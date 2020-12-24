Otomotiv
Toyota, iki koltuklu ve uygun fiyatlı elektrikli aracını duyurdu
Toyota, 2021 yılında iki koltuklu, uygun fiyatlı ve kompakt bir elektrikli aracı piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. Aracın rakiplerine oranla kısa menzile sahip olacağı öğrenildi.
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Araç, oldukça kompakt oluşuyla Japonya’da “kei” kategorisine giriyor
Toyota, 2030’ların ortalarına kadar elektrikli ya da hibrit araçlara ağırlık vereceğini duyurmuştu. Ancak firmanın elektrikli araçlardaki ürün yelpazesi henüz pek de geniş değil. Hibrit araçların popülerleşmesinde çok fazla katkısı olan Prius modeline rağmen, Toyota, son zamanlarda hedefine ulaşması için yeterli sayıda elektrikli araç duyurmuş değil. Henüz isimlendirilmemiş bu yeni model, niş bir kitleye hitap edeceği için bu durumu değiştirmeyi hedeflemiyor gibi duruyor. Yeni duyurulan bu elektrikli otomobil, Japonya’nın “Kei” otomobil kategorisine giren oldukça kompakt, iki koltuklu bir model olacak. Kısa bir dönüş yarıçapına sahip olacak ve kullanım kolaylığına odaklanacak.
Otomobil 100 km’lik menzil ile gelecek, sınırlı sayıda üretilecek ve ilk planda Japonya’daki ticari müşterilere ve yerel yönetimlere sunulacak. 2021 yılında 100 kadar üretilmesi planlanıyor. Otomobilin 1.6 milyon Yen (16 bin Dolar) satış fiyatıyla piyasaya sürülmesi ve 2022 yılında genel satışa açılması bekleniyor. Otomobil, Panasonic ve Toyota’nın ortak girişimi olan Prime Planet Energy & Solutions firmasının ürettiği lityum iyon pilleri kullanacak.
Toyota, daha önce Toyota i-ROAD isimli üç tekerlekli bir elektrikli otomobil tanıtmıştı. Ancak sınırlı miktarda test sürüşleri yapılmış ve ticari bir lansman gerçekleştirilmemişti. Bu yıl ise Çin ve Avrupa’da Lexus markasının ismi altında ilk ticari elektrikli otomobili UX300’ü piyasaya sürmüştü. 367 km menzile sahip araç Japonya’da ise sınırlı sayıda piyasaya sürülmüştü. Firma, yakın zamanda, 2021 yılında piyasaya süreceği elektrikli SUV aracını tanıtmıştı.
Haber
Ssangyong iflas koruma başvurusunda bulundu!
Arazi araçlarıyla bilinen Güney Koreli otomobil markası Ssangyong, yerel mahkemeye iflastan koruma başvurusunda bulundu. Banka kredisi borçlarını bile geri ödemekte zorlanan markanın iflas etmesi söz konusu olabilir!
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Ssangyong Motor, borçlarından dolayı iflas masasına başvurdu!
Alınan bilgiye göre, Ssangyong’un Avrupa bankalarından çektiği ve vade süresi Aralık ortasında sona eren kredilerin geri ödemesi yapılamadı. Toplam değeri 55 milyon dolar olan kredilerden ötürü finansal güçlük yaşayan marka, ana hissedarı Mahindra’dan da gerekli maddi desteği alamadı. Dolayısıyla Ssangyong’un mevcut borçlarını yeniden yapılandırabilmesi adına “Otonom Yeniden Yapılandırma Desteği” olarak bilinen iflas erteleme sürecine başvurduğu açıklandı.
Önünde 3 aylık bir zaman dilimi bulunan Ssangyong Motor, bu süre zarfında faaliyetlerini sürdürebileceği bir kaynak yaratmak zorunda. Aksi takdirde şirket yönetiminin Seul iflas masasına devredilebileceği belirtiliyor. Markanın %75’ine sahip olan Mahindra grubu ise elindeki hisselerin devri için yaz aylarından bu yana görüşme halinde olduklarını ifade ediyor.
Benzer bir iflas sürecini 2009 yılında da yaşayan Ssangyong, 2011 yılında Hint otomotiv şirketi Mahindra’ya bedelsiz olarak satılmıştı. Şirket bir dönem başarılı finansal grafik çizse de, 2017 yılının başından itibaren devamlı olarak zarar etmeye başladı. Son olarak elektrikli SUV pazarına odaklanma kararı alan Ssangyong’un bu projesi de COVID-19 pandemisi nedeniyle sekteye uğramıştı.
Genel
Son VW e-Golf, üretim bandından indi
VW Golf‘ün tamamen elektrikli varyasyonu e-Golf‘ün son örneği, 23 Aralık itibariyle Dresden tesisindeki banttan indi. 2014 yılından beri üretilen e-Golf, 2017 yılından beri Dresden‘de üretiliyordu. Golf, VW için oldukça kilit ve sevilen bir model. Bu yüzden elektrikli araç hamlesini onun üzerinden yapması oldukça mantıklı bir hareketti. Fakat çoğu kişi için Golf, her zamanki haliyle kalması gereken bir model olacak gibi görünüyor.
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Dresden tesisi şefi Danny Auerswald, “VW e-Golf’ün sonu aynı zamanda ID.3 için son hazırlıkların başlangıcı. Yalnızca birkaç hafta içinde Şeffaf Fabrika için bir sonraki aşamayı açacağız. Zwickau’dan sonra Avrupa’da, yeni modüler elektrikli mimariyi kullanan ikinci tesis burası olacak. Böylelikle VW, elektrikli araçların üretiminde Sakson fabrikalarının önemini arttıracak.” diyor.
Dresden tesisi, 2001 yılında çalışmaya başladı. 2001-2016 yılları arasında toplam 84 bin 235 adet VW Phaeton‘ün üretiminde kullanıldı. 2005-2006 ve 2013-2014 yılları arasında 2186 adet Bentley Flying Spur da üretildi burada. Ve haberimize konu olan VW e-Golf ise sadece Dresden’de, Urano Grisi renkli son örneği de dahil olmak üzere toplam 50 bin 401 adet üretildi.
2014‘te piyasaya sürülen e-Golf, 2017 yılında makyajlanmıştı. Makyajla birlikte WLTP döngüsüne göre 231 km menzili bulunan araç, 134 beygirlik motora ve 35.9 kWh bataryaya sahipti. Toplamda 145 bin 561 adetlik üretim hacmi ile ömrünü dolduran aracın yerini, ID.3 modeli alacak.
Kaynak: Carscoops
Genel
Corvette C8’in geliştirilme aşaması, belgesel oluyor!
Chevrolet Corvette, birçoğumuzun aklına kazınmış bir isim. Araç, 1953‘te otomotiv sektörüne attığı ilk adımından beri önden motorluydu. Ta ki 8. nesil Corvette (C8)‘de ortadan motorlu tasarıma geçilene kadar. Şüphesiz bu durum, otomotiv sektöründeki en büyük değişikliklerden birisi oldu.
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Motor ortaya alınsa da Corvette’in tipik, üstten subaplı V8 ve arkadan çekişli sistemine sadık kalındı. Tabi bu sistemi her zaman olduğu gibi uygun bir fiyata sunmaya devam edildi. Motorun ortaya taşınmasıyla aracın dinamiklerinde fark edilir düzeyde değişiklik oldu. İyileşen ağırlık dağılımı ile aracım 0-100 km/s hızlanması, C7 neslinde 3.7 saniye iken C8‘de 2.8 saniyeye indi.
Ortadan motorlu sisteme geçişe dair bir diğer soru ise “Neden?”. Çünkü, 7 nesil boyunca önden motorlu sistem ile alınabilecek en yüksek performansın alındığı gayet açık gibi görünüyor. Ki Corvette’in babası olarak kabul edilen Zora Arkus-Duntov‘un yıllarca ortadan motorlu bir araç için ısrarcı olduğu da biliniyor. Önden motorlu Corvette’lerin sorumlusu ise Chevrolet’teki üst düzey yöneticiler olarak gösteriliyor.
Böylesine bir asfalt canavarının nasıl bu kadar makul bir fiyata satılabildiği ise insanları hem mutlu ediyor hem şaşırtıyor. “Revolution: The Mid-Engine Corvette Development Story” başlığıyla ilk bölümü yayınlanmış seriyi YouTube’da izlemek mümkün. Hatta ilk bölümü hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Diğer bölümler ise ilerleyen zamanlarda yüklenecek.
Kaynak: Carscoops
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