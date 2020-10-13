Sosyal Medya
Twitch Studio, sohbet katmanı ve geri sayım zamanlayıcı aracı ekliyor
Twitch, canlı yayın yazılımını daha fazla özellikle güncelledi. Bu da yayıncılara yayınlarını çarpıcı hale getirmek için daha fazla yol sağlayacak. Twitch Studio ile artık katmanları veya sahneleri kopyalayıp yapıştırabilir veya çoğaltabilirsiniz, böylece akışınızın görsel stilini daha tutarlı hale getirebilirsiniz.
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Twitch yeni özellikler neler sağlıyor?
Yayınınız sırasında genellikle web kamerası yayınınızı ekranın köşesine yerleştirdiğinizi varsayalım. Bazı oyunlar için alt ortada konumlandırmak istiyorsanız (yani, aramızda oturumu sırasında oyun kodunu örtmek için) bu tek ince ayar ile daha kolay bir şekilde bir sahne oluşturabilir ve yayının ortasında hızlıca ona geçebilirsiniz.Topluluğunuzdan gelen mesajların akışınız sırasında ekranda görünmesi için bir sohbet katmanı ekleme seçeneği de var. Önümüzdeki birkaç hafta içinde, panelleri bir yerden diğerine sürükleyerek yazılımın arayüzünü istediğiniz gibi ayarlayabileceksiniz.
Twitch Studio artık bir geri sayım zamanlayıcısına sahip ve bu, bir parça takip eden yayıncılar için faydalı olacak. Yayınınızı başlatmak üzereyken takipçilerinizi uyarabilir, böylece zamanlayıcı biterken takipçilerine katılabilirler. Bu şekilde, gerçekten yayına başlamadan önce bazı izleyicileri yerinde tutmayı deneyebilirsiniz. Zamanlayıcı, hızlı koşucular için de yararlı olabilir. Özellikle bir Nintendo Switch ile konsol oyunlarını yayınlamak isteyenler için hayat biraz daha kolay olmalı. Twitch Studio artık kullanılabilir bir Ağ Cihazı Arayüzü kaynağı olup olmadığını, yani başka bir cihazdan bir yakalama kartıyla video paylaşıp paylaşmadığınızı otomatik olarak algılayabilir. Bu kaynağı sahnelerinize bir katman olarak ekleyebilirsiniz. Bu özellik, bir bilgisayarı oyun oynamak ve diğerini izlemek için kullanan kişiler için yararlı olabilir.
Tüm bu özelliklerden bazıları deneyimli yayıncıları hedef alıyor gibi görünüyor ve Twitch Studio‘yu daha fazla kişi için uygun bir seçenek haline getirebilir. Bu arada, Twitch kısa süre önce Soundtracks adlı bir aracı kullanıma sunmaya başladı. Bu da yayıncıların DMCA’nın yayından kaldırılması konusunda çok fazla endişelenmeden yayınlarında bir milyondan fazla lisanslı şarkıyı kullanmalarına olanak tanıyor.
Arttırılmış Gerçeklik
Snapchat, ilk ‘Yerel Lens’ işbirliğine dayalı AR Deneyimini başlattı
Haziran ayındaki İş Ortağı Zirvesi‘nde yaklaşan ‘Yerel Lensler’i duyurduktan sonra, Snapchat’in bu türdeki ilk aktivasyonu artık yayında. Snap’in yeni ‘City Painter ‘ işbirlikçi AR projesinin yeri ise Londra’daki Carnaby Street.
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Snapchat yerel lensler ne özellikler içeriyor?
Giyilebilir AR açıkça teknolojide bir sonraki aşama ve henüz bu değişime nasıl ayak uydurulacağı net değil. Yerel Lensler aslında kullanıcıların gerçek dünyadaki bir konumun AR katmanı ile etkileşime girmesini sağlıyor. Mağazaların ve caddelerin üzerinde istediğiniz her şeyi sanal olarak boyayabilirsiniz ve daha sonra katkınız siteyi ziyaret eden diğer tüm Snapchat kullanıcıları tarafından görülebilir. Süreç, esasen Snapchat’in ‘Landmarkers’ AR seçeneğinin bir genişlemesi ve kullanıcıların Eyfel Kulesi, Buckingham Sarayı veya New York’taki Yassı Demir Binası gibi küresel simge yapılarla etkileşime giren Lensler uygulamasına olanak tanıyor.
Yerel Lensler aynı yaklaşımı uyguluyor. Ancak daha geniş ölçekte, AR’deki tüm sokakların haritasını çıkarır ve mekanın kalıcı, gelişen dijital bir yeniden yaratımını yaratıyor. Bu, nihayetinde, bir restoranın üzerine geldiğinizde bir menü kaplaması veya bir sinema izlerken oturum zamanları gibi tamamen yeni, etkileşimli AR deneyimlerine yol açabilir. Ancak şu anda Snap, tam AR uzay haritalamasının erken uygulama aşamasında. Bunun gibi etkileşimli dijital sanat alanları bu sürecin bir sonraki aşaması da tam olarak bu.
Facebook, 2017’de SLAM sanal sanat enstalasyonu projesiyle benzer deneyler yaptı, Snapchat de insanların ziyaret edebileceği belirlenmiş bir alana sanal olarak bir sanat eseri yerleştiren kendi dijital sanat ekranlarını test etti. Ancak Snap’in ilk kez etkileşimli bir öğe sunması, dijital kurulum araçlarını bir sonraki seviyeye taşıması, belirtildiği gibi, AR uygulaması için bir sonraki aşamaya işaret edebilir.
Muhtemelen, Snapchat’in geliştirebileceği veya geliştirmeyebileceği AR gözlüklerine de bağlanılabilir. Ancak Facebook kesinlikle Apple ile birlikte. Aslında, Snapchat’ın geçmişte Apple ile çeşitli AR araçları üzerinde çalıştığı göz önüne alındığında, Spectacles ürününü kendi başına geliştirmek yerine, AR gözlüklerinde Apple ile ortaklık arayışında olabilir. Her iki durumda da, gerçek dünya alanlarıyla dijital etkileşim için bir sonraki aşamaya işaret eden başka bir ilginç gelişme. Ve bu, nihayetinde, yeni reklam ve sosyal yardım fırsatlarını aynı şekilde kolaylaştıracaktır.
Sosyal Medya
Facebook, Video İçeriği özelliği hakkında ipuçları sağlıyor
Geçtiğimiz birkaç ay içinde Facebook video araçlarının çeşitli yönleri hakkında dahili uzmanlarla, İçerik Stüdyosu, Canlı Yapımcı, yayın araçları ve daha fazlasını kapsayan bir dizi haftalık video röportajları yayınlıyor. Videolar, her bir işlevin tüm temel öğelerine değinirken, aynı zamanda ne için tasarlandıkları ve nasıl çalıştıkları da dahil olmak üzere platformun video araçlarından en iyi şekilde nasıl yararlanılacağına dair bazı değerli ipuçları sağlıyor. Bu haftaki röportaj, altyazılara ve video içeriğiniz için en iyi, en doğru altyazıların nasıl sağlanacağına bakıyor.
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Facebook video özelliğinden en iyi nasıl yararlanılır?
Video röportajında Facebook, otomatik altyazılar gibi içerik oluşturucudan minimum girdiyle otomatik altyazı oluşturmak için yüklenen videoda insanların konuştuğu dili algılayabilen (Facebook şu anda 16 dili desteklemektedir) otomatik altyazılar gibi özellikler hakkında fikir veriyor.
Mutlaka kullanın: Videolarınızda altyazı bulundurmanın herkesin yararına olduğunu belirtiyor. Çünkü bunlar yalnızca işitme güçlüğü çeken insanlara değil, aynı zamanda sesi kullanamadıkları bir ortamda izleyenlere de hitap ediyor. Net ses yakalayın: Otomatik altyazıları kolaylaştırmada ses kalitesinin önemini vurguluyoruz – ses kalitesi ne kadar iyi olursa, otomatik altyazılarınız o kadar doğru olur. Mikrofon kullanın – Daha kaliteli video içeriği oluşturmak ve altyazılardan yararlanmak istiyorsanız, iyi bir mikrofona yatırım yapmak çok mantıklıdır. Sesi olabildiğince temiz hale getirin – Ses kalitesini iyileştirmek için sesinizi bir kompresör aracılığıyla çalıştırmanızı önerir.
Facebook ayrıca, Creator Studio‘dan erişilebilen basitleştirilmiş bir altyazı düzenleme işlemine sahip. Böylece ihtiyacınız olursa otomatik altyazı metninizi gözden geçirip düzeltebileceğinizi belirtiyor. Belirtildiği gibi, videolar temel video öğelerine ilişkin bazı değerli bilgiler sağlıyor ve sunulan bilgilerin çoğu büyük ölçüde zaten bildiğiniz şeyler. Fakat Facebook ,araçlarının içinde farkında olmanızı sağlayacak birkaç yardımcı işaretler içeriyor.
Sosyal Medya
YouTube, kısa videolar için özel filtre test ediyor
TikTok, sosyal medyada sektörü gerçekten sarstı. Bunun nedeninin büyük bir kısmı, kısa videoların, Vine gibi uygulamalarda popüler olması. Vine kapandıktan sonra, sektörde hala güçlü bir güç olan kısa videolar kullanıcıların, vazgeçmek istemeyecekleri türden bir deneyimdi. Youtube, Shorts özelliğini getirerek kısa videolar üzerinden başarı sağlamaya çalıştı. Şimdi ise bu özelliği geliştirmekle uğraşıyor.
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Youtube özel filtreler neyi hedefliyor?
YouTube, kısa videolar konusunda rakiplerini yakalamaya çalışıyor. Bunu zaten platformda bulabileceğiniz temelde kısa videolar olan Shorts’ı tanıtarak yaptı. YouTube, platformun sunması gereken kısa videolara dikkat çekerek, kullanıcıların TikTok’a gitmemesini ve bunun yerine tüm kısa video ihtiyaçlarını YouTube’un kendisine bakarak karşılamasını umuyor. TikTok’un büyük bir kullanıcı tabanına sahip olması ve çoğu kullanıcının bu tür bir şey için başka bir uygulamaya gitmeye istekli olmaması nedeniyle, şu an itibariyle başarılı değil.
YouTube, sunduğu türden kısa videoları daha da ileri adına bir takım yenilikler yapıyor. Özellikle kısa videolar ve benzerleri için tasarlanmış yeni bir özel sekme üzerine çalışıyor. Yeni düğmeler, videoları daha popüler hale getirmeye yardımcı olacak ve ayrıca özellikle bu tür videolar için olarak tasarlanmış düzenleme araçlarına sahip olacak. YouTube’un TikTok’u yakalama girişimlerinin başarılı olup olmayacağı henüz belli değil. Instagram bu pazara zaten Reels ile girdi, bu da YouTube’un savaşmak için oldukça zorlu bir mücadeleye sahip olduğu anlamına geliyor.