Apple Ukrayna’ya Olan Desteğini Açık Açık Gösterdi!

Apple CEO’su Tim Cook, Salı günkü Apple’ın ilk 5G destekli iPhone SE’yi veiPad Air’i, yeni işlemcisi M1 Ultra’yı ve ayrıca Mac Studio ve 27 inç Studio Display’i de tanıttı. Peek Performance etkinliği sırasında kendisinin ve Apple’ın Ukrayna’ya olan desteğini çok ince bir şekilde gösterdi.

Tim Cook sahneye çıktığında birçok izleyici, giydiği mavi süveterin Apple Watch’un sarı kordunuyla birleştiğini ve Ukrayna bayrağıyla ilişkili mavi ve sarı renkleri oluşturduğunu fark etti. Çoğu izleyici, Cook’un ve Apple’ın savaşın harap ettiği Ukrayna’ya destek göstermesinin bir yolu olarak kabul etti. Bu desteğin Cook’un tek kelime etmesine gerek kalmadan ortaya çıkması, da ince detaylardan birisiydi.

Looking back through my screenshots from today’s presentation, sure looks like Tim Cook’s wardrobe selection with that quite visible (new) Lemon Zest Watch band was intentional to reflect the Ukrainian flag. pic.twitter.com/2sEqxCJbjj

— Neil Cybart (@neilcybart) March 8, 2022