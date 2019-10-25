Genel
OmniVision tarafından kum tanesi büyüklüğünde kamera geliştirildi
OmniVision tarafından üretilen OV6948 isimli özel kamera, dünyanın en minik kamerası olma özelliğini taşıyor. Sadece kum tanesi büyüklüğündeki bu kamera cerrahlar tarafından kullanılacak.
Akıllı telefon pazarında kamera teknolojilerine büyük yatırımlar yapılıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle teknoloji şirketleri donanımların boyutlarında küçülmede çığır açıyor. Daha küçük yer kaplayan ancak daha büyük yeteneklere sahip kamera sensörleri giderek artıyor.
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Daha çok akıllı telefonlar için üretimlerde bulunan OmniVision, medikal hastane alanda da öncü bir şirket. Firma dünyanın en küçüğü olarak gösterilen yeni bir kamera sensörünü tanıttı. Sensör o kadar küçük ki bir kum tanesi ile karşılaştırılıyor.
OmniVision OV6948 sadece 0,575 x 0,575 x 0,232 mm boyutlarında. Bu ufak kamera RGB Bayer arkadan aydınlatmalı bir yonga seti kullanarak 40.000 piksel renkli bir görüntü oluşturuyor. Kameranın çözünürlüğü nispeten düşük gibi olsa da, bu özel kamera, insan vücudundaki en küçük damarların içinden bile geçebilecek ve cerrahlara tanılar için yardımcı olacak şekilde tasarlanmış durumda. Özellikle nöroloji, oftalmoloji, KBB, kardiyoloji, spinal yaralanma, üroloji, jinekoloji ve artroskopi gibi alanlarda oldukça işe yarayacağı ifade ediliyor.
California merkezli OmniVision Technologies Inc. tarafından üretilen bu sensör, 120 derecelik geniş bir görüş alanına sahip ve 3 ila 30 mm genişletilmiş bir odak aralığı var. Görüntü dizisi saniyede 30 kareye kadar 200×200 çözünürlüğünde görüntü ve video çekebilirken, minimum parazitlenme ile bu görüntüleri 4 metreye kadar iletebiliyor.
Akıllı Telefonlar
PUBG Mobile Lite için Cadılar Bayramı güncellemesi geldi
Düşük özelliklere sahip olan telefonlar için geliştirilen ve yayınlanan PUBG MOBILE LITE, bugün duyurulan 0.14.6 içerik güncellemesiyle birlikte Balkabağı Zombileri’yle dolacak.
Yayınlandığı günden bu yana güncelleme almaya devam eden PUBG Mobile Lite 0.14.6 sürüm numaralı güncellemesi ile oyunculara Cadılar Bayramı temalı içerikler sundu. Cadılar Bayramı temalı yeni Geceyi Atlat modu ile oyuncular ürkütücü sahneler ile karşılaşacaklar. Güncelleme ile oyun içerisine Balkabağı Zombileri de geliyor.
Oyuncular yeni sürümle birlikte gündüz vakti M134 Minigun ve Lav Silahı gibi yeni özel silahları toplayacak. Geceleri ise yenilenen özel başarım kilitlerini açabilmek için saldırıya geçen Balkabağı Zombilerini püskürtmek zorundalar.
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PUBG MOBILE LITE için yeni özellikler
- Açık Karakter Sistemi: Oyuncular, Geceyi Atlat modunda yeni ‘Victor’ karakterini kullanarak deneyim kazanırken kıyafetler ve dahası için sandık açabilecekler. Victor, hafif makineli silahlar için daha düşük şarjör doldurma süresine sahip bir karakter
- Yeni Silahlar: Oyuncuların ek hasar vermesi için artık üç güçlü yeni silah mevcut:
- Kısa Namlulu Çifte: Haritadaki her yerde yenilenen bu 12 fişekli pompalı tüfek, aynı anda iki mermi barındırabiliyor. Bununla birlikte tabanca yuvasını kullanıyor ve şok eklentisini kullanabiliyor.
- M134 Minigun: Sadece Geceyi Atlat modunda mevcut olan ve zombileri öldürerek alınabilen bu güçlü ağır silah, 200 mermiye kadar mühimmat alabiliyor ve bir saldırı tüfeğinin atış oranına eşdeğer bir atış gücüne sahip.
- Lav Silahı: Geceyi Atlat modunda mevcut olan ve zombileri öldürerek kullanılabilen bu silah, benzini mühimmat olarak kullanıyor ve 10 metrelik etkili menzili bulunuyor. Püskürtme menzilindeki tüm hedeflere hasar veriyor.
- Video Ödülleri: Yeni günlük ödüller arasında kıyafetler, BC ve dahası, satın alma sayfası içerisinde video izleyerek alınabilir
- Oyuna Hızlı Giriş: Oyuncuların önerilen oyun modlarına doğrudan girebilmesi için hızlı giriş seçeneği ana menüye eklendi
- Cadılar Bayramı Ana Menü Teması: Oyun içi menüsü, yepyeni Cadılar Bayramı temasıyla dekore edildi
- Güncellenmiş Winner Pass özelliği: Direkt olarak bir Pass Görevini tamamlamak ve arkadaş yardım özelliği için Pass Görev Kartı eklendi
- Özellik düzeltmeleri ve hata ayıklamaları
Genel
Xiaomi Mi Mix 3’e MIUI 11 sonunda ulaştı!
Xiaomi Mi Mix 3 cihazına sonunda Android 10 işletim sistemini kullanan MIUI 11 tabanlı güncelleştirme ulaştı. Henüz beta testlerinin yapıldığı güncellemeyi deneyimlemek istiyorsanız Çin yazılımını indirip kullanabilirsiniz.
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Henüz Global sürümün mevcut olmadığı Mi Mix 3 için gelen güncellemeyi Çinli kullanıcılar test etmeye başladılar. Toplam boyutu 2.3GB olan güncellemenin Android 10 tabanlı olması da bir diğer güzellik olsa gerek.
GSMArena’da bulunan habere göre kullanan kullanıcılar gelen yükseltmenin akıcı olduğunu belirtiyor. Gelen yeniliklerden biriyle yüksek hızlı dosya transferi yapmanızı sağlayan Mi Paylaşım da dahil ediliyor. Böylece 20mbps hızlarında dosya transferi yapabiliyorsunuz. Ekran yansıtma özelliğinin de geliştirildiği bu iyileştirmeyle birlikte yansıtma fonksiyonları değiştirilmiş. Ek olarak 300TV’yi kontrol etmenizi sağlayan bazı fonksiyonlar eklenmiş.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X, gelecek ay satışa çıkacak!
Huawei Mate X, gelecek aydan itibaren raflarda yerini alması bekleniyor. Çok uzun bir süreçten geçen katlanabilir cihazın kusurları düzeltilmiş stabil bir versiyonun çıkış yapacağını tahmin ediyoruz.
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Çinli Dev’in yeni nesil telefonunun piyasaya sürüş tarihiyle ilgili haberimizi yakın zamanda sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bu eylemin gerçekleşeceğine dair bazı ek bilgileri sizle paylaşmak istiyoruz.
Mate X, Huawei’nin Kirin 980 işlemci ve Barong 5000 modem ile birlikte gelen 5G bağlantı desteğine sahip cihazda aynı zamanda 4.500mAh batarya bulunuyor. Çift hücreli bir pile sahip telefonda 55W hızlı şarj desteği ile yarım saatte %85 pil doluluğu rakamlarını vadediyor. Katlanabilir durumdayken 6.6 inç önde 6.38 inç’de arkada panele sahip olan cihazda katlanabilir kavisli AMOLED ekran kullanıldığını görüyoruz.
Deniz kabuğu tarzında bükülebilen yapısıyla karşımıza çıkan Mate X, kullanıcılarına çok daha verimli bir kullanış stili ile, günlük yaşamda Galaxy Fold’dan daha başarılı bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz.
Biz sadece cihazın katlanmasını görebiliyoruz. Çünkü ucuz bir cihaz değil. Çin’de 15 Kasım tarihlerinde 16,999 yuan fiyat etiketiyle çıkacak olan cihazın dolar paritesi karşılığı 2,400 dolar olacak. Eğer almayı düşünüyorsanız cihazın sadece 8GB RAM 512GB hafızalı modeli şimdilik satışlarda olacak.
Uluslararası pazarda duyurusu ise Huawei sözcüsünün demeçlerine göre, ağ sağlayıcı operatörlerin 5G iletişim tarafındaki yeterliliğine bağlı olarak sunulacak. Şu anlık global taraf nazarında planların inceleme altında olduğunu da ekledi.
Huawei, bilindiği üzere, geçen hafta son çeyrek rakamlarında büyüme gösteren bir firma olmuştu. Ülkemizde ve global pazarda da yükseliş trendini hiç bozmayan firmanın, cesur hamleler için hazır olduğunu söylemek çokta yanlış olmayacaktır.