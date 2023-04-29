MG4, “Comfort” ve “Luxury” adlı iki farklı versiyonuyla Türkiye’de piyasaya sürülecek. “Comfort” versiyonu için 969 bin TL ve “Luxury” versiyonu için 1 milyon 269 bin TL gibi bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Fiyatlar, piyasa koşullarına göre oldukça avantajlı görünüyor ve MG bu modeliyle birçok otomobil markasına göre daha uygun bir seçenek sunuyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? MG4’ü nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!