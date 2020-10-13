Twitch Studio, sohbet katmanı ve geri sayım zamanlayıcı aracı ekliyor

Twitch, canlı yayın yazılımını daha fazla özellikle güncelledi. Bu da yayıncılara yayınlarını çarpıcı hale getirmek için daha fazla yol sağlayacak. Twitch Studio ile artık katmanları veya sahneleri kopyalayıp yapıştırabilir veya çoğaltabilirsiniz, böylece akışınızın görsel stilini daha tutarlı hale getirebilirsiniz.

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Twitch yeni özellikler neler sağlıyor?

Yayınınız sırasında genellikle web kamerası yayınınızı ekranın köşesine yerleştirdiğinizi varsayalım. Bazı oyunlar için alt ortada konumlandırmak istiyorsanız (yani, aramızda oturumu sırasında oyun kodunu örtmek için) bu tek ince ayar ile daha kolay bir şekilde bir sahne oluşturabilir ve yayının ortasında hızlıca ona geçebilirsiniz.Topluluğunuzdan gelen mesajların akışınız sırasında ekranda görünmesi için bir sohbet katmanı ekleme seçeneği de var. Önümüzdeki birkaç hafta içinde, panelleri bir yerden diğerine sürükleyerek yazılımın arayüzünü istediğiniz gibi ayarlayabileceksiniz.

Twitch Studio artık bir geri sayım zamanlayıcısına sahip ve bu, bir parça takip eden yayıncılar için faydalı olacak. Yayınınızı başlatmak üzereyken takipçilerinizi uyarabilir, böylece zamanlayıcı biterken takipçilerine katılabilirler. Bu şekilde, gerçekten yayına başlamadan önce bazı izleyicileri yerinde tutmayı deneyebilirsiniz. Zamanlayıcı, hızlı koşucular için de yararlı olabilir. Özellikle bir Nintendo Switch ile konsol oyunlarını yayınlamak isteyenler için hayat biraz daha kolay olmalı. Twitch Studio artık kullanılabilir bir Ağ Cihazı Arayüzü kaynağı olup olmadığını, yani başka bir cihazdan bir yakalama kartıyla video paylaşıp paylaşmadığınızı otomatik olarak algılayabilir. Bu kaynağı sahnelerinize bir katman olarak ekleyebilirsiniz. Bu özellik, bir bilgisayarı oyun oynamak ve diğerini izlemek için kullanan kişiler için yararlı olabilir.

Tüm bu özelliklerden bazıları deneyimli yayıncıları hedef alıyor gibi görünüyor ve Twitch Studio‘yu daha fazla kişi için uygun bir seçenek haline getirebilir. Bu arada, Twitch kısa süre önce Soundtracks adlı bir aracı kullanıma sunmaya başladı. Bu da yayıncıların DMCA’nın yayından kaldırılması konusunda çok fazla endişelenmeden yayınlarında bir milyondan fazla lisanslı şarkıyı kullanmalarına olanak tanıyor.