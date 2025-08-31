Türkiye’nin dijital dönüşümünde yeni bir döneme giriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, merakla beklenen 5G ihalesinin tarihini duyurdu. Bakan’ın paylaştığı bilgilere göre, ihale 16 Ekim 2025’te yapılacak ve 1 Nisan 2026 itibarıyla vatandaşlar 5G teknolojisiyle tanışacak. Peki Türkiye 5G’ye ne zaman geçiyor ve süreç nasıl işleyecek?

Türkiye 5G ihalesi 16 Ekim’de yapılacak!

Resmî Gazete’de yayımlanan ihale ilanıyla birlikte süreç resmen başlamış oldu. Paylaşılan bilgilere göre, Türkiye 5G ihalesi 16 Ekim 2025’te yapılacak ve 1 Nisan 2026 itibarıyla vatandaşlar 5G teknolojisiyle tanışacak.

Uraloğlu’nun açıklamasına göre, 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans, 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden 11 farklı paket halinde işletmecilere tahsis edilecek. İhaleye yalnızca Türkiye’de GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan mevcut işletmeciler katılabilecek.

İşletmeciler, ihalede kendi stratejilerine göre frekans paketleri için yarışacak. Kazananlar, frekans bedelini 3 eşit taksitte ödeyebilecek. İhale şartnamesi için belirlenen bedel ise 1 milyon lira olarak açıklandı.

Yetkilendirme süresi 2042’ye kadar geçerli olacak

Mevcut mobil şebeke yetkilendirmeleri 30 Nisan 2029 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren yeni ihale kapsamında geçerli olacak yetkilendirme rejimi devreye girecek. İşletmeciler, her yıl elde ettikleri ciroların yüzde 5’ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ödemekle yükümlü olacak. Yeni yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak.

Bakan Uraloğlu ayrıca, işletmecilerin tekliflerini 9 Ekim 2025’ten itibaren sunabileceğini, son başvuru tarihinin ise 16 Ekim 2025 saat 09.30 olduğunu, ihalenin aynı gün 10.30’da BTK Merkez Binası’nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Mobil internet hızında 10 kat artış

5G teknolojisiyle birlikte mobil internet hızının en az 10 kat artacağını belirtiliyor. Ayrıca Makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak. Bakan ayrıca 2G, 3G ve 4.5G’de elde edilen tecrübelerin 5G’nin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini kolaylaştıracağını vurguladı.

Yerlilik ve millilik şartı

Türkiye 5G altyapısında yüzde 60’a varan oranda yerli ürün ve yüzde 30’a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu getirilecek. Böylece Türkiye’nin dışa bağımlılığı azaltılırken, yerli üretim de teşvik edilmiş olacak.

Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir dönemeç olan 5G ihalesiyle birlikte, 2026 itibarıyla hem bireylerin internet deneyimi hızlanacak hem de sanayide akıllı üretim süreçleri daha da yaygınlaşacak.

