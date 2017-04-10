Turkcell’in duyurduğu Hızlı Giriş teknolojisi ile hem mobil hem de internet sitelerine giriş yapmak daha güvenli ve hızlı.

Şifre unutma problemine bir son veren Hızlı Giriş teknolojisi ile dünyadaki toplam kullanımın %11’i Turkcell tarafından gerçekleştiriliyor. Hızlı giriş teknolojisi gün geçtikçe daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Bu sistem üzerinden cep telefonu numarasını kullanıcı adı olarak kullanıyor ve kullanıcıya özel bir şifre geliştiriyor.

Bu sistem sayesinde giriş yapmak daha hızlı olurken aynı zamanda başka bir cihazdan üyeliğe giriş yapmak imkansızlaşıyor. Kullanıcılar Beni Hatırla seçeneği ile anında giriş yapabiliyor. Dünya GSM Birliği (GSMA) Mobile Connect aracılığı ile desteklenen Hızlı Giriş teknolojisinin yaygınlaşması için tüm dünyada çalışmalar yapılıyor. Turkcell’de Hızlı Giriş’i ilk defa kullanan operatörlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kişi tarafından kullanılan bu yöntem gün içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor.