Elon Musk’ın bünyesine geçtikten sonra sürekli politika değiştiren ve paralı sistemi kullanıcılara dayatmaya yavaş yavaş başlayan Twitter, yeni hamlesini duyurdu. Twitter Verified hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre; 1 Nisan’da, eski doğrulanmış programı sonlandırmaya ve eski doğrulanmış onay işaretleri kaldıracak. Twitter’da mavi onay işaretinizi korumak için Twitter Blue sistemine kayıt olmanız gerekecek.

Twitter’ın onaylı hesapları da mavi tık görünürlüğü için paralı Twitter Blue sistemine yönlendirmesi büyük tepki toplayacak gibi görünüyor. Türkiye’de aylık 150 TL olan bu üyelik sisteminin sunduğu avantajları göz önünde bulundurursak bu fiyatın çok pahalı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp

Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…

— Twitter Verified (@verified) March 23, 2023