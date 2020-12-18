Twitter yeni doğrulama politikasını 20 Ocak’ta başlatıyor

Twitter, 20 Ocak’ta yeni doğrulama (mavi tik) politikasını başlatacak. Ayrıca otomatik ve hatıra hesaplar için etiketler getirecek.

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Twitter onayı hesaplar hakkında bazı yeni kurallar sunuyor

Twitter’ın yenilenen doğrulama politikası, Twitter‘ın resmi başvuru sürecini üç yıldan uzun bir süredir duraklatmasının ardından 20 Ocak 2021‘de başlatılıyor. Yeni politika, Twitter‘ın Kasım ayında doğrulamayı gelecek yıl yeniden başlatacağını onayladıktan sonra on binlerce kullanıcı yanıtından gelen girdilerle rafine edildi.

Bu Ocak tarihi, resmi başvuru sürecinin yeniden başlayacağı tarih değil, bu nedenle mavi bir onay işareti almaya can atıyorsanız biraz daha uzun süre beklemeniz gerekecek. Bir Twitter sözcüsü The Verge’e, başvuruların “2021’in başlarında” bir noktada açılacağını söyledi. Ancak 20 Ocak, yeni politikanın yürürlüğe girdiği ve şirketin etkin olmayan hesaplardan ve yeni gereksinimlerini karşılamayan hesaplardan doğrulama rozetlerini kaldırmaya başlayacağını söylediği zamandır.

Doğrulama politikasındaki yeni değişiklikler ve gerekliliklerden bazıları şunlar: Doğrulamaya uygun olmak için daha gerçekçi profil bilgileri gereksinimleri, doğrulama rozetleri için daha ayrıntılı ve tanımlanmış kategoriler ve doğrulanmış bir hesabın, etkin değilse veya ihlalde bulunursa mavi onay işaretini ne zaman kaybedebileceğine ilişkin yeni yönergeler.

Yeni kategoriler, Twitter‘ın resmi süreci duraklatmasından bu yana durum bazında doğruladığı devlet yetkililerini ve şirketleri, markaları ve kar amacı gütmeyen kuruluşları içerecek. Aynı zamanda medya kuruluşları ve gazeteciler, eğlence figürleri ve kuruluşları, sporla ilgili hesapları, geniş bir “aktivistler, organizatörler ve diğer etkili kişiler” kategorisini de içerecek. Twitter, zaman içinde kategori listesini genişletmeye açık olduğunu söylüyor.

i can’t tell you how excited i am to be launching a new verification policy today — we know how important the blue check is and this is a huge first step towards making it better https://t.co/3fub5AKfXF — B (@iamb) December 17, 2020

Ölen kişiler için anıt hesaplar

Önümüzdeki yıl bir noktada Twitter, otomatikleştirilmiş veya ölen bir kişiye ait olan hesapları etiketlemek için bir yol sunmayı planlıyor. Twitter‘ın blog gönderisinde, “Artık yaşamayan kişilerin etkin olmayan hesaplarından doğrulanmış rozeti otomatik olarak kaldırmayı planlamıyoruz ve 2021’de bu hesapları hatırlamak için bir yol oluşturmaya çalışıyoruz” ifadesi yer alıyor.

Twitter, “bu aynı zamanda hafızalaştırma için güncellenmiş bir politika ve bir hesabın hafızaya alınmasını talep eden yeni bir uygulama akışı ile gelecek” diyor. Otomatikleştirilmiş hesaplar gelecekte bir noktada insan tarafından işletilen hesaplardan farklılaştırılacak ” insanlar botun ne olup olmadığını bilmelidir. ” Twitter, bu etiketlerin neye benzeyeceğini veya bot hesaplarında etiket gerekliliğini ne kadar proaktif bir şekilde uygulayacağını henüz açıklamıyor.

İnsan tarafından yönetilen hesaplar için şirket, hesap sahibi hesabı yeni doğrulama gereksinimlerine uygun hale getirmek için 20 Ocak’tan önce değişiklik yaptığı sürece mevcut bir rozeti kaybetme riski olmadığını söylüyor. Bunlar, bir hesabın doğrulanmış bir e-posta adresine veya telefon numarasına, bir profil resmine ve bir görünen ada sahip olmasını sağlamayı içerir. Şirket ayrıca, rozetlerini kaybetme riski altındaki kişilere, harekete geçmeden önce korumak için neleri değiştirmeleri gerektiğini bildirmeyi planlıyor.