Bildiğiniz üzere Twitter, tek bir tweet’te hem fotoğraf hem de video paylaşımına izin vermiyor. Bugün itibariyle Twitter “karma medya” isimli özelliğini duyurdu. Bu özelliğe göre aynı tweet içerisinde hem video hem fotoğraf hem de GIF paylaşabileceksiniz.

Bu özellik yalnızca Android ve iOS uygulamaları için yayınlanacak. İlerleyen günlerde masaüstü modu için de gelebilir. Twitter, tweet içerisine birden fazla medya koyulmasının kullanıcıların kendilerini 280 karakterlik sınırın ötesinde ifade etmesine yardımcı olabileceğine inanıyor.

“Karma medya” özelliğinin sadece Android ve iOS uygulamalarında kullanılabileceğini söylemiştik. Tabii unutmadan söylemek lazım karma medyaya sahip tweetler masaüstünden atılmasa da masaüstünden okunulabilecek. Siz Twitter’ın karma medya özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.