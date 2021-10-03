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Türkiye 5G’ye Hazır mı? | 5G Ne Durumda? | Türkiye’ye Ne Zaman Gelir?
Operatörler, regülasyonlar ve teknoloji şirketlerinin Türkiye’ye yaptığı yatırımlar konusunda uzman gazeteci Kemalettin Bulamacı ile bu sefer de 5G’yi konuşuyoruz.
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Türkiye 5G’ye Hazır mı? | 5G Ne Durumda? | Türkiye’ye Ne Zaman Gelir?
Kemalettin “Türkiye 5G’ye Hazır mı?” ve “5G Türkiye’ye Ne Zaman Gelir?” gibi konularda düşüncelerini bizlerle paylaşıyor.
Bu video da Kemalettin Bulamacı’nın yanlışla “yüzde 80 indirim” olarak belirttiği Türk Telekom’un BTK’dan beklediği izin konusunda Anadolu Ajansı’nın haberine şu adresten ulaşabilirsiniz:
https://hwp.to/3hMCCES
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