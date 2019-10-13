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Turkcell ikinci el (refurbished) telefon alım satımı yapacak!
Turkcell yaptığı özel bir basın toplantısında duyurduğu yeni projesi ile refurbished olarak geçen ikinci el telefon satışı ve aynı zamanda alımı yapacağını duyurdu.
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Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal tarafından düzenlenen toplantıda yenilenmiş ikinci el telefonların satışa sunulması duyuruldu. Hayata geçirilen yeni proje ile hem kullanılmış cihazları Turkcell’in internet sitesi üzerinden satmak mümkün hale geliyor hem de yetkili teknik servis testinden geçirilip orijinal parçalarla yenilenmiş ürünler bir yıl garantili olarak alınabiliyor. Bu sayede seçkin cihazlara ekonomik seçeneklerle ulaşmak mümkün hale geldiği gibi, ikinci el pazarındaki değişken standartlardan kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliği de azaltılıyor. Kullanılmış cihazlar atıl şekilde durmak yerine bu şekilde ekonomiye kazandırılıyor. Aynı zamanda sıfır cihaz talepleri azalacağı için cari açığa sebep olan ithalat oranındaki azalma sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.
Elektronik atıkları azaltmaya yönelik bu hamle, Turkcell’in sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda bir adım olarak dikkat çekiyor.
İkinci el cihazını satmak isteyen tüm operatör müşterileri; turkcell.com.tr üzerinden online formu doldurarak bu işlemi yapabilecek. Teklifi kabul ettikleri takdirde, cihazları gelip alınacak ve ücreti hesaplarına nakit olarak yatırılacak. Cihaz satışı gerçekleştirenler ayrıca dönemsel olarak, farklı seçeneklerde sunulan hediye çeklerine sahip olacaklar.
Pil Testi
Xiaomi Mi 9T – Pil Testi
Xiaomi Mi 9T pil testi bölümümüz ile karşınızdayız. Bakalım Mi 9T modeli pil testimizden nasıl bir skor alıyor.
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Akıllı telefonların batarya performanslarını ölçtüğümüz serimiz Pil Testi videolarının son konuğu yılın en popüler telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 9T oluyor. Mi 9T’nin batarya performansını videomuzda görebilirsiniz.
Kanalımızda bugüne kadar yayınlanan tüm pil testi videolarının skorlarına https://hwp.com.tr/piltesti adresindeki tablodan ulaşabilirsiniz 👍👍👍
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
GoPro Hero 5 Black – Sizin Yorumunuz (Tarık Özgür Beşe)
GoPro Hero 5 Black kullanan Tarık Özgür Beşe Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu oluyor.
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Daha önce bahsettiğimiz gibi Sizin Yorumunuz serimize sadece akıllı telefon değil, bilgisayar, tablet ve bu videoda olduğu gibi aksiyon kamerası bile anlatabilirsiniz. En son Hero 8 Black modelini tanıtan GoPro’nun en çok sattığı modellerinden olan GoPro Hero 5 Black kullanan Tarık Özgür Beşe, deneyimlerini ve 2019 yılında Hero 5’in artılarını ve eksilerini aktarıyor.
İyi seyirler…
Akıllı Telefon
Honor 20 incelemesi | Honor’un en iyisi!
Honor 20 incelemesi ile karşınızdayız. Honor’un ülkemizde sattığı telefonlar arasında tepe modeli olan bu telefon, bu videoda konuğumuz oldu.
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Honor 20 özellikleri
Honor 20, şık bir tasarımıyla bizleri karşılıyor. 3D arka kapağı ile ışığın düşüşüne göre derinleşen bir yapıya sahip olan cihaz, ön 6,26 inç FullView ekranında bulunan delikli kamera tasarımıyla yenilikleri takip ediyor. Aynı zamanda yanda bulunan parmak izi okuyucusu ekrandan parmak izi okumaya göre çok daha iyi seviyede.
Kulaklık girişi olmasa da özel kutusunda Honor AM61 kablosuz kulaklık hediyesiyle gelen cihaz, 48 MP + 16 MP + 2 MP ve 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamera sensörü dizilimine ve 32 MP değerinde de bir ön kamera sunuyor. Özellikle kendilerinin AIS olarak nitelendirdiği EIS sistemiyle çok başarılı bir sabitleme yaptığını da belirtelim.
Gücünü Huawei’nin en iyi işlemcilerinden Kirin 980’i kullanan telefon performans açısından sorunsuz bir deneyim vadediyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla beraber telefon kullanımında piyasanın en iyilerinden biri diyebiliriz.
Son olarak 3750 mAh bataryasını 22,5 W Honor SuperCharge ile çabucak doldurabilen cihazın tüm detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…