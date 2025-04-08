Telefon üzerinden internete bağlanmak, adeta bir yaşam biçimi hâline geldi. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalar ise bu değişimin boyutlarını net şekilde ortaya koyuyor. Türkiye’de kaç kişinin telefon kullandığı belli oldu.

Türkiye’de kaç kişi telefon kullanıyor? İşte Türkiye’de telefon kullananların sayısı!

Türkiye’de kaç kişinin telefon kullandığı belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki dijital kullanıcı sayısına dair çarpıcı istatistikleri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, Türkiye’de Türkiye’de telefon kullananların sayısı 80,7 milyona ulaşmış durumda.

2025 itibarıyla nüfusun 87,6 milyon civarında olduğu göz önüne alındığında, bu rakam kaç kişi telefon kullanıyor sorusunun cevabını da net biçimde veriyor: Neredeyse %92,1’lik bir yaygınlık söz konusu. Telefon ile internete erişen bireylerin oranı %96,9 olarak ölçülmüş.

Yani internette geçirilen zamanın çok büyük bir kısmı cep telefonları üzerinden harcanıyor. Türkiye’de bireyler ortalama olarak günde 4 saatten fazla süresini mobil cihazlar üzerinden internete bağlanarak geçiriyor. Bu da günlük ortalama internet süresinin %56,3’ünün mobilde harcandığını gösteriyor.

Uraloğlu’nun açıklamalarına göre Türkiye’de toplam 77,3 milyon kişi internet kullanıcısı konumunda. Bu da Türkiye’de telefon kullananların sayısı kadar olmasa da nüfusun %88,3’üne denk geliyor. İnternet kullanıcılarının %97,6’sı telefon sahibi, %62,8’i ise bilgisayar sahibi.

Mobil cihazlar internet trafiğinin %73,1’ini oluştururken, masaüstü ve dizüstü bilgisayarların oranı yalnızca %25,5’te kalıyor. Bu da Türkiye’de telefon ile internete bağlanmanın artık bir norm haline geldiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

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Rakamlar gösteriyor ki kaç kişi telefon kullanıyor sorusuna artık neredeyse “herkes” cevabını vermek mümkün. Türkiye, mobil internet kullanımında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri hâline gelirken, Türkiye’de telefon kullananların sayısı da her yıl katlanarak artıyor.

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