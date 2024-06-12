Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Genel Kurul sonrasında TUSAŞ Genel Müdürü olarak Mehmet Demiroğlu atandı. Yönetim Kurulu Başkanı olarak ise Ömer Cihad Vardan seçildi. TUSAŞ, son dönemlerde Milli Muharip Uçak KAAN, Hökbey, Hürjet ve ANKA 3 gibi hava araçlarıyla ön plana çıkıyordu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın (TSKGV) ana hissedarı olduğu TUSAŞ, gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da Rafet Bozdoğan’ın yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ömer Cihad Vardan’ı seçti. Mehmet Demiroğlu ise 2016 yılından bu yana TUSAŞ CEO’su olarak görev yapan Temel Kotil’den görevi devralacak. Uzun yıllardır TUSAŞ’ta çalışan Mehmet Demiroğlu, son olarak ‘Helikopter Genel Müdür Yardımcısı’ olarak görev yapıyordu.

Yeni TUSAŞ CEO’su Mehmet Demiroğlu, atamayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Önümüzde kritik hedeflerimiz mevcut. Başta Hava Kuvvetlerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm dost ve kardeş ülkelerin bize ihtiyacı var. İşimize odaklanacağız. Şimdi çalışma zamanı,” ifadelerini kullandı.

TUSAŞ CEO’su Mehmet Demiroğlu kimdir?

Makine Mühendisi olan Mehmet Demiroğlu, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını Rensselaer Polytechnic Institute’de yaptı. Kariyerine Eskişehir Hava İkmal Merkezi’nde 1996-1997 yılları arasında başladı. Ardından şu görevlerde bulundu:

– Proje Mühendisi, Advanced Innovative Technologies, 1996-2001

– Proje Yöneticisi, Pro/Solutions International, 2001-2004

– Tasarım Mühendisi, GE Global Research Center, 2004-2009

– Storage Tasarım Mühendisi, GE Energy Storage, 2009-2010

– Uzman Tasarım Mühendisi, GE Energy, 2010-2012

– Kurucu Ortak ve Genel Müdür, GRTC, 2012-2014

– Ar-Ge Direktörü, BMC Power, 2014-2017

– Genel Müdür Yardımcısı, BMC Power, 2017-2018

– Turboşaft Program Direktörü, TEİ, 2018-2020

– Ar-Ge Direktörü, 2020-2021

– TUSAŞ Akademi Başkanı, 2021-2022

– Helikopter Genel Müdür Yardımcısı, TUSAŞ

Yeni TUSAŞ CEO’su Demiroğlu’nun liderliğinde, şirketin Milli Muharip Uçak KAAN, Hökbey, Hürjet ve ANKA 3 gibi projelerde daha büyük başarılara imza atması bekleniyor. TUSAŞ CEO’su olarak Demiroğlu, hem Türkiye’nin savunma sanayii kapasitesini artırma hem de dost ve kardeş ülkelerle iş birliğini güçlendirme misyonunu sürdürecek.

İlginizi çekebilir: Poco M6 4G vs Poco M6 5G, farklar neler

TUSAŞ’ın yeni yönetimiyle, şirketin gelecekteki projeleri ve hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atması öngörülüyor. Mehmet Demiroğlu’nun TUSAŞ CEO’su olarak atanması, Türk havacılık ve uzay sanayii için yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.