2017’nın ikinci çeyreğinde Turkcell Grubu hem gelir hem de FAVÖK’te tüm zamanların en yüksek sonuçlarına imza atmayı başardı.

2017 yılının ikinci çeyreğinde Turkcell, önceki döneme göre 28.5 büyüme ve yüzde 41.6 ek satışla son 10 yılın en yüksek değerlerine yükseldi. Turkcell’in net karı yüzde 69.2 yükseliş ile 704 milyon doları buldu. FAVÖK(Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar verileri) ise 26.4 düzeyinde arttı.

İkinci çeyrek sonuçlarını New York Wall Street’teki Borsa Binası’nda yapılan basın toplantısında açıklayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu,“2015’te başlattığımız dönüşüm yolculuğunda 1 Nisan 2016’da ülkemizi 4.5G ile tanıştırdık ve gerçek anlamda dijitalleşmiş bir dünyanın kapısını açtık.

Bu süreçte müşterilerimizin göstermiş olduğu teveccüh, dijital odaklı iş modelimizle ne kadar doğru yolda olduğumuzu ortaya koydu. Şirketimiz ve sektörümüz adına bir kilometre taşı olarak gördüğümüz sonuçlarımızı, bugün, 17 yıldır kote olduğumuz New York Borsası’nda kapanış gongunu çalarak kutluyoruz.” açıklamalarında bulundu.