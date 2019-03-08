ABD yeni ucuz uçağının videosunu paylaştı

ABD hava kuvvetleri, en son savaş uçağı olan XQ-58A Valkyrie’nin ilk fotoğraflarını yayınladı. 2.5 yıl içinde ilk test uçuşuna geçen uçak, bu uçuşu bu hafta içinde beklendiği gibi tamamladı.

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XQ-58A Valkyrie: Ucuz ve hızlı!

5 Mart 2019 tarihi ile gerçekleştirilen 76 dakikalık test uçuşu Arizona’daki Yuma Proving Grounds’ta gerçekleşti. Bu uçuşun 15 saniyelik görüntüsü ise YouTube’da yayınladı. Askeriye özelinde, hızlı ve ucuz uçaklar geliştirmeyi planlayan ABD, Düşük Maliyetli Özel Uçak Teknolojisini geliştirmeyi başarmıştır.

XQ-58A’nın verilerine göre 2.000 milden fazla menzile sahip olduğu görünürken hassas güdümlü bombaları ise üzerinde taşıyabiliyor. ABD hükümeti henüz uçağın birim maliyetini açıklamazken, konuşulanlar arasında bu uçağın 2-3 milyon dolardan aşağı yapılmadığı söyleniyor.