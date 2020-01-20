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10 soruda Türkiye interneti (VİDEO)
Geçtiğimiz günlerde Türk Telekom CEO’su Ümit Önal Türkiye’nin fiber haritasıyla ilgili bazı bilgiler paylaşmıştı. Bunun üzerine gazeteci Kemalettin Bulamacı, Türkiye internet verileri ile ilgili BTGünlüğü web sitesinde bazı bilgiler paylaştı. Biz de konuyla ilgili bazı sorular hazırladık ve Kemalettin Bulamacı’yı ofisimizde konuk ettik. Bu videomuzda, 10 soruda Türkiye interneti ve fiber durumunu konuşuyoruz.
Akıllı Telefon
Huawei Nova 5T incelemesi | Honor 20?!
Huawei Nova 5T incelemesi ile karşınızdayız. Honor 20’nin birebir aynı özelliklere sahip ancak daha şık versiyonu olan 5T detayları videomuzda.
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Huawei Nova 5T, ülkemize Honor 20’nin ardından aynı özellikler ile giriş yaptı. Boyutundan ağğırlığına, işlemcisinden tasarımına kadar tıpa tıp aynı olan Nova 5T’nin sadece arka kapak tasarımıyla fark yarattığını söylemek mümkün.
Kirin 980’den gücünü alan Nova 5T, 48 MP ana kamerasının yanı sıra 16 MP, 2 MP ve 2 MP yardımcı lensler ve önde de 32 MP değerinde bir kameraya sahip.
4.499 TL fiyatla alıcılarını bekleyen Nova 5T’nin rakibi Honor 20 ise 3.799 TL fiyatla satışa devam ediyor.
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Realme Türkiye’ye geliyor – Xiaomi’nin en dişli rakibi olacak! (VIDEO)
Realme markası, 21 Ocak itibarıyla Türkiye lansmanı yapıyor ve ülkemize resmi olarak giriş yapıyor. Son dönemin yükselen Çinli markalarında biri olan Realme’nin özellikle fiyat performans cihazlarıyla öne çıkmasından dolayı bu gelişme Türkiye akıllı telefon pazarı için oldukça önemli. Bu videomuzda, Realme Türkiye ve gelecek yeni modellerle ilgili düşüncelerimizi paylaştık.
Realme kimdir?
Realme markası, aralarında Oppo ve OnePlus gibi şirketlerinde bulunduğu bir grubun üyesi. Bildiğiniz gibi bu gruptaki markaların hepsi, kendilerine has bir strateji ile yönetiliyor. Örneğin Oppo fiyat olarak genele göre biraz pahalı ancak “kaliteli” algısıyla hareket ediyor. OnePlus ise sadece amiral gemisi üreten ve özellikle hıza odaklanan bir yapıda. Bu konuda Realme ise aynı Xiaomi ve Xiaomi’nin alt markası Redmi gibi fiyat odaklı ve fiyatına oranla iyi performans vadeden bir marka çizgisinde. Şirketin bugüne kadar yurtdışında gördüğümüz akıllı telefonları fiyat performans oranı olarak hayli başarılı.
21 Ocak günü yapılacak lansmanda şirket Realme XT, 5 Pro ve C2 modelleri ile pazara giriş yapacak. Bu modellerden ikisi Snapdragon 712 işlemci kullanırken, 4000 mAh pil kapasitesi ve kamera özellikleriyle öne çıkıyorlar. Fiyatlar konusunda da videomuzda aldığımız bazı duyumları dile getirdik. Zira daha önce N11 web sitesinde ortaya çıkan bazı Realme telefonları vardı. Burada 5 Pro modeli için görünen 1799 TL’lik satış fiyatı, aldığımız duyuma göre lansmanda daha da düşük bir fiyatlı karşımıza çıkacak.
Sizden Gelenler
Hangi şirketin CEO’su olmak isterdik? Sizden Gelenler #59
Sizden Gelenler #59 videomuzda, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları yanıtladık.
Zaman çizelgesi (Can Kahya’ya teşekkürler)
1:02 İstediğiniz bir şirketin CEO’su olma hakkınız olsaydı bu hangisi olurdu ve seçtiğiniz şirkette neyi veya neleri değiştirmek isterdiniz?
2:44 Sony Telefon Türkiye Pazarı Açılır Mı? / Sony Türkiye’ye ne zaman döner? Sony Xperia 5 almak istiyorum.
5:29 Ayriyeten Vestel z40 hakkında Vestel’in şu anki durumu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum?
9:49 Trans hümanizm hakkında ne düşünüyorsunuz? Dijital evreni biyolojik yapımızla bütünleştirmeli miyiz yoksa bu insanın kıyameti mi olur?
11:32 S20 serisi teknoloji dünyasında ses getirir mi? Özellikle kamera ve ekran konusunda.
12:55 Twitter akışında internet sorunu yaşayan birçok insana yardım etmeye çalışıyor Ersin Akman. Türkiye’nin en az sorun yaşatan internet servis sağlayıcısı kim? Acaba bir fiyat performans videosu gelir mi? Hangi internet sağlayıcısı konulu…
18:02 Stadia’nın 2020 macerası hakkında ne düşünüyorsunuz ? Yerli bir alternatif olsa(Sadece PC destekleyen) tutunabilir mi piyasada?
20:16 Gün içinde en çok hangi teknolojik aletleri kullanıyorsunuz?
22:18 Birbirinin kopyası olarak çıkan sürekli yeni model diye ekstra bir kamera ekleyip piyasaya sürülen telefonlar hakkında ne düşünüyorsun?
22:11 Piyasanın kalitesi sizce de düşmedi mi? Her marka her sene yeni bir cihaz tanıtmaya başladı bunun sonucunda bir müddet sonra sahip olunan cihazlar ya güncelleme almıyor ya da yeni aldığı güncelleme ile yavaşlatılıyor ve yeni çıkan ürüne yönlendiriliyor. Bu bir gerçek bu ne kadar adil bunun bir sınırı olmalı mıdır?
25:00 Sizce S20 ultra p40 pro ile yarışabilir mi kamera konusunda?