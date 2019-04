Twitter ‘a sağa kaydırarak beğenme özelliği geliyor!

Twitter ’ın test uygulaması olan twttr , beğen butonu yerine daha kolay bir yol olan sağa kaydırmayı başlattı.

Twitter’ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu twttr, asıl uygulamaya gelecek olan yeni özelliklerin test edilmesi için iOS kullanıcılarının deneyimine sunuldu. Kullanıcılar, sisteme kayıt olduktan sonra eğer kabul edilirlerse bir e-posta ile bilgilendiriliyorlar. Kullanıcılar yapılan yenilikler hakkındaki fikirlerini Twitter’a bildiriyorlar.

You like their Tweets. Swipe right and really show them. No seriously, you can now swipe right on any Tweet on twttr to like it on your Home timeline, notifications tab, profile page, or search results.

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 25, 2019