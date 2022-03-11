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Twitter Akışı Değişiyor, Artık Kronolojik Olmayacak!
9to5Mac’ göre Twitter ana akışa yeni bir tasarım getiriyor. Artık uygulamada tweetler varsayılan olarak kronolojik zaman çizelgesi halinde gelmeyecek. Bunun yerine iki sekme olacak: Ana Sayfa ve En Son Tweetler.
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Twitter, kronolojik bir akıştan, önerilen tweet’lerle yeni bir akış türüne ilk geçtiğinde, kullanıcılarından ağır eleştiriler almıştı. Ardından, sosyal medya platformu varsayılan olarak her zaman en son tweet’leri görebilmeniz için bir seçenek oluşturmuştu. Şimdi Twitter bu çözümün dışına çıkacak ve artık varsayılan olarak kronolojik zaman çizelgesini görmeyeceksiniz.
Twitter akışı iki sekmeyle yeniden tasarlanıyor: Ana Sayfa ve En Son Tweetler
Şu anda, yeni güncelleme iOS kullanıcılarına sunuluyor ve yakında Android ve web’de de mevcut olacak. Şirket, haberi TwitterSupport sayfasından duyurdu. Bu yeni güncellemeyle, uygulamanın üst kısmında, Ana Sayfa (önerilen tweet’lere sahip olacak) ve En Son Tweetler arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyan iki sekme olacak.
The Home and Latest timelines are now just a swipe away for everyone on iOS, and soon on Android and web.
Tap the ✨ icon to pin (or unpin) the Latest timeline to your Home tab for easy access. https://t.co/cj7ofY3CZq pic.twitter.com/XR0ALOQ5Y6
— Twitter Support (@TwitterSupport) March 10, 2022
Teknik olarak, tweet’leri kronolojik sırayla görüntüleyebilirsiniz, ancak Ana Sayfa sekmesindeki tweet’ler her zaman önce görüneceğinden varsayılan seçenek değildir. Bir Twitter sözcüsü bu değişikliği doğruladı ancak gelecekte tekrar değişebileceğini de ima etti. Kullanıcı tarafında, birçok kullanıcı bu güncellemeyi beğenmedi ve Twitter’ı varsayılan olarak En Son Tweetler seçeneğini tekrar getirmeye çağırdılar. Birçok insan için yeni değişiklik, sosyal medya platformunu kullanmayı kafa karıştırıcı hale getiriyor.
Twitter’ın kullanıcı geri bildirimlerini dinleyip, değişikliği geri alıp alamayacağını göreceğiz.
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