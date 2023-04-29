Bir süredir Türkiye’de varlık gösteren sevilen otomobil üreticisi MG, ülkemizde MG4 elektrikli hatchback otomobilini piyasaya sürdü. Araç, dikkat çekici özelliklerle donatılmış olmasının yanı sıra, uygun fiyatıyla da popülerlik kazanmaya aday görünüyor. Tesla ve Togg’un pabucu dama atılacak mı?
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MG4 Tesla ve Togg’a Rakip Olmaya Geldi!
MG, geçen yıl tanıtılan elektrikli aracı MG4’ü nihayet Türkiye’ye getirdi. Nispeten uygun fiyatıyla satışa sunulan araç, çarpıcı özellikleriyle ve agresif tasarımıyla dikkat çekiyor. Far yapısı sayesinde oldukça sportif bir görünüm sergileyen araç, kapalı ızgara yapısı ve hava delikleriyle agresif bir tarza sahip.
MG4’ün sportif tasarımı sadece ön kısımla sınırlı kalmıyor, arka kısımda da boy gösteriyor. Bagaj kapağına tamamen entegre edilmiş kanat şeklindeki spoiler, göz alıcı bir görünüm sunarken, keskin hatlara sahip aydınlatma da dikkatleri çekiyor. Bu özellikler birleşerek, MG4’ün dış tasarımının oldukça çarpıcı olmasını sağlıyor.
MG4’ün iç tasarımına geldiğimizde, dış tasarımdaki sportif dokudan ayrılmış, daha sade bir iç mekânın olduğu görülüyor. Kabinde 7 inçlik bir dijital gösterge paneli ve 10,25 inçlik bir multimedya ekranı bulunuyor. Bu multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu.
MG4, güvenlik ve sürüş konularında modern teknolojilerle donatılmış bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Ön çarpışma uyarısı, otomatik fren sistemi, adaptif hız sabitleme, trafik sıkışıklığı yardımı ve şerit takip sistemi gibi bir dizi gelişmiş özellik bu modelde standart olarak sunulmakta. Ayrıca, otonom sürüş için sürüş yardımı, kör nokta tespit sistemi, arka çapraz trafik uyarısı ve trafik ışığı tanıma gibi özellikler de tüketicilere sunulmuş.
MG4, biri 125 kW, diğeri ise 150 kW güce sahip iki farklı elektrik motoru seçeneği sunuyor. 51 kWh’lık batarya ile satın alınması durumunda MG4 ile 350 kilometre menzile ulaşmak mümkün. Araç, 40 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Daha güçlü motor seçeneğinde ise daha büyük bir batarya yer alıyor ve bu sayede 450 kilometreye kadar menzil sağlanıyor. 32 dakikalık şarj süresiyle de yaklaşık 300 kilometrelik yol yapmak mümkün.
MG4, “Comfort” ve “Luxury” adlı iki farklı versiyonuyla Türkiye’de piyasaya sürülecek. “Comfort” versiyonu için 969 bin TL ve “Luxury” versiyonu için 1 milyon 269 bin TL gibi bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre oldukça avantajlı görünüyor ve MG bu modeliyle birçok otomobil markasına göre daha uygun bir seçenek sunuyor.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? MG4’ü nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!