Türkiye’nin ulaşım ve finans sektöründe devrim niteliğindeki projesi olan TürkiyeKart, teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla resmi olarak duyuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan bu proje, vatandaşların ulaşım hizmetlerini ve finansal işlemlerini tek bir kart ile yönetmelerini sağlayacak! İşte TürkiyeKart ile ilgili detaylar!

TürkiyeKart Ulaşım ve Finansı Tek Bir Kartta Buluşturacak!

Bakan Uraloğlu, projenin amacının vatandaşlara tüm ulaşım hizmetleri ve finansal sistemlerden kolayca faydalanma imkanı sunmak olduğunu belirtti. Özellikle ulaşım alanında büyük kolaylık sağlayacak olan TürkiyeKart projesi, tüm Türkiye genelinde kullanılabilecek.

Bu devrim niteliğindeki projenin pilot bölgesi olarak ise Konya seçildi. Bakan Uraloğlu, Konya’da teknik altyapı süreçlerinin tamamlandığını ve İstanbul’da yeni havalimanı metrolarının entegrasyonunun hazır olduğunu açıkladı. Konya dışında Kayseri Büyükşehir, Yozgat ve Gümüşhane belediyeleri ile de sözleşmelerin tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, projeyi 2023 yılı sonuna kadar 6 ilde daha hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

TürkiyeKart, TCDD ve TCDD Taşımacılık tarafından işletilen tüm raylı taşıma sistemlerinde de kullanılabilecek. GAZİRAY, BAŞKENTRAY ve İZBAN hatlarında sözleşmeler tamamlandıktan sonra bunlar için de entegrasyon süreci başlatılacak.

Bu özel kart, bankalar arası para transferi yapma imkanı sunacak ve kart bakiyesi ile alışverişler kolaylıkla gerçekleştirilebilecek. POS cihazları, ATM’ler ve bankalarda kullanılabilen TürkiyeKart ile harç ve vergi ödemeleri de kolaylaşacak. Ayrıca otopark ödemeleri, yiyecek ve içecek otomatları ile taksi ücretleri de TürkiyeKart ile ödenebilecek.

TürkiyeKart’a bakiye yüklemesi PTT, bankalar, online kanallar, mobil uygulamalar ve anlaşmalı iş yerlerinde yapılabilecek. 2023 yılı sonunda kullanıma sunulması planlanan bu yenilikçi projenin, Türkiye’nin 81 ilinde ne zaman kullanıma açılacağı merakla bekleniyor. TürkiyeKart, ulaşım ve finans alanlarında büyük bir dönüşümün habercisi olarak önemli bir adımı temsil ediyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Pro Kanlı Canlı Karşımızda! Üretim Bandından Yeni Çıktı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce TürkiyeKart yararlı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!