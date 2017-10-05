Türkçe’den 39 Dilde Simültane Çeviri Yapan Kulaklık: Google Pixel Buds!

Google’ın bir diğer yeni cihazı olan Pixel Buds, bluetooth kulaklık olmasının yanı sıra Türkçe’nin de dahil olduğu 40 dilde simültane tercüme yapabiliyor!

Google’ın dün yaptığı etkinlikte ön plana çıkan Pixel 2 cihazları ve Pixelbook’un yanı sıra yepyeni bluetooth kulaklıkları olan Pixel Buds da dikkat çekiyor. Özellikle 40 farklı dilde tercüme yapabilen bu kulaklıkar, bu diller arasında Türkçe’yi de dahil etmiş. Yani eğer bu kulaklığa sahip olabilirseniz Türkçe’den 39 farklı dile tercüme yapabileceksiniz.

Güney Afrika Hollanda lehçesi, Japonca, Arapça, Khmer, Ermenice, Korece, Bengelce, Letonca, Katalanca, Nepalce, Çince, Norveçce, Hırvatça, Polonca, Çekce, Portekizce, Danimarka dili, Rumence, Flemenkçe, Rusça, İngilizce, Sırpça, Fince, Sinhala, Fransızca, Slovakça, Almanca, İspanyolca, Yunanca, Swahili, Hintçe, İsveçve, Macarca, Tamilce, İzlandaca, Thaice, Endonezce, İtalyanca ve Vietnam dili’nden Türkçe’ye ve Türkçe’den tüm bu 39 dile çeviri yapabilen Google Pixel Buds, bu özelliği sadece Pixel 2 ve Pixel 2 Xl’ın yanı sıra Google Asistan desteği veren telefonlarda sunuyor.

Android 6.0 ve üzeri telefonlarda Asistan ile tam kullanım sağlayabileceğiniz Pixel Buds, Android 5.0 üzeri telefonlarda ve Apple cihazlarda sadece müzik dinleyebileceğiniz bluetooth kulaklık özelliğini sunuyor.

120mAh kulaklık bataryası ve 620mAh da taşıma kılıfında batarya sunan Google Pixel Buds, tek şarjda 5 saate kadar müzik dinleme olanağı sunduğunu iddia ediyor. Sadece 14gr ağırlığında olan cihaz, 159 Dolar fiyat etiketine sahip olacak.