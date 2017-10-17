Turkcell’in Financell ve Paycell Hizmetleri Şimdi Kuzey Kıbrıs’ta

Turkcell Finansal Hizmetler çatısı altında yer alan Türkiye’nin teknoloji ihtiyacına yönelik finansal çözümleri şimdi yurtdışına açılıyor.

1 yıl önce Turkcell’in finansal hizmetler alanında hayata geçirdiği Financell ve mobil numara ile ödeme kolaylığı sunan Paycell, Kuzey Kıbrıs’ta hizmet vermeye başladı. Financell ve Paycell bir yıl içerisinde 3 milyonu aşkın kişiye 6 milyar TL’den fazla finansman desteği sağladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hizmete giren Financell, mağazalarda yer alan teknolojik ürünlerin satın alımında finans desteği sağlayacak. Bu destek sayesinde müşteriler ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun cihazlara esnek ödeme opsiyonları ile kavuşacak. Financell ile 12, 24 ve 36 aylık taksit seçeneklerinin yanı sıra kullanıcılar ücretlerin bir kısmını peşin kalanını ise taksitlendirerek ödeme gibi seçenekleri kullanabilecek.

Kullanıcılar, Paycell ile mobil ödeme kolaylığına kavuşacak. Paycell ile kullanıcılar Facebook, League of Legends, JoyGame, GameSultan, Busuu, GameForge ve Badoo gibi oyun ve dijital içerik servisinde ödeme hizmeti olarak kullanacaklar.

Kıbrıs ile beraber eş zamanlı olarak Ukrayna’da da devam eden çalışmalar ile beraber Paycell LLC finansal hizmetler üzerinden para transferi, kredi verme ve leasing faaliyetleri için lisans süreci yıl sonuna kadar tamamlanacak. Bununla beraber Belarusta’da Paycell ve Financell hizmete girecek.