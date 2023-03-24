Elon Musk’ın bünyesine geçtikten sonra sürekli politika değiştiren ve paralı sistemi kullanıcılara dayatmaya yavaş yavaş başlayan Twitter, yeni hamlesini duyurdu. Twitter Verified hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre; 1 Nisan’da, eski doğrulanmış programı sonlandırmaya ve eski doğrulanmış onay işaretleri kaldıracak. Twitter’da mavi onay işaretinizi korumak için Twitter Blue sistemine kayıt olmanız gerekecek.

Twitter’ın onaylı hesapları da mavi tık görünürlüğü için paralı Twitter Blue sistemine yönlendirmesi büyük tepki toplayacak gibi görünüyor. Türkiye’de aylık 150 TL olan bu üyelik sisteminin sunduğu avantajları göz önünde bulundurursak bu fiyatın çok pahalı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3… — Twitter Verified (@verified) March 23, 2023

Elon Musk yönetimindeki Twitter yavaş yavaş kendi fişini çekmeye başladı diyebiliriz. Twitter Blue sistemi ile karakter sınırını kaldırarak platformun tüm kurallarını hiçe sayan Musk bakalım bu sistemi ne kadar daha devam ettirebilecek? Peki, siz aylık 150 TL vererek Twitter Blue’nun sunduğu hizmetlerden yararlanmayı düşünüyor musunuz? Fiyat sizce ne kadar olmalı? Gelin yorumlarda tartışalım.