Sağlık/Tıp
Twitter çalışanlarına “evden çalışın” talimatı verdi!
Corona virüsün etkisinin tüm hızıyla devam ettiği şu günlerde, firmalar da bu virüsten oldukça etkileniyor. Son olarak Twitter, çalışanlarına evden çıkmamaları için talimat verdi. Görünüşe göre firma hem şirket işleyişini bozmamak hem de virüsün yayılmasını önlemek için çalışmalara başladı.
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Twitter bu süreçte uzaktan kontrole geçiyor
Twitter daha önceden desteklediği uzaktan kontrol ile çalışmayı Corona virüsü sebebiyle hızlandırdı. Firma, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore ofislerinde görev yapan çalışanlarına ofise gelme zorunluluklarının kaldırıldığını ve çalışmalarına evden devam etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca dünya genelinde yer alan yaklaşın 5 bin çalışanına da virüsün yayılmasını önlemek amacıyla işe gelmelerine gerek olmadığını ve çalışmalarına evden devam edebileceklerini tavsiye etti. Twitter insan kaynakları başkanı Jennifer Christie, hedeflerinin Corona virüsünün yayılma olasılığını minimuma indirmeye çalışmak olduğunu belirtti. Tüm bunların yanı sıra Twitter, bu ay Austin‘de düzenlenecek “South by Southwest” medya konferansında da çekildiğini açıkladı.
Out of an abundance of caution and care, both @Twitter and @Square are taking significant measures to help lower the probability of spread of #coronavirus #covid19, including strongly encouraging all of our employees globally to work from home if able. More here:
— jack 🌍🌏🌎 (@jack) March 3, 2020
Uzun zamandır ofise bağlı kalmadan çalışmanın daha doğru olduğunu savunan Jack Dorsey de, bu konuda gerekliliklerin sağlanması için daha hızlı olunması gerektiğini belirtti. Öte yandan Google, İrlanda ofisinde görev alan çalışanlarına da olası bir salgında evden nasıl çalışabilecekleri ile alakalı bir tatbikat düzenledi. Aynı zamanda çoğu firma Asya‘ya yapılacak uçuşlara da sınırlama getirdi. Firmaların oldukça ciddiye aldığı Corona virüsü, resmi rakamlara göre 3 binden fazla insanın canına mal oldu.
Haber
Plague Inc. Çin’de yasaklandı!
Dünyaca ünlü gerçek zamanlı strateji oyunları arasına adını yazdıran Plague Inc., Çin‘de yasaklandı. Yasaklanma sebebi ise şu an için gündemden düşmeyen Corona virüsü.
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Çin’de artan şikayetler kararda etkili oldu!
Plague Inc., dünya üzerine yaydığınız hastalık ile dünya nüfusuna olan etkilerin gözlemlendiği bir oyun olarak bilinmekte. 2012 yılında bizlerle buluşan oyun çeşitli ek paketleriyle birlikte farklı bir strateji oyunu seven oyuncu kitlesinin dikkatini çekti. Ancak dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan bu oyuna Çin‘den bir engel geldi. Çin, Plague Inc.’in yasaklama kararı aldı. Kararı oyunun yasa dışı içeriğe sahip olduğunu belirterek alan Çin hükumetinin asıl amacının halkın psikolojisinin etkilenmesini engellemek olduğu belirtildi. Şirket bu kararı internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile oyuncularına duyurdu. Açıklamada durumun kendi kontrollerinde olmadığı ve oyunun Steam dahil Çin‘de hizmet veren bütün dijital mağazalardan kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca Plague Inc.’in yapılış amacının kötü senaryolar oluşturmak değil aksine bir salgının nasıl kolay yayılabileceğini göstermek olduğu da yine açıklamada yer aldı. Çin‘de hastalık ciddi bir boyuta ulaştığından beri bu oyun hakkında şikayetler artmış ve hükumetin devreye girmesi talep edilmişti.
Dünyada etkileri süren ve yayılmaya devam eden Corona virüsü, görüldüğü üzere sadece insan hayatını tehlikeye atmıyor. Kongreleri fuarları iptal ettiren virüs, dünya ekonomisine verdiği büyük zararların yanı sıra psikolojik olarak da firmaları insanlarla karşı karşıya getiriyor. Kötü gelişmeler dışında iyileşen insanlarında arttığı bu salgının daha ne kadar zarara yol açacağını kestirmek mümkün gözükmüyor.
Akıllı Telefonlar
Corona virüsü ASUS’u da vurdu.
Corona virüsü insanlardan sonra elektronik piyasasını da etkisi almaya başladı. Güncel rakamlarda 14,500 insana bulaşan virüs Dünya Sağlık Örgütü tarafından takibe alındı. Piyasalarda da etkisini göstermeye başlayan virüsün son kurbanı ASUS oldu.
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Peki Corona virüsü ASUS’a ne yaptı?
Çin‘de büyük bir kriz oluşturan ve şehirlerin karantinaya alınmasına kadar giden Corona virüsü, birçok elektronik devinin ülke genelinde mağaza, ofis ve hatta fabrikalarını kapatmasına neden oldu. Bir diğer elektronik devi Tayvan menşeli ASUS da, Çin’deki Corona virüsünden etkilenen firmalar arasında yerini aldı. Zira geçtiğimiz temmuz ayında tanıttığı “oyuncu telefonu” temalı cihazı ROG Phone 2′yi Hindistan‘da stoklardan “geçici olarak” kaldıran firma kullanıcılarına ve hayranlarına bir özür mesajı yayınladı. ASUS’un Hindistan ofisinin Twitter üzerinden yaptığı açıklama da, doğrudan Çin adı verilmese de, cihazın tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle geçici olarak stoklardan kaldırıldığını ve hayranların favorisi olan telefonun en kısa zamanda tekrar stoklara gireceği belirtildi.
An open letter to our fans who’ve been waiting to buy the #ROGPhoneII. Thank you for your patience. #WorshippedByGamers #LovedByTechGurus pic.twitter.com/PgtjaojHOa
— ASUS India (@ASUSIndia) February 1, 2020
Tam olarak dönüş tarihi belli olmayan cihaz, Amazon gibi üçüncü parti sitelerde stokta ve alınabilir bir şekilde sahiplerini bekliyor. Ancak ASUS‘un Hindistan‘daki anlaşmalı perakende ortağı Flipkart‘da telefon stoklardan kaldırıldı. Qualcomm‘un Snapdragon 855+ işlemcisinden gücünü alan cihaz aynı zamanda 12GB RAM ve 256GB dahili depolama ile birlikte bizleri karşılıyor. Arkasında yer alan 48 megapiksel + 13 megapiksellik iki, ön tarafta ise 24 megapiksellik tek kamera bulunuyor.
Genel
Çinli teknoloji devlerinden Corona virüsü mücadelesine büyük destek
Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü artan vaka sayısı ile birlikte evrensel bir sağlık problemi haline geldiğini biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü 14.500 kayıtlı vaka sayısı ile birlikte geçtiğimiz günlerde uluslararası acil durum ilan etti. Birçok ülke Çin’e seyahatleri yasakladı veya kısıtlama yoluna gitti.
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Çinli teknoloji devleriden yapay zeka ile Corona virüsü mücadelesine büyük destek
Virüsün tedavisi için yapılan araştırmalara geçtiğimiz günlerde mobil telefon üretisi Huawei, e-ticaret şirketi Tencent, arama motoru Baidu(BIDU) ve TikTok uygulamasının sahibi ByteDance gibi büyük Çinli şirketlerden 115 milyon dolar bağış yapılmıştı. Ayrıca Alibaba şirketi kurucusu ve Çin’in en zengin adamı olan Jack Ma virüsün tedavisi için yapılan araştırmalara 14.4 milyon dolar bağışlamıştı. Yapılan yardımlar sadece Çin’le sınırlı kalmadı. Bill ve Melinda Gates vakfı 15 milyon dolar bağışta bulundu.
Çinli teknoloji devleri Alibaba ve Baidu Corona virüsü ile mücadeleyi ekonomik desteğin bir adım ilerisine taşıdı. Yapay zeka ile çalışan gen sıralama araçlarını virüsün tedavisi üzerine çalışan bilim adamlarının kullanımı açtı.
Alibaba geçtiğimiz hafta Pekin’de bulunan İlaç Keşif Enstitüsü ile iş birliğine giderek Corona virüsü yapay zeka ile takip edebilmek için açık kaynak kodlu veri platformu oluşturdu. Şirket geliştirdikleri bu aracı virüs üzerine çalışan bütün enstitülerin kullanımına açtı.
Çin’in en büyük arama motorunu işleten teknoloji devi Baidu, RNA tahmin algoritması olan Linear-Fold’u genetik test kurumlarına, salgın önleme merkezlerine ve dünyadaki bilimsel araştırma enstitülerine açtı. Şirket algoritmasının, Corona virüsün RNA yapısın incelme süresini 55 dakikadan 27 saniyeye indirdiğini iddia ediyor.
Bu süreçte diğer büyük teknoloji şirketleri de salgını kontrol etmeye yardımcı olmaya çalışıyor. Google SOS alert uygulaması kullanıma sundu. Facebook ve Instagram sürekli olarak virüs ile ilgili yanlış bilgi veren haberleri taramaya devam ediyor.