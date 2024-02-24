T3 Vakfı, Türkiye’nin yerli büyük dil modeli olan T3 AI’LE dil modelini resmen duyurdu. Henüz detayları biraz bulanık olan T3 AI’LE’nin geliştirilmesine dileyen herkes gönüllü olarak katkıda bulunabilecek. Türkiye yerli yapay zeka alanında bir adım daha attı. İşte yerli büyük dil modeli T3 AI’LE hakkında her şey.

T3 AI’LE Neler Sunuyor? T3 Vakfı Tarafından Duyurulan Yerli Büyük Dil Modeli Özellikleri Neler?

Yerli yapay zeka alanında Aselsan cephesinin ardından T3 Vakfı cephesinden de sevindirici haberler geliyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ChatGPT ve Gemini gibi yapay zekâ araçlarının arkasındaki büyük dil modelleri gibi Türkiye’nin yerli büyük dil modeli (LLM) üzerinde çalıştıklarını resmen duyurmuştu.

Ancak bu yapay zeka projesi hakkında detaylı bilgi verilmemişti. Şimdi ise Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı tarafından geliştirilen büyük dil modeli T3 AI’LE resmen duyuruldu. Yeni dil modeli için açılan hesaptan yapılan ilk paylaşımda, “Türkçe için geliştirilen büyük dil modeli #T3Ai’lemize gönüllü olarak katkıda bulunabilir, ilerlemesine destek olabilirsin.” ifadeleri kullanıldı.

Dijital dünyada Türkçe konuşan #BirAilenVar 🇹🇷 Türkçe için geliştirilen büyük dil modeli #T3Ai'lemize gönüllü olarak katkıda bulunabilir, ilerlemesine destek olabilirsin❗️ 👉 Başvuru için: https://t.co/2zW3wCFyKO pic.twitter.com/uhqujjgzvS — T3 AI’LE (@T3aile) February 24, 2024

Ne Selçuk Bayraktar ne de T3 Vakfı henüz T3 AI’LE’nin nasıl kullanılacağı, hangi araçların geliştirileceği gibi bilgileri paylaşmadı. Ancak ChatGPT benzeri bir yapay zeka sohbet robotu geliştirilmesi, Türkçeyi daha iyi kullanan bir yapay zeka aracının oluşturulması gibi çeşitli uygulamalar gelecekte karşımıza çıkabilir. Bu da Türkçe’de hala zorlanan yapay zeka alanına ikaç gibi gelecektir.

T3 AI’LE henüz geliştirme aşamasında ve dileyen herkes gönüllü olarak bu büyük dil modelinin geliştirilmesine katkıda bulunabilecek. Yani bu aslında bir bakıma açık kaynaklı bir proje. Bunun için T3 AI’LE Proje Gönüllü Formu yayınlandı. Bu bağlantı üzerinden formu doldurabilir ve yerli yapay zeka projesine katkıda bulunabilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka çalışmaları gelecekte nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!