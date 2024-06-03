GSR 2 olmayan araçlar kapış kapış satılıyor. Avrupa Birliği’nin 27 Kasım 2019 tarihinde açıkladığı ve 7 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan GSR II (GSR 2) regülasyonu, otomobil sektöründe büyük değişiklikler getiriyor. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, regülasyona uygun olmayan araçlar artık satılamayacak. Henüz regülasyon şartlarında bir değişiklik yapılmamışken, elindeki GSR 2 olmayan araçları satmak isteyen araç bayileri büyük indirim kampanyalarına başladı.

GSR 2 Olmayan Araçlar Kapış Kapış Gidiyor: Bayiler Ucuza Araç Veriyor!

Türkiye’de yayımlanan yönetmelik, GSR II donanımlarına sahip olmayan araçların 7 Temmuz’dan itibaren satılamayacağını belirtiyor. Markalar, 2023 yılı satışlarının yüzde 10’u kadar GSR II uyumlu olmayan otomobilleri satabilecek. Ticari araçlarda ise bu oran yüzde 30 olarak uygulanacak. Ancak bazı markalar, yönetmelik öncesinde verdikleri üretim siparişleri nedeniyle yüksek stoklarla bu yönetmeliğe yakalandı. GSR 2 olmayan araçları eritmek isteyen bayiler çözümü indirimli araç vermekte buldu.

Otomobil marka yöneticileri, bir aracın yetkili satıcıya ulaşmasının 4-5 ay sürebildiğini ve yönetmeliğin çok geç açıklandığını belirtiyor. Bayiler, ellerindeki yüklüGSR 2 olmayan araçlar stoğu nedeniyle markaların stok ve satış baskısı kurduğundan şikâyetçi. Ayrıca, tüketiciler pandemi döneminde bayilerin aksesuar zorlamaları ve liste fiyatının üzerinde fiyat talepleri gibi konulardan dolayı bayilere tepki gösteriyor.

Mayıs ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışlarındaki talep düşüşü nedeniyle markalar kampanyalara hız vermişti. Şimdi ise GSR II uyumsuz araç stoklarının 7 Temmuz’a kadar eritilmesi için büyük indirimler başladı. Bazı modellerde 300 bin TL’yi aşan indirimler sunuluyor. Bu indirimlerin bir kısmı markalar tarafından yapılırken, bayiler de ellerindeki GSR 2 olmayan araçlar göz önünde bulundurularak indirimleri artırmaya başladı.

GSR II regülasyonu, tüketicilerin daha güvenli araçlar kullanmasını amaçlıyor. Bu düzenlemeyle birlikte acil durum frenleme asistanı, sürücü yorgunluk algılama sistemi ve alkol kilidi ön hazırlığı gibi birçok özellik standart donanım olarak sunulacak. GSR 2 olmayan araçlar ise 7 Temmuz’dan itibaren satılamayacak.

Bu donanımları zaten standart olarak sunan modellerde önemli bir fiyat değişikliği beklenmezken, uygun fiyatlı ve düşük donanımlı modellerin fiyatlarında artış yaşanacak. Vergisiz fiyatta ortalama 400-800 Avro, vergili fiyatta ise 60 bin TL’nin üzerinde artışlar bekleniyor. Ancak, bu fiyat artışları markadan markaya farklılık gösterebilir.

Özetle, GSR II regülasyonunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüketiciler daha güvenli ve donanımlı araçlara sahip olacak. Ancak, uygun olmayan stokların eritilmesi için başlatılan büyük indirim kampanyaları, otomobil piyasasında hareketliliğe yol açmış durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce başka araç indirim kampanyaları da görecek miyiz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!