarında henüz böyle bir bildirim görmediklerini belirttiler.
Apple
Apple AR gözlüğü için yeni gelişme!
Sızıntı kaynaklarının açıkladığı raporlara göre Apple, AR (artırılmış gerçeklik) gözlüğü prototipinin “ikinci geliştirme aşamasına” girmek üzere.
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Haziran 2020’de Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın hem bir AR/VR başlığı hem de yalnızca AR özellikli gözlükleri geliştirdiğini bildirmişti. Gurman, Apple’ın kulaklık prototiplerinin Facebook’un Oculus Quest’in daha küçük bir versiyonuna benzediğini, gözlüklerin ise daha şık ve hafif olacağını belirtmişti. Apple’ın kendi içinde yaptığı bir toplantıda, bu kulaklığın 2021’de duyurulabileceğini ve 2022’de piyasaya sürülebileceğini, gözlüklerin ise en erken 2023’te tanıtılabileceğini söylediği iddia edildi.
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Gurman, Apple’ın gözlüklerinin kullanıcının gözlerinin önüne metin mesajları ve haritalar gibi bilgileri yerleştireceğini iddia etti ve ayrıca kullanıcıların Siri ile gözlükleri kontrol edebileceklerini söyledi. Raporunda, Apple’ın AR/VR başlığı için ayrı bir App Store planladığını, ancak platformun gözlükleri de kapsayıp kapsamayacağının belirli olmadığından da bahsetti. Yani Apple, çıkaracağı cihazların uygulama altyapısını da beraberinde oluşturmaya başlamış durumda.
Bu haftanın başlarında, ünlü analist Ming-Chi Kuo da Apple tedarikçilerinin 2021’de belirtilmemiş bir artırılmış gerçeklik cihazı için hazırlanacağını söyledi. Kuo ayrıca Apple’ın uzun süredir beklenen AirTags öğe izleyicileri, yeni AirPods, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin de yakın zamanda tanıtılmasını bekliyor. Silikon ve Mini-LED ekranlı bir iPad Pro’nun ise bu yıl içinde tanıtılması öngörülüyor.
Güncelleme
Galaxy S10 serisi, Android 11 ve OneUI 3.0 güncellemesini aldı!
Geçtiğimiz hafta Galaxy Note 10 serisi için yayınlanan OneUI 3.0 güncellemesinin ardından Samsung, S10 serisi için güncelleme yayınladı. Yeni güncelleme şimdilik Galaxy S10e ve Galaxy S10 5G modellerini kapsıyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla bölgede ve S10 ile S10+ cihazlarında da güncelleme yayınlanacak. Bu güncelleme OneUI 3.0 ve Android 11‘i temel alıyor.
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OneUI 3.0 ve Android 11, Galaxy S10 serisine hangi yenilikleri getirecek?
OneUI 3.0 ile cihazlar, daha parlak ve zarif bir arayüze sahip olacak. Ses kontrollerinin konumlandırılması ve telefondaki temel uygulamaların görünümleri iyileştirildi. Yeni arayüz, çift tıklama ile ekranı kapatma ve arama ekranında özelleştirmeler ile gelecek. Kamera uygulamasında, otomatik odaklama ve otomatik pozlama özellikleri iyileştirildi. Ayrıca artık OneUI 3.0 güncellemesini alan cihazlar, ayın resmini çekerken stabilizasyon özelliklerinden faydalanabilecek. Fotoğraf düzenleyici ise artık düzenlenen fotoğrafı eski haline geri döndürebilecek.
S10 serisine gelecek olan OneUI 3.0 sürümü, Samsung DeX‘i destekleyecek. Cihazların maksimum açabileceği sekme sayısı 99’a çıkarıldı ve sekme çubuğunun tasarımı geliştirildi. Bu sekmeleri kitleme ve yeniden sıralama özelliği de yeni arayüz ile eklendi. Pek çok kullanıcının beklediği çağrı ekranını resim ve video ile kişiselleştirme ise artık kullanılabilir durumda. Güncelleme, bölgelere ve cihazlara dalgalar halinde açılacak. Gelecek haftalarda bütün Galaxy S10 serisinin bu büyük güncellemeyi alması bekleniyor.
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