OmniVision tarafından kum tanesi büyüklüğünde kamera geliştirildi

OmniVision tarafından üretilen OV6948 isimli özel kamera, dünyanın en minik kamerası olma özelliğini taşıyor. Sadece kum tanesi büyüklüğündeki bu kamera cerrahlar tarafından kullanılacak.

Akıllı telefon pazarında kamera teknolojilerine büyük yatırımlar yapılıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle teknoloji şirketleri donanımların boyutlarında küçülmede çığır açıyor. Daha küçük yer kaplayan ancak daha büyük yeteneklere sahip kamera sensörleri giderek artıyor.

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Daha çok akıllı telefonlar için üretimlerde bulunan OmniVision, medikal hastane alanda da öncü bir şirket. Firma dünyanın en küçüğü olarak gösterilen yeni bir kamera sensörünü tanıttı. Sensör o kadar küçük ki bir kum tanesi ile karşılaştırılıyor.

OmniVision OV6948 sadece 0,575 x 0,575 x 0,232 mm boyutlarında. Bu ufak kamera RGB Bayer arkadan aydınlatmalı bir yonga seti kullanarak 40.000 piksel renkli bir görüntü oluşturuyor. Kameranın çözünürlüğü nispeten düşük gibi olsa da, bu özel kamera, insan vücudundaki en küçük damarların içinden bile geçebilecek ve cerrahlara tanılar için yardımcı olacak şekilde tasarlanmış durumda. Özellikle nöroloji, oftalmoloji, KBB, kardiyoloji, spinal yaralanma, üroloji, jinekoloji ve artroskopi gibi alanlarda oldukça işe yarayacağı ifade ediliyor.

California merkezli OmniVision Technologies Inc. tarafından üretilen bu sensör, 120 derecelik geniş bir görüş alanına sahip ve 3 ila 30 mm genişletilmiş bir odak aralığı var. Görüntü dizisi saniyede 30 kareye kadar 200×200 çözünürlüğünde görüntü ve video çekebilirken, minimum parazitlenme ile bu görüntüleri 4 metreye kadar iletebiliyor.