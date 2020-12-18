Genel
Twitter yeni doğrulama politikasını 20 Ocak’ta başlatıyor
Twitter, 20 Ocak’ta yeni doğrulama (mavi tik) politikasını başlatacak. Ayrıca otomatik ve hatıra hesaplar için etiketler getirecek.
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Twitter onayı hesaplar hakkında bazı yeni kurallar sunuyor
Twitter’ın yenilenen doğrulama politikası, Twitter‘ın resmi başvuru sürecini üç yıldan uzun bir süredir duraklatmasının ardından 20 Ocak 2021‘de başlatılıyor. Yeni politika, Twitter‘ın Kasım ayında doğrulamayı gelecek yıl yeniden başlatacağını onayladıktan sonra on binlerce kullanıcı yanıtından gelen girdilerle rafine edildi.
Bu Ocak tarihi, resmi başvuru sürecinin yeniden başlayacağı tarih değil, bu nedenle mavi bir onay işareti almaya can atıyorsanız biraz daha uzun süre beklemeniz gerekecek. Bir Twitter sözcüsü The Verge’e, başvuruların “2021’in başlarında” bir noktada açılacağını söyledi. Ancak 20 Ocak, yeni politikanın yürürlüğe girdiği ve şirketin etkin olmayan hesaplardan ve yeni gereksinimlerini karşılamayan hesaplardan doğrulama rozetlerini kaldırmaya başlayacağını söylediği zamandır.
Doğrulama politikasındaki yeni değişiklikler ve gerekliliklerden bazıları şunlar: Doğrulamaya uygun olmak için daha gerçekçi profil bilgileri gereksinimleri, doğrulama rozetleri için daha ayrıntılı ve tanımlanmış kategoriler ve doğrulanmış bir hesabın, etkin değilse veya ihlalde bulunursa mavi onay işaretini ne zaman kaybedebileceğine ilişkin yeni yönergeler.
Yeni kategoriler, Twitter‘ın resmi süreci duraklatmasından bu yana durum bazında doğruladığı devlet yetkililerini ve şirketleri, markaları ve kar amacı gütmeyen kuruluşları içerecek. Aynı zamanda medya kuruluşları ve gazeteciler, eğlence figürleri ve kuruluşları, sporla ilgili hesapları, geniş bir “aktivistler, organizatörler ve diğer etkili kişiler” kategorisini de içerecek. Twitter, zaman içinde kategori listesini genişletmeye açık olduğunu söylüyor.
i can’t tell you how excited i am to be launching a new verification policy today — we know how important the blue check is and this is a huge first step towards making it better https://t.co/3fub5AKfXF
— B (@iamb) December 17, 2020
Ölen kişiler için anıt hesaplar
Önümüzdeki yıl bir noktada Twitter, otomatikleştirilmiş veya ölen bir kişiye ait olan hesapları etiketlemek için bir yol sunmayı planlıyor. Twitter‘ın blog gönderisinde, “Artık yaşamayan kişilerin etkin olmayan hesaplarından doğrulanmış rozeti otomatik olarak kaldırmayı planlamıyoruz ve 2021’de bu hesapları hatırlamak için bir yol oluşturmaya çalışıyoruz” ifadesi yer alıyor.
Twitter, “bu aynı zamanda hafızalaştırma için güncellenmiş bir politika ve bir hesabın hafızaya alınmasını talep eden yeni bir uygulama akışı ile gelecek” diyor. Otomatikleştirilmiş hesaplar gelecekte bir noktada insan tarafından işletilen hesaplardan farklılaştırılacak ” insanlar botun ne olup olmadığını bilmelidir. ” Twitter, bu etiketlerin neye benzeyeceğini veya bot hesaplarında etiket gerekliliğini ne kadar proaktif bir şekilde uygulayacağını henüz açıklamıyor.
İnsan tarafından yönetilen hesaplar için şirket, hesap sahibi hesabı yeni doğrulama gereksinimlerine uygun hale getirmek için 20 Ocak’tan önce değişiklik yaptığı sürece mevcut bir rozeti kaybetme riski olmadığını söylüyor. Bunlar, bir hesabın doğrulanmış bir e-posta adresine veya telefon numarasına, bir profil resmine ve bir görünen ada sahip olmasını sağlamayı içerir. Şirket ayrıca, rozetlerini kaybetme riski altındaki kişilere, harekete geçmeden önce korumak için neleri değiştirmeleri gerektiğini bildirmeyi planlıyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A32 5G Geekbench üzerinde görüntülendi!
Samsung Galaxy A32 5G yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni orta seviye akıllı telefonu Geekbench üzerinde görüntülendi.
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Samsung Galaxy A32 5G de Geekbench’e uğradı!
Samsung, Galaxy A serisine şu sıralar yoğun mesai harcıyor. Galaxy A72 5G modelinden sonra serinin bir diğer üyesi olan Galaxy A32 5G ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Tasarım detayları ve bazı teknik özellikleri daha önceden sızdırılan akıllı telefon şimdi de Geekbench üzerinde görüntülendi. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon tekli çekirdek performansında 478 puan alırken, çoklu çekirdek performansında da 1595 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Tasarımı daha önce yapılan sızıntılar ile kesinleşen Samsung Galaxy A32 5G, bizleri Dimensity 720 işlemcisi ile karşılayacak. 4 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon Android 11 ile piyasaya çıkacak. 6.5 inçlik damla çentikli ekran ile geleceği öğrenilen akıllı telefon henüz değeri tam belli olmayan bir adet ön kameraya sahip olacak. Arka tarafta da dörtlü kamera kurulumu dikkat çeker iken, kameraların teknik özellikleri henüz kesinleşmedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde FCC‘ye de uğrayan akıllı telefon 5000 mAh değerinde batarya kapasitesine ve 15W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olacak. Sade bir tasarım anlayışına sahip olması beklenen akıllı telefonun yakın bir zaman içerisinde tanıtılması bekleniyor.
Genel
Moderna COVID-19 aşısı, bağımsız FDA komitesinden onay aldı
ABD hızlı bir şekilde aşılanma sürecine başlıyor. Şimdi ise FDA, COVID-19 aşısına izin verilip verilmeyeceğine karar verecek.
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Moderna firmasının aşısı bağımsız komiteden geçti
Bağımsız bir uzmanlar komitesi, Gıda ve İlaç İdaresinin 18 yaş ve üstü insanlar için Moderna COVID-19 aşısına izin vermesini tavsiye etti. Bu, komiteye giden ikinci COVID-19 aşısı. İlki Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşı geçen hafta onaylanmıştı. Ajansın bir veya iki gün içinde Moderna aşısı için de izin vermesi bekleniyor.
Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nde bir komite üyesi ve pediatri profesörü olan Hayley Gans, komitenin görüşmeleri sırasında şunları söyledi
“Bu, bilimi ilerletmek için gerçekten uygun bir zaman. Bu, arka plandaki pandemi ile gerçekten ilerleyebilmemizi ve sonunda sürü bağışıklığına ulaşmak için güvenli ve etkili bir yol sunmamızı gerçekten destekliyor.“
Doktor ayrıca aşının faydalarına dair mevcut kanıtların herhangi bir sorundan daha ağır bastığını söyledi.
Aşıların güvenliği test ediliyor mu?
Toplantı öncesinde FDA‘nın aşı incelemesi, bunun güvenli olduğunu ve semptomatik COVID-19‘u önlemede yüzde 94 etkili olduğunu doğruladı, ancak hepsi bir güven oyu garanti ediyor. Verileri tartışmak için bir araya gelen Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi (VRBPAC) günü, aşıyla ilgili kalan ek soruları ve Moderna‘nın klinik denemesinin plasebo grubundaki aşıları nasıl ele alması gerektiğini tartışarak geçirdi.
Aşının ne kadar iyi çalıştığını test etmek için, klinik deney sırasında bazı insanlara aşı yerine bir plasebo veya inaktif bir aşı verildi. Moderna, sunumu sırasında şirketin hızlı bir şekilde plasebo alan kişilere aktif aşılar sunmayı planladığını söyledi. Öte yandan Pfizer ve BioNTech, plasebo durumlarını söylemeden önce, plasebo grubundaki katılımcıların aşı önceliklendirme planları kapsamında uygun hale gelmesini beklemeyecek. Moderna, bu grubu klinik deneyler için ayrılan dozlarla aşılayacaktı, ki şirket, araştırmaya katılanların aşı için sıraya girmediğini iddia ediyor.
Moderna, aşıyı yetkilendirme için gönderdikten sonra toplanan verileri hala analiz ediyor. Bu sunumdan sonra denemede bildirilen 450 hastalık vakası daha vardı ve bu, aşının etkinliğinin anlaşılmasına katkıda bulunacak.
Bu aşı ve Pfizer / BioNTech aşısı ülke çapında dağıtılırken, ilaç şirketleri ve federal kurumlar gerçek dünyada ne kadar iyi çalıştıklarını ve ne kadar güvenli olduklarını izleyecekler. Halihazırda, düzenleyiciler klinik çalışmalarda görülmeyen etkiler buluyorlar. Örneğin, ABD ve Birleşik Krallık‘ta Pfizer / BioNTech aşısı ile aşılanan kişilerde çok az ve çoğu kişi için önemli olmayan alerjik reaksiyon ve anafilaksi vakası bildirildi.
Genel
NASA Kanada’yı uzaya götürecek
NASA, Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile oldukça büyük bir anlaşma imzaladı. Tarihte benzeri olmayan bu anlaşma ile ilk defa ABD dışından bir astronot Ay’ın yörüngesine girecek.
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Covid–19 virüsü, dünyayı kasıp kavururken bir yandan da hayat hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Hatta uzay çalışmaları bile son hızıyla sürüyor. Son olarak, NASA ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) beraber uzaya çıkmak için bir anlaşma yaptı.
NASA ve Kanada uzaya çıkıyor
Space.com’a göre, anlaşma Kanada Uzay Ajansı’nın, NASA yaklaşan Artemis 2, Ay görevinde yardım edecek. Bunun karşılığında NASA, CSA’ye bir koltuk verecek. Böylelikle bir Kanada astronotu, Artemis 2 ay projesine dahil olacak. Bu anlaşma, gelecekte yapılacak mürettebatlı Uzay keşifleri için de oldukça önemli.
Dostça davranmak
CSA, Artemis 2 görevi için gerekli olan robotlar ve teknolojiler konusunda yardımcı olma karşılığında, bir Kanada astronotunun Artemis 2 görevine dahil olmasını kabul etti. Artemis 2 görevi, NASA ’nın yeni Orion uzay aracını test edecek. Daha sonrasında ikinci aşamada ise, NASA’nın Lunar uzay istasyonunda kullanılacak. Bu Kanada’yı, ABD’nin ardından derin uzaya astronot gönderen ikinci ülke yapacak. Kanada İnovasyon, bilim ve endüstri bakanı, çarşamba günü yapılan basın toplantısında “Derin uzaya çıkacak ilk Kanadalı “açıklamasında bulundu.
Apollo Benzetmesi
Aynı etkinlikte, CSA astronotu David Saint Jaques, Artemis 2 görevini 1968 yılında NASA tarafından yapılan Apollo 8 görevine benzetti. Apollo 8, o dönem Ay’a iniş öncesinde yapılan benzer bir test gerçekleştirmişti. Bu görevin temel amacı, uzay aracını test etmek ve navigasyon becerilerini sınamak.
Gelişmeler için takipte kalın…
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