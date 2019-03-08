Türkiye’nin seyahat karşılaştırma platformu bindtrip.com açıldı!

Türkiye’nin otel ve uçak bileti karşılaştırma sitesi bindtrip.com açıldı. Aradığınız oteli ve uçak biletini kolay bir şekilde bulabileceğiniz bindtrip.com, sizlere en ucuz fiyatları sunuyor.

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Hem oteli hem uçak biletini karşılaştır

Dünya genelinde 300.000’den fazla oteli, tüm uçak firmalarını içerisinde bulunduran bindtrip.com, tüm acentelerden karşılaştırmasını saniyeler içinde yapıyor ve sizlere özel indirimler sunabiliyor. Sizde tatiliniz yaklaştığında tek bir siteden hem otel hem de uçak biletinizi bulabilir birçok farklı filtre seçeneğini kullanarak hayalinizdeki otelinizi bulabilirsiniz.

Bindtrip.com, Popüler destinasyonlar, popüler oteller ve blog seçeneği ile sizlere en iyi hizmeti sunmak isterken, aynı zamanda en ucuz hizmeti de sizlerin bir tık uzağına getiriyor. Gelişmekte olan şirket, yakın zamanda seyahat asistanı özelliği ile yapay zeka destekli bir sistemi karşımıza çıkarmayı planlıyor. Yapacağı anlaşmalarla birlikte yeniliklere devam etmek isteyen şirket birçok alanda kendini geliştirmeye devam edecek.

“Birçok alanda faaliyet göstereceğiz”

Bindtrip.com’un Kurucusu Osman Özaydın; “Biz startup olarak bu sektöre girdik ve yazılımlarımızla birlikte kullanıcılarımıza en iyi hizmeti vermek istiyoruz. Bindtrip.com’un yanında birçok projemizde şu an da hizmete girmek için bekliyor. Sadece turizm alanında değil birçok alanda projeleri olan kolektif bir şirket olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Amacımız her yazılımın yerlisini Türkiye’de üretmek üzerine kuruludur.” Dedi.