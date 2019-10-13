Turkcell ikinci el (refurbished) telefon alım satımı yapacak!

Turkcell yaptığı özel bir basın toplantısında duyurduğu yeni projesi ile refurbished olarak geçen ikinci el telefon satışı ve aynı zamanda alımı yapacağını duyurdu.

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Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal tarafından düzenlenen toplantıda yenilenmiş ikinci el telefonların satışa sunulması duyuruldu. Hayata geçirilen yeni proje ile hem kullanılmış cihazları Turkcell’in internet sitesi üzerinden satmak mümkün hale geliyor hem de yetkili teknik servis testinden geçirilip orijinal parçalarla yenilenmiş ürünler bir yıl garantili olarak alınabiliyor. Bu sayede seçkin cihazlara ekonomik seçeneklerle ulaşmak mümkün hale geldiği gibi, ikinci el pazarındaki değişken standartlardan kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliği de azaltılıyor. Kullanılmış cihazlar atıl şekilde durmak yerine bu şekilde ekonomiye kazandırılıyor. Aynı zamanda sıfır cihaz talepleri azalacağı için cari açığa sebep olan ithalat oranındaki azalma sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Elektronik atıkları azaltmaya yönelik bu hamle, Turkcell’in sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda bir adım olarak dikkat çekiyor.

İkinci el cihazını satmak isteyen tüm operatör müşterileri; turkcell.com.tr üzerinden online formu doldurarak bu işlemi yapabilecek. Teklifi kabul ettikleri takdirde, cihazları gelip alınacak ve ücreti hesaplarına nakit olarak yatırılacak. Cihaz satışı gerçekleştirenler ayrıca dönemsel olarak, farklı seçeneklerde sunulan hediye çeklerine sahip olacaklar.