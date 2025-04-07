Her geçen gün yeni özelliklerle gelişen WhatsApp, şimdi de arama deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Özellikle WhatsApp aramaları sessize alma özelliğiyle gündeme gelen güncelleme, kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor. Peki bu yenilikler arama deneyimini nasıl değiştirecek?

WhatsApp aramaları sessize alma artık mümkün!

Android beta sürümünde ortaya çıkan WhatsApp aramaları sessize alma seçeneği, özellikle iş toplantıları veya kalabalık ortamlarda kullanıcıların imdadına yetişiyor. Artık WhatsApp arama esnasında bildirim paneli üzerinden mikrofonu kolayca sessize almak mümkün hale geliyor.

Bu özellik sayesinde, anlık olarak sesinizi kapatabilir ve aramayı sürdürebilirsiniz. Özellikle beklenmedik anlarda bu küçük ama etkili yenilik oldukça işlevsel olacak.

Uygulama görüntülü aramalara da özel dokunuşlar getiriyor. Kullanıcılar artık aramaya cevap vermeden önce kameralarını kapatabilecekler. Bu sayede, WhatsApp arama sırasında görüntünüzün görünmesini istemediğinizde gizliliğinizi kolayca koruyabileceksiniz. Böylece, hazırlıksız yakalandığınız anlarda bile rahat bir nefes alabilirsiniz.

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Dahası uygulama görüntülü görüşmelere emoji tepkileri ekleyerek eğlenceyi artırıyor. Artık arama sırasında duygularınızı anlık olarak ifade etmek çok daha eğlenceli hale gelecek. Bu küçük detay, özellikle sosyal iletişimde aktif olan kullanıcılar için büyük fark yaratacak.

iPhone kullanıcılarını da unutmayan şirket uygulamayı artık varsayılan arama ve mesajlaşma uygulaması olarak ayarlama seçeneği sunuyor. Böylece arama ve mesajlarınız artık daha hızlı ve pratik hale gelecek. Türkiye’deki kullanıcılar için bu güncellemeler, uygulamayı günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline getirecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aramalar için gelen bu yenilikler beklentilerinizi karşılıyor mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve daha fazla gelişme için bizi takip etmeyi unutmayın!