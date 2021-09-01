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Twitch Yayıncılarının Protesto Eylemleri Büyüyor!
Haftalardır yayıncıların maruz kaldığı nefret saldırıları nedeniyle Twitch yayıncıları organize olarak ortak bir günde yayın yapmama kararı aldılar. Yayıncılar, haftalardır kendilerine gelen nefret saldırıları ve istismarına karşı hiç bir adım atmayan Amazon ve Twitch yetkililerini protesto ediyor.
1 Eylül Çarşamba günü bir çok Twitch kanalında yayınlar yapılmayacak. #ADayOffTwitch (Twitch’e bir gün ara) hashtagiyle büyüyen akım, platformda haftalardır süren nefret saldırılarına ve tacizlerine dikkat çekmeyi amaçlıyor.
A Day Off Twitch protestosu, yine aynı konu sebebiyle başlatılan #TwitchDoBetter akımının ardından ilk olarak olaylardan oldukça etkilenen Twitch yayıncıları ShineyPen, Lucia Everblack, RekitRaven tarafından ortaya atıldı. Nefret saldırıları genel olarak bot hesaplar tarafından yayıncının chatinin ırkçı, cinsiyetçi, transfobik ve genellikle saldırgan mesajlar tarafından doldurulmasıyla gerçekleşiyor. Bu olaylar, Twitch platformunda yeni olmasa da artan botlar ve botların oluşturduğu yüzlerce otomatik mesajlar ile ciddi seviyede artmış durumda.
Amazon’un sahip olduğu Twitch’in ilgisiz tavırları ve verilen geç cevaplar sebebiyle yayıncı RekitRaven, #TwitchDoBetter hashtagini oluşturarak Twitch’i saldırıları önlemek için daha etkili araçlar kullanması konusunda uyardı. Twitch düzeltmelerin geleceğiyle ilgili söz verdi ve bu süreçte yayıncılar, saldırıları önlemek için topluluk tarafından yapılmış araçları ve kaynakları kullanmaya terk edildi.
Saldırılara maruz kalan Trans yayıncı ShineyPen, sorun hakkında çene çalmak yerine daha fazla aksiyonun alınması gerektiğini belirterek bir protesto hareketi başlatmaya karar verdi. ShineyPen, A Day Off Twitch hareketinin bir araya gelerek önemli bir güç oluşturmayı hedeflediğini ve değişiklikler gelene kadar 1 günlük aranın atılacak adımlardan yalnızca biri olduğunu söyledi. RekitRaven da ShineyPen tarafından yapılan açıklamaları destekledi.
A Day Off Twitch hareketine topluluk ve hatta destekleyicileri tarafından gelen cevaplar bile farklılıklar gösteriyor. Twitch’in yerel politikaları sebebiyle nefret saldırılarına maruz kalan bazı küçük yayıncılar için bir gün ara vermek ciddi bir kayıp oluşturabiliyor. Bazı içerik üreticilerinin tek gelir kaynağını Twitch oluşturuyor. Twitch tarafından desteklenen veya partner olan bazı kullanıcılar bu konumlarını korumak için bir gün ara vermenin risk taşıdığını belirtiyor. Ayrıca bazı yayıncıların üçüncü parti şirketlerle yapmış oldukları reklam ve tanıtım anlaşmaları sebebiyle bir gün atlamanın olası olmadığı belirtiliyor.
A Day Off Twitch akımına karşı çıkan diğer yayıncılar da olaya daha filozofik sebeplerle yaklaşıyorlar. Onlara göre bu nefret saldırılarının arkasındaki kişiler, marjinal yayıncıları platformdan uzaklaştırmaya çalışıyor ve bir gün ara vermek onlara tam olarak istediği şeyi veriyor. Onun yerine yayın yapmaya devam ederek ve olaylarla ilgili yüksek sesle konuşmak troll saldırılarılarını önlemek için yapılabilecek en iyi yöntem olarak görülüyor.
A note about #ADayOffTwitch from the cast & crew of our streamed show.
Please read & remember not everyone is free to take tomorrow off, no matter the level of support they have for the event. pic.twitter.com/Pu6lE8CucQ
— Mother LandsRPG: Season 3! (@MotherlandsRPG) August 31, 2021
Şimdilik bu protesto etkinlikleri marjinal yayıncılarla sınırlı kalmış durumda. Twitch’teki yıldız yayıncılar konuyla ilgili sessizliklerini koruyorlar. Büyük yayıncılardan biri olan Asmongold, yayını esnasında “Bir gün ara vermen kimsenin umrunda değil. Kimse seni tanımıyor.” İfadelerini kullandı. Yine de diğer büyük Twitch yayıncılarının katılması halinde kendisinin de destek vereceğini belirtti. RekitRaven ise büyük yayıncılarının sessiz kalmasının umrunda olmadığını, daha şimdiden etki yaratmaya başladıklarını ve tüm dünyanın izlediğini belirtti.
Twitch de izleyenlerin arasında bulunuyor. A Day Off Twitch protestosuna Twitch de destek verdi. Konuyla ilgili konuşan Twitch sözcüsü şu ifadeleri kullandı:
”Yayıncılarımızı kendilerini ifade edebilmeleri ve hizmetimizdeki önemli sorunlara dikkat çekmeleri konusunda destekliyoruz. Hiç kimse kim olduğu veya neyi savunduğu sebebiyle kötü ve nefret dolu saldırılara maruz kalmamalı. Ayrıca Twitch’i üreticiler için daha güvenli bir ortama dönüştürmek adına gelişmiş kanal seviyesi yasaklama algılama sistemi ve diğer hesap geliştirmeleri konusunda çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz.”
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Genel
Resmileşti: Xiaomi Otomobil Üretecek!
Dünyadaki en hızlı büyüyen teknoloji markalarından bir tanesi olan Xiaomi, artık otomobil üretmeye başlayacak. Spekülasyon olarak uzun zamandır konuşulan Xiaomi’nin araba üreteceği haberleri gerçek oldu.
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Xiaomi’nin CEO’su leijun Twitter üzerinden yaptıkları açılamada markanın artık otomobil üreteceğini söyledi. Yaptığı açıklamada ise “Bugün bir dönüm noktası anını duyurmaktan gurur duyuyorum. Xiaomi’nin Elektrikli Araç İşletmesi (Xiaomi EV Company Limited), 10 milyar RMB başlangıç sermayesi ile resmi olarak tescil edildi ve şirketin yasal temsilci olarak benim.” açıklamasını yaptı.
Today I’m very proud to announce a milestone moment. Xiaomi’s Electric Vehicle business (Xiaomi EV Company Limited) has been officially registered, with a starting capital of RMB 10 billion and myself as the legal representative. pic.twitter.com/aySngRUlQW
— leijun (@leijun) September 1, 2021
Bildiğiniz üzere Xiaomi sadece bir akıllı telefon markası olmasının yanında ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, scooter, tartı, diş fırçası tırnak makası masa lambası, dizüstü bilgisayarlar ve televizyonlarda üretiyor.
Kendi ülkesinde (Çin’de) bu ürünleri milyonlarca kişinin kullandığını ve bu ürünleri kullanan Mi Fanların da mutlu olduğu düşünülünce yeni bir otomobil fikri hiçte kötü bir fikir olarak gözükmüyor. Ek olarak otomotiv sektörünün de giderek büyüyen ve evrilen bir sektör olduğunu düşününce Xiaomi gibi bir markanın özellikle elektrikli bir araç üretme fikri hem markayı sevenler için sevindirici bir haber hem de sektör için yeni bir rakip ortaya çıkacağı anlamına geliyor. Sizce Xiaomi otomobil üretme işinde başarılı olabilir mi?
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Kripto Para
Sızıntı: Twitter, Bitcoin İle Bahşiş Verme Özelliği Getiriyor!
Gelen bilgilere göre Twitter, Bitcoin ile ilgili iş süreçlerinden birini deniyor. Raporlara göre Twitter, Lightning Network‘te Bitcoin kullanan ipuçlarını test ediyor. Twitter beta sürümündeki sızıntıya göre Bitcoin ile bahşiş verme özelliği Twitter ‘da aktifleşebilir.
Birden fazla rapora göre Twitter, Bitcoin ile bahşiş verme özelliğini deniyor. MacRumors’a göre mevcut Twitter beta sürümü, bu hizmetin test edildiğini gösteriyor. Mobil geliştirici Alessandro Paluzzi ise hizmetin nasıl görüneceği ile ilgili bir görüntü sızdırdı.
#Twitter is working on the ability to receive tips in #Bitcoin 👀 pic.twitter.com/uycD3qsR5F
— Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 1, 2021
Raporlar ve sızıntılara göre Twitter’ın Bitcoin ile bahşiş verme özelliği, daha küçük BTC ödemeleri için Lightning Network kullanacak. Özellik, hem çevrimiçi (custodial) hem de çevrim dışı cüzdanları (non-custodial) destekleyecek. Sızan görüntüye göre Twitter, Bitcoin Lightning App Strike ile oldukça yakın bir şekilde çalışıyor. İkili arasındaki iş birliği ile Bitcoin faturaları oluşturulacak. Twitter kullanıcıları Bitcoin ile bahşiş almak için bir Strike hesabına ihtiyaç duyacak. Söylentilere göre bu işlemler için bir ücret de alınmayacak.
Twitter CEO’su Jack Dorsey, kripto para piyasası tarafından Bitcoin’e olan ilgisi nedeniyle yakından tanınıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında Dorsey, Bitcoin’in Twitter’da bir bahşiş verme hizmeti olan Tip Jar’a geleceğinin sinyallerini vermişti. Ayrıca kripto paranın Super Follows, Commerce ve Subscriptions gibi diğer ürünlerde de kullanılabileceğini eklemişti. Şimdi ortaya çıkan sızıntılar ve raporlar, bu sinyallerin gerçekleşmeye başladığına dair bir ipucu niteliği taşıyor olabilir. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.
Bitcoin destekçisi Jack Dorsey’in CEO’su olduğu bir diğer şirket Square de en az Twitter kadar Bitcoin ile birlikte anılıyor. Şirketin bilançosunda BTC bulunuyor ve yakın zamanda bir Bitcoin donanım cüzdanı çıkarma çalışmaları da yürütülüyor. Ayrıca Dorsey, Bitcoin’in geleceği değiştireceğine inanıyor ve lider kripto para birimi ile ilgili iş süreçleri de geliştiriyor. CEO, merkezi olmayan bir Bitcoin borsası kurmayı planladıklarını da açıklamıştı.
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