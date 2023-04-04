Çılgın milyarder Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, bugünden itibaren Model Y ile birlikte Türkiye pazarına giriş yaptı. Geçtiğimiz gün fiyatları açıklanan ve bugün siparişleri başlayan araçların yerli SIM ile geleceği ortaya çıktı. Bilgi Teknolojileri Kurumu ve Tesla çoktan anlaşmış bile!

Turkcell SIM Kartlı Tesla Yakında Yollarda!

Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, bir haber kanalına verdiği demeçte Tesla’nın otopilot özelliklerini kullanıma sunabilmek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile anlaşmaya vardıklarını aktardı.

Turkcell’a ait yerli SIM kartların kullanımı ile ‘e-call’ engeline takılmadıklarını anlatan Kemal Geçer, “Otomobillerimizde standart olarak otonom sürüş sunuyoruz. ‘Enhanced Autopilot’ isimli gelişmiş otonom sürüş teknolojisi de ek bedel karşılığında alınabilecek. Bu teknolojilerin Türkiye’de kullanımı için Turkcell’in SIM kartlarını araçlarımızda kullanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Geçer tarafından yapılan açıklamalarda, Tesla’nın sahip olduğu otopilot özelliklerinin Türkiye’de kullanılabilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile anlaşmaya varıldığı vurgusu yer alıyor. Firma, ülkemize ilk olarak Model Y ile giriş yapmış olsa da, ilerleyen dönemlerde gelecek diğer araçlarda da yerli SIM kartlarının kullanması neredeyse kesin. Geçer, yaptığı açıklamada Gelişmiş Otopilot ve Tam Otonom Sürüş gibi üst seviye otonom sürüş yazılımları için Turkcell’in SIM kartlarının araçlarında yer alacağını belirtiyor.

Tesla’nın Türkiye’deki piyasaya girişi, ülkedeki elektrikli araç talebinin artmasıyla birlikte oldukça önemli bir adım olarak görülüyor. Türkiye’deki elektrikli araç altyapısının da gelişmeye devam etmesiyle, Tesla’nın ülkedeki satışlarından yüksek bir başarı bekleniyor. Siparişler de bugün sabah saatlerinde başlamış durumda.



Tesla, ülkemizde elektrikli araçlar için şarj istasyonlarını kurmaya başlamıştı. Bolu HighWay Outlet’te şarj istasyonlarının kurulumunu bitiren dünyaca ünlü şirket, Türkiye’nin 11 ilinde şarj istasyonları kurulacak. Tesla’nın internet sitesine göre bu istasyonlar İzmir, Aydın, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya ve Bursa’da yer alacak.

Tesla Model Y’nin yerli otomobilimiz Togg ile kıran kırana bir yarış içerisinde olduğunu görmek mümkün. Togg ülkemizde çok ciddi miktarda sipariş almış durumda. Tesla’nın başarısı ise merak ediliyor.

İlginizi Çekebilir: Tesla Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla diğer modellerini de ülkemizde getirecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!