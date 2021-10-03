Sosyal medya
Ana Sayfa / Haber / İnternet / Türkiye 5G’ye Hazır mı? | 5G Ne Durumda? | Türkiye’ye Ne Zaman Gelir?

İnternet

Türkiye 5G’ye Hazır mı? | 5G Ne Durumda? | Türkiye’ye Ne Zaman Gelir?

Operatörler, regülasyonlar ve teknoloji şirketlerinin Türkiye’ye yaptığı yatırımlar konusunda uzman gazeteci Kemalettin Bulamacı ile bu sefer de 5G’yi konuşuyoruz.

İlginizi çekebilir; İnternet Hızım Neden Düşer? | İnternet Hızımı Nasıl Arttırabilirim?

Türkiye 5G’ye Hazır mı? | 5G Ne Durumda? | Türkiye’ye Ne Zaman Gelir?

Kemalettin “Türkiye 5G’ye Hazır mı?” ve “5G Türkiye’ye Ne Zaman Gelir?” gibi konularda düşüncelerini bizlerle paylaşıyor.

Bu video da Kemalettin Bulamacı’nın yanlışla “yüzde 80 indirim” olarak belirttiği Türk Telekom’un BTK’dan beklediği izin konusunda Anadolu Ajansı’nın haberine şu adresten ulaşabilirsiniz:
https://hwp.to/3hMCCES

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

Bunlar da ilginizi çekebilir
Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HWP Podcast

Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.

Apple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsKarnaval