Türkiye’de en çok satılan arabalar belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Türkiye’deki sıfır otomobil satışlarına ilişkin en son verileri aktardı. 2024 yılı genelinde otomobil pazarı büyümesini sürdürse de, Mayıs ayında yüzde 8’in üzerinde bir daralma yaşandı. Bu süreçte Türkiye’de en çok satılan arabalar hangileri sorusu çok sık soruluyor. İşte Türkiye’de en çok satılan araba markaları ve Türkiye’de en çok satılan arabalar. Baştan söyleyelim rekor üstüne rekor kıran Fiat Egea listede en üstte değil.

Türkiye’de En Çok Satılan Araba Markaları

Türkiye’de en çok satılan araba markaları oldukça merak ediliyor. Zira ülkemize Alman markalara karşı bir hayranlık mevcut. Dünya genelinde Japon araçlar sağlamlıkları ve sorunsuzlukları ile tanınırken, Alman arabalar ise genelde sanayi yolunda olmalarıyla biliniyor. Ancak konfor konusunda rakipsiz olan Almanlar, Türkiye’de çok seviliyor. Peki Alman markalar Türkiye’de en çok satılan araba markaları arasına girebildi mi? Her ne kadar fiyatlar yüzünden daha düşük segmentlere yönelsek de Almanlar çok satan listesinden inmiyor.

Bununla beraber, Türkiye’de araç satışları geçtiğimiz aya kıyasla biraz canlanmış durumda. 7 Temmuz’dan itibaren GSR 2 güvenlik donanımlarının standart hale gelmesini zorunlu kılan yeni uygulamanın devreye girmesi, markaları ellerindeki stoku çeşitli kampanyalar yaparak bitirmeye yöneltti. Bu nedenle stok durumları ve kampanyalar satışlarda büyük rol oynuyor. Bu süreçte liderliği elde eden marka Renault oldu. Fransız marka, 2024 Ocak-Mayıs döneminde zirvede yer alarak rüştünü ispatladı.

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İkinci sırada ise Almanların göz bebeği Volkswagen bulunuyor. Mayıs ayında büyük bir düşüş yaşayan Fiat ise beşinci sıraya geriledi. Fiat Egea bile İtalyan markayı kurtaramadı. Üçüncü sırada ise dikkat çeken bir başka marka olan Çinli Chery yer alıyor. Chery, önceki aylarda da listenin tepesindeydi. Fiyat performans oranı yüksek arabalarıyla bilinen Cherry, Türk halkının kalbinde yer edinmiş gibi duruyor.

Yerli elektrikli araç üreticisi Togg ise ciddi bir ivme yakalamış durumda. Öyle ki, Togg 4.140 adet satışla 7. sırada yer alıyor ve Toyota, Peugeot ve Dacia gibi diğer devleri geçiyor. Sorunsuzluğuyla bilinen Toyota en çok satanlar listesinde olsa da, son sıralarda yer alıyor. Listedeki tek Japon üretici de Toyota oluyor. Honda gibi markalar listede yok.

En Çok Otomobil Satan Markalar – 2024 Mayıs Sıra Marka Adet 1. Renault 9714 2. Volkswagen 8036 3. Chery 6208 4. Hyundai 4647 5. Fiat 4510 6. Skoda 4162 7. Togg 4140 8. Peugeot 4025 9. Dacia 3385 10. Toyota 3241

Türkiye’de En Çok Satılan Arabalar

Peki Türkiye’de en çok satılan arabalar hangileri? Mayıs ayında Türkiye’de en çok satılan arabalar listesinde Renault Clio lider konumda. İkinci sırada %100 elektrikli, yerli ve milli Togg T10X C-SUV yer alıyor. Süresi uzatılan Togg sıfır faiz kredi kampanyası kullanıcıların ilgisini çekmiş görünüyor. Türkiye’de en çok satan otomobil unvanına sahip Fiat Egea Sedan, bu ay 2.873 adetle beşinci sırada bulunuyor.

Türkiye’de En Çok Satılan Arabalar – 2024 Mayıs Sıra Model Adet 1. Renault Clio 4661 2. Togg T10X 4140 3. Renault Megane Sedan 3374 4. Chery Tiggo 8 Pro 3038 5. Fiat Egea Sedan 2873 6. Toyota Corolla 2638 7. Volkswagen Taigo 2606 8. Honda City 2593 9. Volkswagen Polo 2414 10. Hyundai i20 2221

Mayıs ayında otomobil satışlarında dikkate değer bir değişiklik yaşandı. Özellikle Türkiye’de en çok satılan arabalar arasında Renault’nun üstünlüğü dikkat çekiyor. Renault Clio ve Renault Megane Sedan modelleri, markanın başarısında önemli rol oynarken, Togg T10X ise elektrikli araç kategorisinde büyük bir ilgi gördü.

Diğer yandan, Türkiye’de en çok satan araba markası unvanını elinde tutan Renault, stok yönetimi ve kampanyalar ile bu başarıyı sürdürüyor. Fiat ise satışlarındaki düşüşe rağmen halen ilk beşte yer almayı başardı. Çinli Chery markasının hızlı yükselişi de otomobil pazarında dikkat çeken bir diğer unsur oldu.

Türkiye’de en çok satılan arabalar genelde B ve C sınıfında yer alıyor. Volkswagen Polo, Honda City, Hyundai i20, Renault Clio gibi modeller sınıfının lideri araçlar olarak Türkiye’de en çok satılan arabalar arasında yer alıyorlar. Bütçe dostu araba isteyenlerin genelde bu araçlara yöneldiğini görüyoruz. Türkiye’de en çok satılan arabalar genelde kompakt sınıfta yer alan bütçe dostu modeller.

Sonuç olarak, 2024 yılı otomobil satışları, markalar arasındaki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu ve kullanıcıların tercihlerini ne yönde değiştirdiğini gözler önüne seriyor. Gelecek aylarda, hangi arabalar çok sattı ve satış rakamlarının nasıl değişeceği merak konusu olmaya devam edecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu rakamlar neyi gösteriyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!