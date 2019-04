iFixit , Samsung’un talebi üzerine Galaxy Fold incelemesini kaldırdı

Samsung’un ilk katlanır telefonu Galaxy Fold’un incelemesini yapan iFixit, Samsung’un talebi ile yayınlanan videoyu kaldırdı.

İlginizi çekebilir: Apple 5G Destekli iPad Pro’larda LCP Soft Board kullanacak

Samsung’un en çok konuşulan telefonlarından olan Galaxy Fold, geçtiğimiz günlerde iFixit tarafından masaya yatırılmıştı. Cihazı her yönden inceleyen şirket, telefonun son derece hassas ve kırılgan olduğunu belirtti.

iFixit, şimdiye kadar pek çok akıllı telefonun tasarımını ve iç yapısını inceleyerek sağlamlığı hakkında yorumlar yapmıştı. Samsung’un en yeni katlanır telefonunu inceleyen şirket, cihazın pek çok anlamda kusurlu olduğunu belirtti. Anlaşılan Samsung, daha piyasaya sunulmamış olan bu cihaz hakkındaki yorumlardan pek memnun kalmadı ve videonun kaldırılmasını talep etti. Bu talep üzerine videoyu kaldıran i Fixit, aslında böyle bir yükümlülüklerinin olmadığını ancak şirketin cihazlarını geliştirmek istemesine saygı duydukları için böyle bir adım attıklarını söyledi.

We have removed our teardown of the Galaxy Fold.

About our decision: https://t.co/YwnvwAe18h pic.twitter.com/4s1SItHMs2

— iFixit (@iFixit) April 25, 2019