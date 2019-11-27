Galaxy Fold DeX desteğine kavuştu

Uzun süredir üst seviye işlemci pazarında yer almayan MediaTek, bugün yaptığı duyuru ile Dimensity 1000 adlı yeni işlemci modelini duyurdu. 5G desteğiyle dikkat çeken MediaTek Dimensity 1000, AnTuTu Benchmark testlerinde liderliğin yeni sahibi olacak!

İlginizi Çekebilir: AMD, dünyanın ilk 64 çekirdekli işlemcisini 2020’de çıkartacak!

MediaTek Dimensity 1000: Dahili 5G desteği, Cortex-A77 ve AnTuTu rekoru!

7 nm üretim teknolojisine sahip olan Dimensity 1000, rakibi Qualcomm Snapdragon 855+’ın aksine 5G yongasını tümleşik olarak sunuyor. Bu sayede telefon üreticilerinin harici olarak 5G yongası ekleme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Ayrıca Intel ile beraber geliştirilen yonganın Huawei Balong 5000 ve Snapdragon X55 gibi rakiplerine kıyasla daha verimli bir şebeke performansı sunduğu belirtiliyor.

MediaTek Dimensity 1000 5G’nin kalbinde Mayıs ayında duyurulan ARM Cortex-A77 çekirdekleri yer alıyor. 2.6 GHz frekans değerine sahip olan 4 adet Cortex-A77 çekirdeğine, 2.0 GHz hızındaki 4 adet Cortex-A55 çekirdek eşlik ediyor. Grafik yongası tarafında ise yeni jenerasyon Mali-G77 MC9 GPU dikkat çekiyor.

16 GB’a kadar RAM desteği bulunan işlemci, kamera cephesinde ise 80 megapiksel çözünürlük ve 4K/60 FPS video kayıt desteği sunuyor. Bluetooth 5.1+, WiFi 6 ve çift bant GPS desteği de telefonun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Kağıt üzerinde oldukça başarılı değerler sunan işlemcinin sentetik testlerde kanıtlanan performans tarafı ise Android dünyasının yeni lideri olacak gibi gözüküyor.

MediaTek’in verdiği bilgilere göre Dimensity 1000 kullanan prototip bir cihaz, AnTuTu Benchmark v8 sürümünde 511.363 puan almayı başardı. Popüler testin güncel lideri olan ROG Phone 2’nin 496.226 puan aldığı hesaba katılırsa bu sonuç yeni işlemciyi liderliğe taşıyacak. Dimensity 1000, GeekBench cephesinde ise 12.000 puanı geçerek liderliğe oynamayı sürdürüyor.

MediaTek Dimensity 1000 5G işlemcisine sahip akıllı telefon modelleri önümüzdeki yıl raflarda olacak. İlk olarak Çin ve Asya ülkelerinde görebileceğimiz güçlü işlemcinin Amerika ve diğer pazarlara çıkış tarihi ise 2020’nin ikinci yarısı olarak telaffuz ediliyor.