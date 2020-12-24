Toyota, iki koltuklu ve uygun fiyatlı elektrikli aracını duyurdu

Toyota, 2021 yılında iki koltuklu, uygun fiyatlı ve kompakt bir elektrikli aracı piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. Aracın rakiplerine oranla kısa menzile sahip olacağı öğrenildi.

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Araç, oldukça kompakt oluşuyla Japonya’da “kei” kategorisine giriyor

Toyota, 2030’ların ortalarına kadar elektrikli ya da hibrit araçlara ağırlık vereceğini duyurmuştu. Ancak firmanın elektrikli araçlardaki ürün yelpazesi henüz pek de geniş değil. Hibrit araçların popülerleşmesinde çok fazla katkısı olan Prius modeline rağmen, Toyota, son zamanlarda hedefine ulaşması için yeterli sayıda elektrikli araç duyurmuş değil. Henüz isimlendirilmemiş bu yeni model, niş bir kitleye hitap edeceği için bu durumu değiştirmeyi hedeflemiyor gibi duruyor. Yeni duyurulan bu elektrikli otomobil, Japonya’nın “Kei” otomobil kategorisine giren oldukça kompakt, iki koltuklu bir model olacak. Kısa bir dönüş yarıçapına sahip olacak ve kullanım kolaylığına odaklanacak.

Otomobil 100 km’lik menzil ile gelecek, sınırlı sayıda üretilecek ve ilk planda Japonya’daki ticari müşterilere ve yerel yönetimlere sunulacak. 2021 yılında 100 kadar üretilmesi planlanıyor. Otomobilin 1.6 milyon Yen (16 bin Dolar) satış fiyatıyla piyasaya sürülmesi ve 2022 yılında genel satışa açılması bekleniyor. Otomobil, Panasonic ve Toyota’nın ortak girişimi olan Prime Planet Energy & Solutions firmasının ürettiği lityum iyon pilleri kullanacak.

Toyota, daha önce Toyota i-ROAD isimli üç tekerlekli bir elektrikli otomobil tanıtmıştı. Ancak sınırlı miktarda test sürüşleri yapılmış ve ticari bir lansman gerçekleştirilmemişti. Bu yıl ise Çin ve Avrupa’da Lexus markasının ismi altında ilk ticari elektrikli otomobili UX300’ü piyasaya sürmüştü. 367 km menzile sahip araç Japonya’da ise sınırlı sayıda piyasaya sürülmüştü. Firma, yakın zamanda, 2021 yılında piyasaya süreceği elektrikli SUV aracını tanıtmıştı.