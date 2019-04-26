Twitter ‘a sağa kaydırarak beğenme özelliği geliyor!

Twitter ’ın test uygulaması olan twttr , beğen butonu yerine daha kolay bir yol olan sağa kaydırmayı başlattı.

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Twitter’ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu twttr, asıl uygulamaya gelecek olan yeni özelliklerin test edilmesi için iOS kullanıcılarının deneyimine sunuldu. Kullanıcılar, sisteme kayıt olduktan sonra eğer kabul edilirlerse bir e-posta ile bilgilendiriliyorlar. Kullanıcılar yapılan yenilikler hakkındaki fikirlerini Twitter’a bildiriyorlar.

You like their Tweets. Swipe right and really show them. No seriously, you can now swipe right on any Tweet on twttr to like it on your Home timeline, notifications tab, profile page, or search results. — Twitter Support (@TwitterSupport) April 25, 2019

Twitter CEO’su Jack Dorsey, geçtiğimiz günlerde beğen butonunun insanları yanlış davranışlara sevk edebileceğini ve değiştirilmesi gerektiğini anlatan bir paylaşımda bulunmuştu. Bu düşüncenin tam aksi yönünde bir güncelleme twttr uygulamasında test edilmeye başladı. Yeni beğenme şekli olan sağa kaydırma, Jack Dorsey’in beğen butonu hakkındaki yorumlarının tamamen tersinde olduğunu söylemek mümkün.

Yeni gelen beğeni güncellemesi, Twitter ‘da sadece bağlantıların gizlendiği paylaşımlarda kullanılabiliyordu. El alışkanlığı haline gelen ancak her paylaşımda kullanılamayan bu özellik hakkında kullanıcılar, kafa karışıklığına sebep olduğu yönünde geri bildirimlerde bulundular. Güncelleme ile sağa kaydırma uygulaması; ana sayfa, profil sayfası hatta bildirimler sekmesinde bile kullanılabilecek.

twttr ‘da, yapılan bu yeni güncelleme ile Twitter CEO’su Jack Dorsey’den farklı bir yöne gidiyor gibi görünmesi oldukça dikkat çekti. Şirket bu fikrin tartışıldığını ancak yakında görülebilecek bir durum olmadığını belirtti.