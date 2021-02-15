Oyun
Turkcell GeForce Now beta sürecini başlattı
Turkcell, GeForce Now sunucularını Türkiye’ye getirerek, oyunculara daha iyi bir oyun deneyimi yaşatmak istiyor. Beta süreci başladı.
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GeForce Now, Nvidia tarafından kullanıcılara sunulan bir yayın hizmeti. Kullanıcılara aylık belli bir ödeme yaparak, ya da ücretsiz paketle herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan oyun oynatıyor. Ülkemizde de aktif şekilde kullanılan servis, özellikle alım gücü düşük olan Türkiye gibi ülkeler için adeta bir hediye. Şu ana kadar Avrupa’daki sunucuları kullanan servis, oldukça iyi çalışsa bile mesafe nedeniyle sorun yaşatıyordu. Turkcell, GeForce Now ile iş birliğine giderek bu sorunu ortadan kaldırdı. Servis Turkcell Game+ çatısı altında Türkiye’de hizmet verecek. Oldukça sevindirici olan bu haber ülkemizde bulunan sunucular ve daha düşük gecikme süreleriyle daha stabil bağlantı demek.
Turkcell GeForce Now ortaklığı
Turkcell, Türkiye’de sunucuları kurdu ve çalışmalara başladı. Ülkemizde üç farklı noktaya sunucu yerleştiren şirket, buralardan kullanıcılarına hizmet verecek. Ancak başlangıç sürecinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle Turkcell, GeForce Now beta süreci başladı. 15 Şubat ve 15 Mart tarihlerinde yapılacak beta, kullanıcıların sistemi test etmesine ve olası sorunları bildirmesine yarayacak. Bu sayede Turkcell, hataları gidererek sorunu çözecek. İsteyen her kullanıcı, 15 Mart itibariyle sisteme erişim sağlayabilecek. Orijinal versiyon gibi iki farklı seçeneğe sahip olacak olan servis, bunlardan birini seçmenizi isteyecek. Bunlar Basic ücretsiz sürüm ve Premium. Basic ücretsiz ve sınırlı bir hizmet sunarken, Premium ücretli bir servis olacak. Nvidia normalde Premium için aylık 5.5 Euro ödeme talep ediyordu. Game+’ın da benzer bir fiyata sahip olması beklenmekte Servis aylık ve dönemlik ödemelere sahip olacak. Betaya gameplus.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Call of Duty Warzone için zombi modu mu geliyor?
Call of Duty Warzone için zombi modu gelebilir. Oyuncular oyuna seriden görmeye alıştığımız zombi modu ile alakalı bazı detayların eklendiğini fark etti.
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Treyarch Call of Duty Warzone için zombi modu mu getirecek!
Call of Duty Warzone, oyun dünyasını etkilemeye devam ediyor. Activision tarafından yayınlanan oyun, neredeyse piyasadaki en çok tercih edilen yapımlar arasında. Aktif oyuncu sayısında da rekorları elinde bulunduran oyun, görünüşe göre ilginç bir yenilikle oyuncuları karşılayacak. Treyarch tarafından seriye dahil edilen ve kendine has kitlesi oluşan zombi modu, bu oyun için de geliyor. Bazı oyuncular haritada firmanın önceki oyunlarda yaptığı eklemelere Warzone‘da rastladı.
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Black Ops Cold War Zombies mod içerisinde yer alan bir cihazın bu oyuna da eklendiğini gören oyuncular şimdiden kutlamaya başladı. Ancak her ne kadar makine oyunda yer alsa da henüz bir etkileşime girilmesi mümkün gözükmüyor. Öte yandan bir Reddit kullanıcısı, yine Cold War içerisinde yer alan zombi modundaki Rusça konuşmaya Warzone‘da denk geldi. Bir diğer ipucu ise, Black Ops serisinden aşina olduğumuz Nova-6 gazının bulunduğu geminin haritaya yaklaşması. Tüm bu bilgilerin ışığında zombi modunu oyun içerisinde yakında görecekmişiz gibi gözüküyor. Ne yazık ki henüz resmi bir açıklama yapılmasa da beklentiler şimdiden yükseldi. Bakalım Call of Duty Warzone merakla beklenen zombi modunu oyuncular ile buluşturacak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Yeni Call of Duty güncellemesi sonrası arkadaşlarınızı vurmayın!
Call of Duty oyunları için yeni bir güncelleme geliyor. Artık çok oyunculu modda arkadaşlarınızı vurmanın ne yazık ki bir bedeli olacak.
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Call of Duty için gelecek güncelleme sonrası takım arkadaşlarınızı kasıtlı vurmayın!
Oyun dünyasının son dönemlerdeki yükselen yıldızı Call of Duty serisi. Eski günlerine dönüş yapmayı başaran oyun serisi, her geçen gün daha fazla oyuncuya ulaşmayı başarıyor. Yeni oyun içi güncellemeler ile oyunu canlı tutmayı başaran yapımcılar, büyük bir soruna da çözüm bulmaya çok yakınlar. Çok oyunculu modda sıkça rastlanan takım arkadaşını vurma mevzusu, seri için dert olmaktan çıkıyor. Yapımcılar artık takım arkadaşını vuran ve bunu ikinci kez tekrarlayan oyunculara ceza verecek.
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Aynı hatayı tekrarlayan oyuncuların canı düşmeye başlayacak. Bu sayede oyundaki ciddiyetin de korunması planlanıyor. Tüm bunlara rağmen iki kere daha aynı hatayı tekrarlayan oyuncular ise oyun dışı kalacaklar. Benzer bir koruma yöntemini daha önce Rainbow Six Siege‘de görmüştük. Takım arkadaşını vuran oyuncuların puanı düşerken, oyun boyu da skor tablosunda işaretli kalıyorlardı. Cold War ve Warzone için gelen bu güncelleme sayesinde oyuncular daha rahat bir deneyim yaşayacak kuşkusuz. Bakalım Call of Duty oyuncuları güncelleme sonrası yeni yapıdan memnun kalacaklar mı bekleyip göreceğiz. Ayrıca güncellemeye ait diğer notlara buradan ulaşabilirsiniz.
Genel
Pokemon 25. yıl dönümü kutlaması için Post Malone sanal konser verecek!
Pokemon 25. Yıl dönümü kutlamaları başlıyor. Ünlü şarkıcı Post Malone sanal konser kervanına katılan sanatçılar arasında. Malone, Pokemon için sanal konser verecek
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İlk olarak 1996 yılında Japonya’da Gameboy için piyasaya sürülen Pokemon 25. Yılını kutluyor. Her Nintendo konsolunda bulunan Pokemon çizgi filmiyle de büyük beğeni toplamıştı. En son Pokemon Go oyunuyla yıllar sonra küllerinden doğmuştu.
Post Malone, Pokemon etkinliğinin baş aktörü olacak
YouTube üzerinden 27 Şubat saat 19.00’da dijital etkinlik başlayacak. Şarkıcının Pixar-ish animasyonlu versiyonuna bir bakış içeren ön gösterim videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.
Pokemon Company International, geçtiğimiz ay P25 isminde bir dizi müzikal etkinlikten bahsetmişti. Pop yıldızı Katy Pery bu seride manşet olarak boy gösterecek. Ayrıca Post Malone etkinliği YouTube, Twitch ve etkinliğin resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak izleyebileceksiniz.
Sanal konser konusunda büyük hamlelerden birini Fortnite yapmıştı. Travis Scott’un Fornite performansı tüm online oyun sektörüne farklı bir soluk getirdi. Özellikle pandemi döneminde konserler gibi etkinlikler kullanıcılar tarafından merakla bekleniyordu. Sonuç olarak online oyun haritalarına ünlü ve sevilen sanatçıların animasyon olarak inmesi elbette heyecan verici.
Pokemon yaptığı bu hamle ile küllerinden doğmanın bir adım ötesine geçiyor. İlk olarak daha fazla kullanıcı tarafından adının duyulacağı ve konsere rekor katılım geleceği beklentiler arasında. Yakın zamanda başka şirketlerden de bu tarz etkinliklerin gelip gelmeyeceği merak konusu. Tabiki bilgisayar başında otururken sevdiğimiz bir sanatçının konserini ücretsiz olarak izleyebileceğiz ve bu oldukça heyecan verici.
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