Turkcell GeForce Now beta sürecini başlattı

Turkcell, GeForce Now sunucularını Türkiye’ye getirerek, oyunculara daha iyi bir oyun deneyimi yaşatmak istiyor. Beta süreci başladı.

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GeForce Now, Nvidia tarafından kullanıcılara sunulan bir yayın hizmeti. Kullanıcılara aylık belli bir ödeme yaparak, ya da ücretsiz paketle herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan oyun oynatıyor. Ülkemizde de aktif şekilde kullanılan servis, özellikle alım gücü düşük olan Türkiye gibi ülkeler için adeta bir hediye. Şu ana kadar Avrupa’daki sunucuları kullanan servis, oldukça iyi çalışsa bile mesafe nedeniyle sorun yaşatıyordu. Turkcell, GeForce Now ile iş birliğine giderek bu sorunu ortadan kaldırdı. Servis Turkcell Game+ çatısı altında Türkiye’de hizmet verecek. Oldukça sevindirici olan bu haber ülkemizde bulunan sunucular ve daha düşük gecikme süreleriyle daha stabil bağlantı demek.

Turkcell GeForce Now ortaklığı

Turkcell, Türkiye’de sunucuları kurdu ve çalışmalara başladı. Ülkemizde üç farklı noktaya sunucu yerleştiren şirket, buralardan kullanıcılarına hizmet verecek. Ancak başlangıç sürecinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle Turkcell, GeForce Now beta süreci başladı. 15 Şubat ve 15 Mart tarihlerinde yapılacak beta, kullanıcıların sistemi test etmesine ve olası sorunları bildirmesine yarayacak. Bu sayede Turkcell, hataları gidererek sorunu çözecek. İsteyen her kullanıcı, 15 Mart itibariyle sisteme erişim sağlayabilecek. Orijinal versiyon gibi iki farklı seçeneğe sahip olacak olan servis, bunlardan birini seçmenizi isteyecek. Bunlar Basic ücretsiz sürüm ve Premium. Basic ücretsiz ve sınırlı bir hizmet sunarken, Premium ücretli bir servis olacak. Nvidia normalde Premium için aylık 5.5 Euro ödeme talep ediyordu. Game+’ın da benzer bir fiyata sahip olması beklenmekte Servis aylık ve dönemlik ödemelere sahip olacak. Betaya gameplus.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…

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