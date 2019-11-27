Akıllı Telefonlar
Galaxy Fold DeX desteğine kavuştu
Samsung’un katlanabilir yapıdaki akıllı telefonu Galaxy Fold için yeni bir güncelleme paketi yayınlandı. Güncelleme ile birlikte cihaz Samsung DeX desteğini kazandı.
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Geçtiğimiz günlerde kutu açılışı videosunu paylaştığmız Galaxy Fold için yeni bir güncelleme paketi yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte katalanabilir yapıdaki telefona Samsung Dex desteği kazandırıldı. Daha önce sadece monitör aracılığı ile kullanılabilen ancak bilgisayar donanımlarını desteklemeyen cihaza Windows ve Mac desteği geldi. Güney Koreli teknoloji devinin Şubat 2018 tarihinde ilk kez kullanıcılara paylaştığı DeX, kullanıcılara cihazlarını bir bilgisayarmış gibi kullanmalarına olanak sağlıyor. USB kablosu aracılığı ile Windows veya Mac bilgisayarlara bağlanan telefonlarınızı yönetmek için bilgisayarınızın donanımlarını kullanabiliyorsunuz. Bu özellik ile birlikte Fold kullanıcıları bilgisayarlarına dosya paylaşımını daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Kullanıcılar, ofis dökümanlarını büyük ekranda düzenleyebilecek, oyunları bilgisayarlarının fare ve klavyesi ile oynayabilecek.
Galaxy Fold için paylaşılan 879.08 MB boyutundaki güncelleme F900FXXU2ASKB kod numarası ile kullanıcılara paylaşıldı. İlk olarak Fransa için paylaşılan güncellemenin Kasım ayı güvenlik güncelleme paketini de içerdiği belirtildi. DeX modunu bilgisayarları aracılığıyla kullanmak isteyen kullanıcılar bu adreste bulunan uygulamayı uygun işletim sistemi için indirmeleri gerekmekte. Güncelleme kontrolü için ise Ayarlar-Sistem Güncellemesi seçenekleri takip edilmelidir. Önümüzdeki günlerde benzer güncellemenin Galaxy Fold 5G için de paylaşılması bekleniliyor.
Akıllı Telefonlar
AnTuTu lideri MediaTek Dimensity 1000 duyuruldu!
Uzun süredir üst seviye işlemci pazarında yer almayan MediaTek, bugün yaptığı duyuru ile Dimensity 1000 adlı yeni işlemci modelini duyurdu. 5G desteğiyle dikkat çeken MediaTek Dimensity 1000, AnTuTu Benchmark testlerinde liderliğin yeni sahibi olacak!
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MediaTek Dimensity 1000: Dahili 5G desteği, Cortex-A77 ve AnTuTu rekoru!
7 nm üretim teknolojisine sahip olan Dimensity 1000, rakibi Qualcomm Snapdragon 855+’ın aksine 5G yongasını tümleşik olarak sunuyor. Bu sayede telefon üreticilerinin harici olarak 5G yongası ekleme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Ayrıca Intel ile beraber geliştirilen yonganın Huawei Balong 5000 ve Snapdragon X55 gibi rakiplerine kıyasla daha verimli bir şebeke performansı sunduğu belirtiliyor.
MediaTek Dimensity 1000 5G’nin kalbinde Mayıs ayında duyurulan ARM Cortex-A77 çekirdekleri yer alıyor. 2.6 GHz frekans değerine sahip olan 4 adet Cortex-A77 çekirdeğine, 2.0 GHz hızındaki 4 adet Cortex-A55 çekirdek eşlik ediyor. Grafik yongası tarafında ise yeni jenerasyon Mali-G77 MC9 GPU dikkat çekiyor.
16 GB’a kadar RAM desteği bulunan işlemci, kamera cephesinde ise 80 megapiksel çözünürlük ve 4K/60 FPS video kayıt desteği sunuyor. Bluetooth 5.1+, WiFi 6 ve çift bant GPS desteği de telefonun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Kağıt üzerinde oldukça başarılı değerler sunan işlemcinin sentetik testlerde kanıtlanan performans tarafı ise Android dünyasının yeni lideri olacak gibi gözüküyor.
MediaTek’in verdiği bilgilere göre Dimensity 1000 kullanan prototip bir cihaz, AnTuTu Benchmark v8 sürümünde 511.363 puan almayı başardı. Popüler testin güncel lideri olan ROG Phone 2’nin 496.226 puan aldığı hesaba katılırsa bu sonuç yeni işlemciyi liderliğe taşıyacak. Dimensity 1000, GeekBench cephesinde ise 12.000 puanı geçerek liderliğe oynamayı sürdürüyor.
MediaTek Dimensity 1000 5G işlemcisine sahip akıllı telefon modelleri önümüzdeki yıl raflarda olacak. İlk olarak Çin ve Asya ülkelerinde görebileceğimiz güçlü işlemcinin Amerika ve diğer pazarlara çıkış tarihi ise 2020’nin ikinci yarısı olarak telaffuz ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Honor V30 ve V30 Pro tanıtıldı
Toplamda 5 kameraya sahio Honor V30 ve V30 Pro modelleri Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleşen etkinlik ile tanıtıldı.
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Honor V30 ve V30 Pro 40W Süper Hızlı Şarj desteğine sahip
Honor, bugün gerçekleştirdiği etkinlik ile beraber V30 ve V30 Pro modellerini kullanıcılara sundu. Çinli şirketin ilk 5G modem desteğine sahip telefonu V30 Pro gücünü Kirin 990 yonga setinden alıyor. V30 cihazı ise Balong 5000 modeme sahip Kirin 990 ile birlikte geliyor. Arka tarafta üç, ön tarafta 2 adet toplamda 5 adet kamera kurulumu ile kullanıcıları karşılayacak cihazlarda delikli ekran yapısı bulunuyor. Dünya genelinde Vera 30 veya View 30 olarak piyasaya sunulacağı beklenilen cihazda 6.57 inç büyüklüğünde ekran bizleri karşılıyor. FHD+ LCD panele sahip olan ekranın sağ üst kısımında kamera delikleri bulunuyor. Parmak izi desteği ise Honor 20 ve 20 Pro modellerinde olduğu gibi telefonun sağ kısımına konumlandırılmış. Cihazların ayrıldığı ana kısım ise kamera kurulumları. İki cihazda ana kamera olarak Dual OIS ve lazer otomoatik odak destekli 40 MP Sony IMX600 sensörünü kullanıyor.
Android 10 arayüzüne sahip Honor V30 ve V30 Pro
Ancak Pro versiyonu F/1.6 diyaframa sahip V30’a göre ( F/1.8 ) daha hızlı bir lens kullanmakta. Cihazın arka tarafında 3x kayıpsız zoom yeteneğine sahip 8MP F/2.4 telefoto kamera bulunuyor. Arka taraftaki en büyük fark ise V30 Pro modelinde 16:9 daha iyi videolar çekmenize olanak tanıyan 12MP ultra-geniş açı kamerası. V30 modelinde ise bu sensör 8 MP F/2.4 diyafram açıklığına sahip. Cihazın ön kamera kurulumuna geldiğimizde süper gece modu destekli 32 MP ana selfie kamerası ve 105 derece görüş açısı sunan 8MP ultra-geniş açı kamerası. Android 10 üzerinde çalışan MagicUI 3.0.1 ile piyasaya sunulacak cihazlarda 6/8 GB RAM ile 128/256 GB satım alım seçenekleri sunulacak. Her iki cihazda 40W Süper Hızlı şarj desteğini kullanıcılara sunarken, V30 Pro modeli 27W Süper Kablosuz Şarj desteği ile bir adım öne geçiyor. V30 modeli 4200 mAh bataryaya sahip iken Pro modeli 4100 mAh batarya ile birlikte gelecek. Dört renk seçeneği ile marketlerde yer alacak cihazların ön siparişi 5 Aralık tarihinde başlayacak, bir hafta sonra satışa sunulacak. Telefonların fiyatları ise V30 modeli için 6/128GB 470$ 8/128GB 525$ , V30 Pro modeli için 8/128GB 555$ 8/256GB 600$ olarak belirlendi.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold’un tablet versiyonu ortaya çıktı!
Samsung Galaxy Fold’un daha büyük ekrana sahip tablet versiyonun patentleri bugün itibariyle sızdırılmaya başladı. Kore menşeli şirket katlanabilir cihazlara bu sene daha çok odaklanmayı planlıyor.
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Galaxy Tab Fold, geniş ekranıyla birlikte katlanabilir tablet modellerinden biri olacak. Bir süre önce; akıllı telefon üreticisi, yüksek ekran boyutlarına sahip akıllı telefon dizaynlarının patentini aldığını görmüştük. Galaxy Fold, geçtiğimiz haftalarda Kore devi tarafından yenilenerek piyasaya tekrar sürüldüğünü görmüştük.
Üzerinden çok süre geçmeden yepyeni haberler gelmeye başladı. Hague International Design Bülteni’nde firma, 9 Mayıs 2019 tarihli bültenle birlikte patent çalışmalarına başlamıştı. 15 Kasım 2019 itibariyle de bir takım detaylar da cihazın 35 görseli daha dahil edildi. Görsellerde üç ayrı model, üçü de birbirinden küçük detaylarla ayrışıyor.
LetsGo Digital, patent çizimlerine sadık kalarak önümüzdeki sene çıkacak cihazla ilgili 3D olarak oluşturulmuş resimlerini oluşturdu. Kendi sitesinde de yayına sundu. Galaxy Tab Fold olarak isimlendirilmesi beklenen modelin henüz fonksiyonlarıyla ilgili detaylara ulaşamadık.
Akıllı tablet olarak lanse edilecek cihazın detaylarına eriştiğimiz zaman cihazda ekran altı kamera ve parmak izi donanımın dahil edildiğine şahit oluyoruz. Bu teknolojiyi ilk olarak Xiaomi’nin Weibo’daki resmi sayfasında yayınlamış olduğu videoda ortaya çıkartmıştı. Samsung’un mühendisleri de bu konuya sene içerisinde çıkaracakları cihazlar için odaklanacakları aşikar.
Akıllı telefon üreticileri, birçok katlanabilir cihaz prototipi üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu geçiş evresi hayli sancılı geçecek. Bazı üreticiler ekranı ters katlarken bazıları düz katlıyor. Bazıları ise Motorola’nın yaptığı gibi deniz kabuğunu andıran bir menteşe sistemi kullanarak nostaljik telefonları RAZR’ı tekrar diriltmeyi seçiyorlar.
Kaynak/Source: LetsGoDigital