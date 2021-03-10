Qualcomm Apple karşısına son teknoloji ARM işlemciyle çıkabilir

Qualcomm söylentilere göre Apple M1 çipine karşılık ARM tabanlı 8cx işlemcilerinin yeni bir versiyonunu çıkaracak. Öyle ki bu sefer WinFuture.de tarafından gelen bilgiler; Qualcomm’un Windows 10 için ikinci nesil ARM işlemci olacak yeni 8cx işlemcisini test ettiğini söylüyor.

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Qualcomm Windows 10 işlemcileri için pil ömrü ve bağlantı seçeneklerine daha çok öncelik veriyordu. Şimdi ise görünüşe göre firma performansı ön planda tutacak. Bu hamlenin ise Apple firmasının diğer ARM işlemcilerinden önde olan çiplerine karşılık geliyor olması muhtemel.

Rapora göre, Qualcomm yeni işlemcilerinde rekabeti üst seviyeye çıkarmak için güç tasarruflu çekirdeklere yer vermeyecek. Ancak 8 çekirdekli bir kurulum düşünen firma; dört “Gold+” dört tane de “Gold” son teknoloji çekirdek kullanmayı planlıyor. Bu çekirdekler ise sırasıyla 2.43GHz ve 2.7GHz saat hızına sahip olacaklar. Bununla birlikte WindowsFuture 3GHz gözüken bazı numunelerden de bahsediyor. Dolayısıyla birden fazla Qualcomm ARM işlemcisi görmemiz mümkün.

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Onun dışında SC8280XP ismiyle bilinen yeni Snapdragon 8cx işlemcisi; 32GB RAM’e kadar bellekli sistemlerde teste de dahil olmuş durumda. Önceki Qualcomm Windows 10 işlemcilerinin ise 16GB RAM desteğine sahip olduğunu hatırlatalım.

Son olarak söylediğimiz gibi performans odaklı olacağı konuşulan SC8280XP entegre bir NPU; yani Nöral İşlemci Ünitesi barındıracak. Bunun da firmanın bu konudaki mevcut çözümünden çok daha hızlı işlem imkanı sunacağı belirtilenler arasında.

Qualcomm SC8280XP işlemcisinin şu anda hala geliştirilme aşamasında olduğu not düşelim. Yani işlemcinin yakın bir zamanda duyurulması pek olası gözükmüyor.