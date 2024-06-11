Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Poco M6 4G modelini tanıttı. Bundan önce ise marka, Poco M6 5G modelini satıyordu. Peki aradaki farklar ne? Sizin için araştırdık. Poco M6 4G ve Poco M6 5G arasındaki farklar, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre tercih yapmalarını kolaylaştırıyor. Bu iki model arasında dikkat çeken farklılıklar ağ bağlantısı, işlemci, kamera, ekran, pil, ve depolama seçeneklerinde belirginleşiyor.

İçindekiler Poco M6 4G vs Poco M6 5G

Poco M6 4G vs Poco M6 5G

Ağ Bağlantısı: En önemli farklılık ağ bağlantısı tarafında. Poco M6, 4G kapsama alanına sahip alanlar için uygun, 4G LTE’li bir telefondur. Öte yandan Poco M6 5G, yeni nesil 5G bağlantısına sahip ve 5G altyapısı olan alanlarda inanılmaz yüksek veri hızları sunuyor. Ağ bağlantısı tarafında Poco M6 5G açık ara kazanan olarak karşımıza çıkıyor.

İşlemci: Poco M6, günlük görevler ve gündelik oyunlar için güvenilir bir işlemci olan MediaTek Helio G91-Ultra işlemciye sahip. Poco M6 5G ise özellikle çoklu görev ve daha zorlu oyunlar için daha iyi verimlilik ve potansiyel olarak daha akıcı performans için tasarlanmış 6 nm’lik bir işlemci olan MediaTek Dimensity 6100+ ile birlikte geliyor.

Kamera: Kamera performansında, Poco M6 liderliği ele alıyor. Akıllı telefon; düşük ışık koşullarında daha keskin, daha parlak görüntüler yakalamak için büyük Samsung ISOCELL HM6 1/1,67″ sensöre ve 9’u 1 arada piksel gruplama teknolojisine sahip güçlü bir 108 MP arka kameraya sahip. Poco M6 5G ise daha mütevazı bir 50 MP birincil sensörle yetiniyor. Ön kamerada da farklar var; Poco M6, Poco M6 5G’nin 5 MP sensörüne kıyasla daha yüksek çözünürlüklü 13 MP bir sensöre sahip.

Ekran: Her iki telefon da 90 Hz yenileme hızıyla benzer 6,7 inç ekran boyutu sunarken Poco M6, M6 5G’nin HD+ (1600 x 720) çözünürlüğüne kıyasla daha keskin bir Full HD+ (1080 x 2400) çözünürlüğe sahip. Bu, M6’da özellikle video izlemek ve metinlere göz atmak için daha net bir görüntüleme deneyimi anlamına geliyor.

İlginizi çekebilir: Apple Zekası tanıtıldı, Apple Intelligence ile Apple yapay zeka devrimi yapıyor

Pil: Pil kapasitesinde çok az bir fark var; Poco M6 5030 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahipken Poco M6 5G 5000mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Ancak Poco M6, daha hızlı 33W hızlı şarj özelliğiyle öne çıkıyor ve gerektiğinde pili hızlı bir şekilde doldurmanıza olanak tanıyor. Poco M6 5G, daha yavaş bir 18W hızlı şarj çözümü sunuyor.

Depolama ve RAM: Her iki telefon da 128 GB ile 256 GB arasında değişen benzer depolama seçenekleri sunuyor. Ancak Poco M6, 6 GB ve 8 GB RAM (LPDDR4X) seçenekleri sunarken Poco M6 5G, 4 GB, 6 GB ve 8 GB varyantlar sunuyor. Çoklu görev sizin için önemliyse Poco M6’daki ek RAM seçenekleri belirleyici bir faktör olabilir. Ayrıca Poco M6 5G depolama tarafında standart M6’da kullanılan eMMC 5.1’e kıyasla önemli ölçüde daha hızlı olan UFS 2.2’yi kullanıyor.