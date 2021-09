Twitch Yayıncılarının Protesto Eylemleri Büyüyor!

Haftalardır yayıncıların maruz kaldığı nefret saldırıları nedeniyle Twitch yayıncıları organize olarak ortak bir günde yayın yapmama kararı aldılar. Yayıncılar, haftalardır kendilerine gelen nefret saldırıları ve istismarına karşı hiç bir adım atmayan Amazon ve Twitch yetkililerini protesto ediyor.

1 Eylül Çarşamba günü bir çok Twitch kanalında yayınlar yapılmayacak. #ADayOffTwitch (Twitch’e bir gün ara) hashtagiyle büyüyen akım, platformda haftalardır süren nefret saldırılarına ve tacizlerine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

A Day Off Twitch protestosu, yine aynı konu sebebiyle başlatılan #TwitchDoBetter akımının ardından ilk olarak olaylardan oldukça etkilenen Twitch yayıncıları ShineyPen, Lucia Everblack, RekitRaven tarafından ortaya atıldı. Nefret saldırıları genel olarak bot hesaplar tarafından yayıncının chatinin ırkçı, cinsiyetçi, transfobik ve genellikle saldırgan mesajlar tarafından doldurulmasıyla gerçekleşiyor. Bu olaylar, Twitch platformunda yeni olmasa da artan botlar ve botların oluşturduğu yüzlerce otomatik mesajlar ile ciddi seviyede artmış durumda.

Amazon’un sahip olduğu Twitch’in ilgisiz tavırları ve verilen geç cevaplar sebebiyle yayıncı RekitRaven, #TwitchDoBetter hashtagini oluşturarak Twitch’i saldırıları önlemek için daha etkili araçlar kullanması konusunda uyardı. Twitch düzeltmelerin geleceğiyle ilgili söz verdi ve bu süreçte yayıncılar, saldırıları önlemek için topluluk tarafından yapılmış araçları ve kaynakları kullanmaya terk edildi.

Saldırılara maruz kalan Trans yayıncı ShineyPen, sorun hakkında çene çalmak yerine daha fazla aksiyonun alınması gerektiğini belirterek bir protesto hareketi başlatmaya karar verdi. ShineyPen, A Day Off Twitch hareketinin bir araya gelerek önemli bir güç oluşturmayı hedeflediğini ve değişiklikler gelene kadar 1 günlük aranın atılacak adımlardan yalnızca biri olduğunu söyledi. RekitRaven da ShineyPen tarafından yapılan açıklamaları destekledi.

A Day Off Twitch hareketine topluluk ve hatta destekleyicileri tarafından gelen cevaplar bile farklılıklar gösteriyor. Twitch’in yerel politikaları sebebiyle nefret saldırılarına maruz kalan bazı küçük yayıncılar için bir gün ara vermek ciddi bir kayıp oluşturabiliyor. Bazı içerik üreticilerinin tek gelir kaynağını Twitch oluşturuyor. Twitch tarafından desteklenen veya partner olan bazı kullanıcılar bu konumlarını korumak için bir gün ara vermenin risk taşıdığını belirtiyor. Ayrıca bazı yayıncıların üçüncü parti şirketlerle yapmış oldukları reklam ve tanıtım anlaşmaları sebebiyle bir gün atlamanın olası olmadığı belirtiliyor.

A Day Off Twitch akımına karşı çıkan diğer yayıncılar da olaya daha filozofik sebeplerle yaklaşıyorlar. Onlara göre bu nefret saldırılarının arkasındaki kişiler, marjinal yayıncıları platformdan uzaklaştırmaya çalışıyor ve bir gün ara vermek onlara tam olarak istediği şeyi veriyor. Onun yerine yayın yapmaya devam ederek ve olaylarla ilgili yüksek sesle konuşmak troll saldırılarılarını önlemek için yapılabilecek en iyi yöntem olarak görülüyor.

A note about #ADayOffTwitch from the cast & crew of our streamed show.

Please read & remember not everyone is free to take tomorrow off, no matter the level of support they have for the event. pic.twitter.com/Pu6lE8CucQ

— Mother LandsRPG: Season 3! (@MotherlandsRPG) August 31, 2021