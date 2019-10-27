Genel
Türkiye siber saldırı altında!
Türkiye siber saldırı altında. Başta Garanti Bankası olmak üzere bazı Türkiye merkezli sitelere siber saldırı yapıldı. Bu yüzden bazı Türk siteler halen sorun yaşıyor.
Türkiye son yılların en etkili siber saldırısına uğruyor. Bugün saat 14.30’da Türk Telekom’un yurtdışı çıkışına yönelik başlayan saldırı akşam saatlerinde Garanti’ye yöneldi. Bankanın internet sitesi, pos makinaları ve ATM’leri devre dışı kaldı. Bankaya yapılan saldırı tüm Türkiye’nin internet trafiğini olumsuz etkiliyor.
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Türkiye siber saldırı altında!
27 Ekim 2019 sabah saatlerinde başlayan ve 100 GB büyüklüğünde olduğu tahmin edilen siber saldırılarda başta Garanti Bankası olmak üzere Türk sitelerinin hedef alındığı görülüyor. Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşlarının da saldırılardan nasibini aldığı da gelen haberler arasında yer alıyor. Bu saldırılar sonucunda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell altyapılarında kısmı çökmeler yaşandı.
Garanti bankası tarafından Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşım da şu şekilde; “Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz.”
Öğleden sonraki saatlerde başlayan Türkiye siber saldırı girişimi devam ediyor. Sorun yaşanılan diğer web sitelerinde de kısmi erişim kaybı yaşatan bu durumun ne zaman giderileceği ise henüz bilinmiyor.
Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da konunun uzmanları saldırıların DDoS türünde olduğunu ve yurtdışı kaynaklı olduğunu belirtiyor. Bir iddiaya göre bu saldırıların siyasi bir yönü de bulunuyor.
Diğer
Huawei CEO’su iPad kullanıyor!
Huawei CEO’su Ren Zhengfei‘nin iPad kullandığı ortaya çıktı. Zhengfei, havalimanı güvenlik noktasında iPad ile kameralara takıldı. Huawei ve Apple arasındaki rekabet devam ederken CEO’nun iPad kullanması tepki çekti.
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Akıllı telefon şirketleri önemli bir rekabet içerisinde bulunurken sadece sektörün büyük oyuncuları değil aynı zamanda küçük şirketlerde en iyiler sıralamasında yer alabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta bu rekabet kimi zaman şirket yetkilileri tarafından da gündeme getiriliyor. Ancak bu kez yaşanan bir olay tüketicilerin kafalarında soru işaretleri yaratacakmış gibi görünüyor.
Huawei’nin CEO’su Ren Zhengfei, açık sözlü ve efendi oluşuyla dikkatleri şimdiye kadar üzerine çekmişti. Zhengfei yaptığı açıklamalarda çocuklarının Huawei değil Apple’ı kullandıklarını ve onlara birer iPhone edindiğini açıklamıştı. Fakat öyle görülüyor ki Zhengfei’nin ailesinde Apple’ı kullanan yalnızca çocukları değil, kendisi de bulunuyor.
Sosyal medya, Ren Zhengfei’nin havalimanı güvenlik biriminden geçerken ki fotoğrafını konuşmaya başladı. Fotoğrafta, Zhengfei’nin kontrol noktasında çantasındaki teknolojik ürünleri çıkarttığı ve bu ürünlerden bir tanesinin de bir iPad olduğu açıkça görülebiliyor.
Zhengfei’nin Apple tableti kullanma nedeni bilinmiyor. Huawei’nin CEO’su bu durumu çok da önemsemiyor olabilir ya da tablet alanında Apple’ın daha iyi olduğu kanaatinde olabilir. Zhengfei, neden iPad kullandığına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak Huawei CEO’sunun iPad kullanması, sosyal medya kullanıcılarının kafalarını karıştırmış durumda.
Genel
Adobe 7.5 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı
Grafik ve medya yazılımları üreten Adobe, milyonlarca kullanıcısının verilerini sızdırdı. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre, yazılım üreticisi Adobe 7.5 milyon kullanıcı verisi sızıntısı ile gündemde.
Grafik ve video düzenleme alanında ilk akla gelen firma olan Adobe’nin başı önemli bir güvenlik açığıyla dertte. ABD merkezli teknoloji şirketi, geliştirdiği grafik ve medya araçları ile dünya genelinde büyük bir pazar payına sahip. Photoshop, Premier, Lightroom, Illustrator, InDesign gibi yaygın olarak kullanılan yazılımların geliştiricisi olan Adobe, her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşıyor.
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Adobe kullanıcılara mobil uygulamalar ve bulut hizmetlerini bir araya topladığı Creative Cloud servisi ile faaliyet gösteriyor. Adobe’un Creative Cloud hizmeti bu sefer veri ihlali ile adından söz ettiriyor. Gelen son bilgilere göre platformda 7.5 milyon kullanıcının verileri sızdırıldı. Şirket açığın hemen kapatıldığını açıklasa da kullanıcıların merak içerisinde olduğu belirtiliyor.
Sızdırılan veriler arasında kullanıcıların e-mail adresleri, kullandıkları yazılımlar, hesapların açılış tarihi, abonelik durumu ve kullanıcılara dair iş bilgileri yer alıyor. Hazırlanan raporlarda şirketin gelen bildirimler doğrultusunda hemen harekete geçtiği ve söz konusu sistemin korunaklı hale getirildiği belirtiliyor. Ödeme detayları ya da hesap şifreleri bu bilgiler arasında yok.
Adobe yaptığı açıklamayla, prototip geliştirme ortamlarından biri sebebiyle güvenlik açığının yaşandığını kabul etti. Ayrıca şirket, gelecekte meydana gelebilecek benzer bir sorunun önlenmesine yardımcı olmak için geliştirme süreçlerini gözden geçirdiklerini belirtti. Firma, herhangi bir şifrenin veya finansal bilginin sızdırılmadığının altı çiziliyor. Ayrıca hiçbir Adobe uygulamasının bu açıkla bağlantılı olmadığı ve uygulamaların çalışmasını etkilemediği belirtildi.
Genel
OmniVision tarafından kum tanesi büyüklüğünde kamera geliştirildi
OmniVision tarafından üretilen OV6948 isimli özel kamera, dünyanın en minik kamerası olma özelliğini taşıyor. Sadece kum tanesi büyüklüğündeki bu kamera cerrahlar tarafından kullanılacak.
Akıllı telefon pazarında kamera teknolojilerine büyük yatırımlar yapılıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle teknoloji şirketleri donanımların boyutlarında küçülmede çığır açıyor. Daha küçük yer kaplayan ancak daha büyük yeteneklere sahip kamera sensörleri giderek artıyor.
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Daha çok akıllı telefonlar için üretimlerde bulunan OmniVision, medikal hastane alanda da öncü bir şirket. Firma dünyanın en küçüğü olarak gösterilen yeni bir kamera sensörünü tanıttı. Sensör o kadar küçük ki bir kum tanesi ile karşılaştırılıyor.
OmniVision OV6948 sadece 0,575 x 0,575 x 0,232 mm boyutlarında. Bu ufak kamera RGB Bayer arkadan aydınlatmalı bir yonga seti kullanarak 40.000 piksel renkli bir görüntü oluşturuyor. Kameranın çözünürlüğü nispeten düşük gibi olsa da, bu özel kamera, insan vücudundaki en küçük damarların içinden bile geçebilecek ve cerrahlara tanılar için yardımcı olacak şekilde tasarlanmış durumda. Özellikle nöroloji, oftalmoloji, KBB, kardiyoloji, spinal yaralanma, üroloji, jinekoloji ve artroskopi gibi alanlarda oldukça işe yarayacağı ifade ediliyor.
California merkezli OmniVision Technologies Inc. tarafından üretilen bu sensör, 120 derecelik geniş bir görüş alanına sahip ve 3 ila 30 mm genişletilmiş bir odak aralığı var. Görüntü dizisi saniyede 30 kareye kadar 200×200 çözünürlüğünde görüntü ve video çekebilirken, minimum parazitlenme ile bu görüntüleri 4 metreye kadar iletebiliyor.