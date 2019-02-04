Türkiye’de üretilen ilk sınırsız TV satışa çıktı

Vestel, yeni televizyonu ile sınırları kaldırıyor. Red Dot Tasarım Ödüllü Sınırsız VLED TV, sadece 4 mm inceliğindeki çerçevesi, en ince detayları bile ön plana çıkaran Quantum Renk Paleti sunuyor. Ayrıca daha parlak ve yüksek kontrastlı Dolby Vision teknolojisi ile de dikkat çekiyor.

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Vestel Quantum Renk Paleti ile geliyor

Vestel, dünyanın en prestijli tasarım yarışması Red Dot Design Award’dan tasarım ödülü alan yeni televizyonunu satışa çıkardı. Berlin’deki 2018 IFA fuarında sergilenen Türkiye’de üretilen ilk Sınırsız TV’si sadece 4 mm inceliğindeki çerçevesi, şık tasarımı ile dikkatleri üstüne çekiyor.

Vestel Quantum Renk Paleti teknolojisi sayesinde en ince detayları bile ön plana çıkaran Sınırsız TV, Yüksek Parlaklık teknolojisi ile parlak ve aydınlık görüntü sağlıyor. HDR ve Dolby Vision teknolojisi ile de daha parlak, detaylı ve yüksek kontrastlı görüntüye ulaşan Sınırsız TV, dahili 4K uydu alıcısı sayesinde ekstra bir cihaza ihtiyaç duymadan 4K yayınları, Smart TV özelliği sayesinde de farklı içerikleri izleme olanağı sunuyor. 65 inç Vestel Sınırsız TV’nin tavsiye edilen perakende fiyatı 8.499 TL.