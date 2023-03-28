Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberde, akıllı telefonların gümrük kıymeti gözetim uygulamasının değiştiği bilgisini paylaşmıştık. 28 Şubat tarihinde resmi gazetede yayımlanan kararla beraber, Mart ayı sonunda telefonların fiyatlarında bir artış bekleniyordu. Sonunda bu kararın hayata geçeceği gün geldi! Fiyatlar uçuşa geçiyor!



Tünelden Önceki Çıkış Kaçtı! Fiyatlar Artmaya Başladı Bile!

Resmi Gazete’de 28 Şubat’ya yayımlanan yeni kararla birlikte akıllı telefonların ithalatında gözetim uygulaması genişletildi. Adet başına birim gümrük kıymeti 200 doların altında olan cep telefonları için yürürlükte olan gözetim uygulamasında bu değer 350 dolar olarak yeniden düzenlenmişti.

2020 yılından beri yürürlükte olan bu kararda yapılan değişiklikle beraber, birim gümrük kıymeti 350 doların altında olan akıllı telefonların ithalatının Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek olan bir gözetim belgesi ile yapılacağı belirtilmişti.

28 Mart’tan, yani bugünden, itibaren geçerli olacak bu kararla beraber bir cihazın gümrük kıymeti 350 doların altında olsa bile 350 dolarmış gibi vergilendirilecek. Kararın yürürlüğe girmesiyle beraber, beklenen artış yaşandı bile.

Fiyat takibi yapan okurlarımız, haftasonundan itibaren istikrarlı bir şekilde fiyatların yükseldiğini görmüştür. Yeni düzenlemeyle beraber, özellikle giriş seviye telefonların fiyatında bir artış yaşanmış durumda. Beklenen artış miktarı ise yüzde 25’e ulaşmış durumda.

Giriş seviye telefonların fiyatının artması ve albenisinin düşmesi nedeniyle, daha üst segment cihazların fiyatlarında da bir artış olduğunu görüyoruz. Yani cep telefonu fiyatlarında zincirleme bir artış yaşanmış durumda. Zaten ateş pahası olan cep telefonu fiyatlarının artması, yeni bir telefon için alışverişe çıkanları üzebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fiyatları takip ediyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!