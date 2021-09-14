Twitch, Nefret Saldırılarını Düzenleyenleri Dava Ediyor

Yayıncıların protesto ettiği ve aylardır süren durum ile ilgili Twitch, sonunda somut bir adım attı. Yine de saldırılara maruz kalan yayıncıların bu adımı yeterli bulup bulmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak sorunun tamamiyle çözümünde önemli bir adım olarak görülüyor.

Twitch, son aylarda fazlalaşan ve özellikle marjinal yayıncılara karşı organize olarak gerçekleştirilen nefret saldırılarına karşı önemli bir duruş sergilemeye başlıyor. Twitch tarafından saldırıları organize ettiğinden şüphelenilen iki kişi hakkında dava açıldı.

Dev yayıncılık platformu Twitch, 9 Eylül tarihinde dava dilekçesini ileterek platformunda bir süredir devam eden nefret saldırılarının liderleri olduğundan şüphelenilen iki kimliği belirsiz şahısa karşı yasal eylem başlattı. Platformdaki bir yayıncının izleyicilerini başka bir kanala yönlendirebildiği “baskın” özelliği, nefret mesajlarını yaymak amacıyla kullanılarak süistimal ediliyordu. Özellikle marjinal karaktere sahip yayıncılara karşı düzenlenen nefret baskınlarında bot hesaplar, yayıncının mesaj kutusunu nefret söylemleri, cinsiyet ayrımcılığı, ırkçılık içeren mesajlarla dolduruyordu. Nefret saldırıları Twitch üzerinde aylardır süren büyük bir problem halini aldı. Ve bu yaz itibariyle de bazı olaylar patlak vermeye başladı.

Ağustos ayının başlarında bazı marjinal yayıncılar, sosyal medyada #TwitchDoBetter hashtagini başlatarak soruna dikkat çekmeyi başardılar. Ancak Twitch’ten olaya karşı önemli bir adım gelmedi. Ve yayıncılar yeniden birleşerek 1 Eylül tarihinde organize yayın bırakma kararı aldılar. Bir çok yayıncı 1 Eylül tarihinde platformu protesto ederek yayın açmadılar. Bu protesto da önemli bir etki yaratmayı başardı. #ADayOffTwitch gününde Twitch platformunun aldığı izleyici ve yayıncı trafiğinde bir düşüş yaşandı. Yayıncıların yaşadığı sorunlar artık medyada da büyük yankı bulmaya başladı.

Yayıncılar tarafından gerçekleştirilen boykota Twitch platformundan da destek geldi. Yayıncılarını destekleyen Twitch problem ile ilgili somut adımlar atacağına söz verdi. İlk aşamada, nefret saldırılarını düzenleyen hesapları yasaklama ve bu yasakları delen hesapları tespit etme amacıyla bazı algoritmalar kullanıma sokuldu. Şirket ayrıca saldırganları bir bir yasaklamaya da başladı. Ancak yasaklama işlemi tahmin edilebileceği üzere sonu asla gelmeyecek olan bir eylem. Şimdi de artık Twitch daha somut adımlar atarak önemli bir unsuru kullanmaya başlıyor: Mahkemeler.

Dava, Twitch üzerinde CruzzControl ve CreatineOverdose kullanıcı adlarını kullanan iki kullanıcıya açıldı. Davanın iddiasına göre bu iki şahıs, nefret saldırılarının yapılmasında, organize edilmesinde ve yaygınlaştırılmasında büyük ölçüde katkı payına sahip. Washington Post tarafından paylaşılan detaylı rapora göre saldırıların aslında Twitch’in de ötesine geçtiği anlaşılıyor. Saldırıları organize edenlerin çalışmalarını nasıl gerçekleştirdiği detaylı olarak raporda anlatılmış. Saldırganların Twitch denetiminden kaçabilmek için gizli Discord sunucularında organize olduğu anlaşıldı.

Twitch’e göre CruzzControl Hollanda’da bulunuyor iken CreatineOverdose ise Avusturya’da bulunuyormuş gibi gözüküyor. Twitch iki kullanıcının da yasal isimlerini henüz bilmiyor. İki kullanıcı da iddiaya göre kullanıcı adlarının CreatineReturns, CreatineBanEvades, CreatineReported gibi çeşitli varyasyonlarıyla etkinlik göstermiş. Twitch üzerinde yeni hesap oluşturabilmek oldukça kolay olduğu için yasaklanan kullanıcı hesaplarının yeine yenisini oluşturarak saldırgan davranışlara devam edebilmek de oldukça basit. Yayıncıların belirttiğine göre yeni hesap oluştururken telefon numarası istenmesi nefret saldırılarının önüne geçilmesi için önemli bir etken olabilir. Twitch sözcüsü de konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: