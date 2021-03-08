Türk Telekom’dan Dijital Pazar Yeri etkinliği.

Google, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel “doodle” hazırladı. İnternet kullanıcılarını, arama motorunun ana sayfasında bugüne özel hazırlanan bir animasyonla karşılaşıyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz: MediaMarkt 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyor

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Google kullanıcılarını ana sayfasında bugüne özel hazırlanan ve üzerine tıklandığında yaşamın her alanındaki kadınların elleriyle anlatıldığı bir animasyonla karşılaşıyor.

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“Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz” linkine tıklandığında ise “Her ilk, sonradan gelenler için kapıyı açar.” mesajı veriliyor. Ayrıca dünyadaki ilkleri başaran kadınlara ilişkin bilgilere de yer veriliyor.

Google tarafından yapılan Doodle uygulamaları; dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.

Google tarafından unutulmayan Dünya Kadınlar Günü nedir?

Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü; her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların; siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Türkiye’de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlandı.

Bu, kadın hakları hareketinde odak noktasıdır. Amerika Sosyalist Partisi,; 28 Şubat 1909’da New York’ta bir Kadınlar Günü düzenledikten sonra, 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl bir Kadınlar Günü düzenlenmesini önerdi. 1917’de Sovyet Rusyası’nda kadın oy hakkı kazandıktan sonra, 8 Mart orada ulusal bayram oldu.

Son olarak Google tarafından unutulmayan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü; kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyoruz.

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