Haber
Plague Inc. Çin’de yasaklandı!
Dünyaca ünlü gerçek zamanlı strateji oyunları arasına adını yazdıran Plague Inc., Çin‘de yasaklandı. Yasaklanma sebebi ise şu an için gündemden düşmeyen Corona virüsü.
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Çin’de artan şikayetler kararda etkili oldu!
Plague Inc., dünya üzerine yaydığınız hastalık ile dünya nüfusuna olan etkilerin gözlemlendiği bir oyun olarak bilinmekte. 2012 yılında bizlerle buluşan oyun çeşitli ek paketleriyle birlikte farklı bir strateji oyunu seven oyuncu kitlesinin dikkatini çekti. Ancak dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan bu oyuna Çin‘den bir engel geldi. Çin, Plague Inc.’in yasaklama kararı aldı. Kararı oyunun yasa dışı içeriğe sahip olduğunu belirterek alan Çin hükumetinin asıl amacının halkın psikolojisinin etkilenmesini engellemek olduğu belirtildi. Şirket bu kararı internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile oyuncularına duyurdu. Açıklamada durumun kendi kontrollerinde olmadığı ve oyunun Steam dahil Çin‘de hizmet veren bütün dijital mağazalardan kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca Plague Inc.’in yapılış amacının kötü senaryolar oluşturmak değil aksine bir salgının nasıl kolay yayılabileceğini göstermek olduğu da yine açıklamada yer aldı. Çin‘de hastalık ciddi bir boyuta ulaştığından beri bu oyun hakkında şikayetler artmış ve hükumetin devreye girmesi talep edilmişti.
Dünyada etkileri süren ve yayılmaya devam eden Corona virüsü, görüldüğü üzere sadece insan hayatını tehlikeye atmıyor. Kongreleri fuarları iptal ettiren virüs, dünya ekonomisine verdiği büyük zararların yanı sıra psikolojik olarak da firmaları insanlarla karşı karşıya getiriyor. Kötü gelişmeler dışında iyileşen insanlarında arttığı bu salgının daha ne kadar zarara yol açacağını kestirmek mümkün gözükmüyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30 serisi 1 milyon satışa ulaştı!
Redmi K30 serisi Aralık ayında geldi ve şirket 1 milyon adet satmayı başardı. Markanın resmi Weibo profiline göre, bu hem K30 hem de K30 5G akıllı telefonlarını içeriyor. Sayıyı daha da etkileyici kılan şey, COVID-19 salgınının neden olduğu önemli pazar yavaşlamasına rağmen elde edilmesiydi.
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Redmi K30 serisi hangi özelliklere sahip?
Redmi K30 ve 5G versiyonu resmen 120 Hz ekran ve 64 MP dörtlü kamera düzeni ile 10 Aralık‘ta tanıtıldı. Snapdragon 730G yonga setli cihaz anında satışa başlarken, Snapdragon 765G destekli 5G seçeneği neredeyse bir ay sonra 7 Ocak‘ta piyasaya çıktı. İki cihazda 6.67 inçlik IPS LCD ekrana sahip. Ayrıca ekran koruması olarak Gorilla Glass 5 kullanılıyor. Cihazların ikisinde de 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki çeşit depolama alanı seçeneği bulunuyor.
Cihazların kameraları, 64 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü şeklinde sıralanıyor. Ön kamera tarafında ise 20 MP değerinde bir selfie kamera bulunuyor.
Şu anda, telefon Çin‘de 1.599 CNY (230$) fiyatından başlarken, 5G kardeşi 1.999 CNY (285$) fiyatından başlıyor. Bu fiyatlandırma en düşük depolama kapasitesi olan versiyon için geçerli. Telefon ayrıca Hindistan‘da Poco X2 olarak satışta bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 3 Pro, 44 MP çift selfie kamera ile duyuruldu!
Oppo, Aralık 2019‘da Çin‘de Pro sürümü 5G yonga seti ile gelen Reno 3 serisini tanıttı. Bugün şirket, düz OLED panelin içine yerleştirilmiş iki selfie kamerasıyla birlikte gelen uluslararası 5G olmayan Oppo Reno 3 Pro‘yu tanıttı.
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Oppo Reno 3 Pro hangi özelliklere sahip?
Reno 3 Pro, yakın zamanda duyurulan Mediatek Helio P95 yonga setine sahip ilk akıllı telefon oldu. 2.2 GHz ve 8 GB RAM‘e kadar çalışan iki Cortex-A75 çekirdeği olan sekiz çekirdekli CPU‘ya sahip. Depolama alanı olarak ise 128 GB veya 256 GB seçenekleri bulunuyor. Ayrıca daha fazla depolama alanı için microSD kart yuvasını kullanabiliyorsunuz.
Telefon, 20:9 oranına sahip, Full HD+ çözünürlüklü ve ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip 6.5 inçlik Super AMOLED panel ile gelecek. Sırtın tasarımı Reno 3 Pro 5G‘ye benzer ancak bu 4G cihazında ana kamera 64 MP değerinde. Gerisi aynı şekilde 2x optik zoom, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP tek renkli derinlik sensörü ile birlikte 13 MP telefoto kamerası şeklinde dizilmiş durumda.
Selfie kameralar bir delik içine yerleştirilmiş olarak bulunuyor. Bugüne kadarki en yüksek çözünürlüğe sahip ön kamera olacak. f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir lensin arkasında 44 MP 1/2.8 inçlik sensöre sahip. İkincil modül 2 MP değerindeki derinlik sensörüdür.
8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan Oppo Reno 3 Pro‘nun 6 Mart‘ta piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Genel
PlayStation Plus abonelik fiyatlarına zam yolda
Sony, PlayStation Plus Türkiye abonelik fiyatlarına ciddi oranda zam yapacağını açıkladı. Sony Türkiye, ülkemizde de aktif kullanıcıları tarafından abonelik sistemini dahil olan oyuncuları verdiği haber ile üzdü.
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Bundan böyle PlayStation 4, 3 ve Vita kullanıcıları abonelikleri için daha fazla ücret ödemek zorunda kalacak. PlayStation Plus, oyunculara her ay ücretsiz oyun veren ve PlayStation Store üzerinde özel indirimler elde etmesini sağlayan bir abonelik sistemi olarak biliniyor.
Kullanıcılarına e-posta aracılığıyla yollanan bildiride, ülkemizdeki PS Plus aboneliklerinin önümüzdeki mayıs ayından itibaren zamlanacağı belirtiliyordu. 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla geçerli olacak değişiklikten itibaren oyuncular, %70’e kadar ulaşan fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu zam kararının gerekçesi olarak ise pazar koşulları gösteriliyor.
PlayStation Plus abonelik fiyatlarındaki artış belli oldu
1 Mayıs 2020 saat 12:59 (TSİ) itibarıyla geçerli olacak PS Plus Türkiye abonelik fiyatları ise şöyle:
12 aylık yinelenen ödeme planı 239,99 TL (Mevcut fiyat: 179,99 TL)
3 aylık yinelenen ödeme planı 99,99 TL (Mevcut fiyat: 74,99 TL)
1 aylık yinelenen ödeme planı 39,99 TL (Mevcut fiyat: 23,99 TL)
30 Nisan 2020 tarihine kadar mevcut fiyatlar üzerinden PlayStation Plus aboneliği satın almanın mümkün olduğunu belirtelim. Bu durumda abonelik, geçerli üyelik sürenize veya sonuna ilave edilecek. Bir diğer beklenti ise oyun fiyatlarında da ciddi bir fiyat artışı geleceği yönünde.