Uzun yıllardır Turkcell CEO’su olarak görev yapan Murat Erkan, şirketten ayrıldığını duyurdu. Erkan, 2019 yılından beri Turkcell CEO’su olarak görev yapıyordu. Erkan’ın yerine gelecek kişi ile bugün düzenleneceği söylenen toplantının ardından belli olabilir! İşte Erkan’ın açıklamaları!

Murat Erkan’ın Halefi Bugün Belli Olabilir!

Murat Erkan, ayrılığını sosyal medya üzerinden paylaştığı bir duygu dolu mesajla kamuoyuna bildirdi. Ancak ayrılığının nedeni hakkında detaylı bilgi vermedi. Erkan, yaptığı açıklamada Turkcell’e olan bağlılığını ve şirketle geçirdiği 15 yılı gurur ve mutlulukla anlattı.

Erkan’ın açıklaması ise şu şekilde:

“Sosyal medyadaki paylaşımlarıma baktığımda her birinin Turkcell’le dolu olduğunu görmek, Turkcell’e liderlik etmek bana her zaman gurur verdi. Fakat bu paylaşımım şimdiye kadarkilerden biraz farklı. Aldığım karar üzerine 15 senemin geçtiği ve bu esnada kurduğumuz bağlarla ikinci evim gibi hissettiğim Turkcell’den ayrılıyorum. Bana emanet edilen koltuğu ve unvanı teslim ettim ancak güçlü birlikteliklerimiz asla emanet değil; bundan sonra da hep sürecek.

Beraber müthiş işler yaptık, keyifle çalıştık. Tüm Turkcell ailesinin her bir ferdine tek tek teşekkür ediyorum. Turkcell Superonline’daki ilk günümden bu yana hiçbir zaman unutamayacağım bir serüveni birlikte yaşadık. Sizlerle var oldum… Bana olan desteğiniz ve güveniniz için çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğim bir şey var; Turkcell adı sadece bir tabela, esas olan ve ona ruhunu kazandıran ise insanlar. Turkcell’i Turkcell yapan bu insanlarla hikayemiz elbet bugün bitmiyor.

Yarın yeni bir gün… Turkcell, başarılı işlerine yenilerini eklerken, ben de ülkemizin göz bebeği şirketimle gurur duymaya devam edeceğim.”

Turkcell’in Murat Erkan’ın ayrılmasının ardından yeni CEO’sunu belirlemek üzere bir toplantı düzenleyeceği bilgisi paylaşılıyor. Bu toplantı sonucunda Turkcell’in yeni lideri kamuoyuna duyurulacak.

Murat Erkan, Turkcell’in büyümesine ve gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş bir isim olarak biliniyor. Turkcell, yeni CEO atanana kadar şirketin idari işlerini yürütmek üzere bir geçici yönetici atayabilir. Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Turkcell’in yeni lideri merakla bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Turkcell’in yeni CEO’su kim olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!