Akıllı Telefonlar
Türk Telekom’dan 5G’de yeni dünya rekoru
Türk Telekom, yeni teknolojileri deneyen, üreten ve ihraç eden ülkeler arasında olma hedefi ile çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 5G test şebekesi üzerinde Nokia ile birlikte gerçekleştirdiği denemede Türk Telekom, 4.5 Gbps üzeri hızlara ulaşarak dünya rekoru kırdı.
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Güçlü fiber altyapısı ile Türkiye’de 5G’ye hazır operatör olan Türk Telekom, Nokia iş birliğinde 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği denemede, 4.5 Gbps üzeri hızlara ulaşarak bu alanda yeni bir dünya rekoruna imza attı. Böylece Türk Telekom, 5G bağlantı hızını en yüksek düzeye taşıyan spektrum olan ‘Milimetre Dalga’ ile 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini, 8 taşıyıcı (8CC) destekli akıllı telefonla Türkiye’de ilk defa deneyen operatör oldu.
Türk Telekom yeni nesil teknolojileri geliştirmede öncü role sahip
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “5G test şebekesi üzerinden sadece Milimetre Dalga spektrumunu kullanarak gerçekleştirdiğimiz deneme ile 4.5 Gbps üzerinde hızlara ulaşarak yine bir dünya rekoruna imza attık. Ayrıca kullanıcılar ve operatörler için birçok fayda sağlayan bu teknoloji sayesinde, 5G’nin vadettiği yüksek hız ve geniş kapasite hedeflerini yakalamış olduk. Bu teknolojiler aynı zamanda 6G’de kullanılması planlanan ultra yüksek hız ve kapasite sağlayan ‘Terahertz’ sistemlerinin de olgunlaşması ve önünün açılması için köprü niteliği taşıyor. Güçlü fiber altyapımızla Türkiye’de 5G’ye en hazır operatör olarak, bu teknoloji ile ilgili önemli bir deneyimi daha rekorla sonuçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Böylece bugün olduğu gibi, gelecekte de ülkemizde, tüm yeni nesil teknolojileri n geliştirilmesine öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.
Nokia Türkiye Ülke Genel Müdürü Özgür Erzincan ise; “Türk Telekom ile 30 yılı aşkın süredir devam eden ortaklığımızla, bugün sadece Türkiye için değil, küresel telekom sektörü için bir başka önemli kilometre taşına daha imza attık. Nokia’nın ticari 5G şebeke ekipmanıyla elde edilen bu rekor, Nokia’nın 5G ve inovasyon alanlarındaki liderliğinin bir kanıtıdır” dedi.
Türk Telekom, Ankara Genel Müdürlük Binası’ndaki İnovasyon Merkezinde, Nokia iş birliğinde gerçekleştirdiği denemede, 5G teknolojisini kullanarak Milimetre Dalga ile 8 adet 100MHz’lik bant genişliğine sahip taşıyıcı ile tek telefon üzerinden en yüksek 5G hızına ulaştı. Yapılan denemede, 3GPP Standartları ile uyumlu olan 8 taşıyıcı destekli QC SDX55 5G mmWave modülüne sahip 5G akıllı telefonla 4.5 Gbps üzeri hızları yakalanmış oldu. Daha önce 5G’nin orta bant spektrumu olarak adlandırılan 3.5 GHz’te dünya rekoru kıran Türk Telekom, bu kez de sadece 5G’nin 26 GHz milimetre dalga spektrumunu kullanarak bu alanda dünya rekoru kırdı.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Pro, en büyük kamera sensörüne sahip telefon olacak!
Bugün Ice Universe tarafından yapılan son paylaşıma göre Samsung ISOCELL GN2, bu yılın en büyük mobil kamera sensörü olacak. Ayrıca Ice Universe, Samsung ISOCELL GN2‘nin “benzeri görülmemiş bir deneyim” sunacağını da belirtti. Bu ay sonunda yeni kamera sensörünü Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonunda göreceğimizi de sözlerine ekledi. Bununla birlikte bu telefon, 30 Mart’ta piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi Mi 11 Pro olacak.
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Xiaomi Mi 11 Pro, yeni sensörü kullanan ilk cihaz mı olacak?
Xiaomi Mi 11 Pro, Samsung’un ISOCELL GN2 sensörünü kullanan ilk akıllı telefon olacak. Bu sensör, 1/1.12 inçlik optik boyutu ile ilgileri üzerine çekti. Bununla birlikte, söylentilere göre Sony IMX800 sensörü ise dünyanın ilk 1 inçlik sensörü olacak. Bu sensör, Huawei P50 serisi ile birlikte ilk kez bir mobil cihazda kullanılmış olacak. Günümüzde ise kullanılan en büyük optik sensör 1/1.18 inç boyutunda.
Samsung ISOCELL GN2 sensörü, ay sonunda Mi 11 Pro ile birlikte gelecek. Ardından mayıs ayında tanıtılması beklenen Huawei P50 serisi ile birlikte Huawei yeniden en büyük sensöre sahip telefon ünvanını eline alacak. Ice Universe, Samsung‘un ISOCELL GN1 sensörünün tanıtım tarihini doğru hesaplamıştı. Ayrıca “şelale ekranlı” telefonların çıkışını da önceden kullanıcılarla paylaşmıştı. Bu nedenle yapılan bu sızıntının doğru olma ihtimali oldukça yüksek.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 Pro dayanıklılık testinde kırıldı!
Geçtiğimiz günlerde duyurulan Redmi Note 10 Pro, kısa süre sonra ülkemizde de satışa çıkacak. Telefonun ortaya çıkan dayanıklılık testi ise adeta tarihin tekerrür ettiğini gösteriyor!
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Redmi Note 10 Pro, dayanıklılık testinde “parça parça” oldu!
Gupta Information Systems adlı bir YouTube kanalı, Hindistan’da Note 10 Pro Max adıyla satılan telefonu dayanıklılık testinden geçirdi. İlk olarak 5 dakika boyunca su dolu bir kabın içerisinde bekletilen telefon, kurutulduktan sonra sorunsuz şekilde çalışmaya devam etti. Telefonun suya karşı herhangi bir dayanıklılık sertifikası bulunmadığını hatırlatalım. Gorilla Glass 5 sayesinde çizilme testinden de başarıyla geçen cihaz, bu noktadan sonra şaşırtmaya başladı.
Seramik zemine ekranı dönük şekilde düşürülen Note 10 Pro’un ekranında birkaç çatlak oluştu. Cihazın arka yüzeyi ise uzun uğraşlar sonucu kulak hizasından düşürülünce zarar gördü. Fakat finaldeki bükülme testi deyim yerindeyse bütün bu olanları unutturuyor. Plastik gövdesine küçük bir basınç uygulanan Redmi Note 10 Pro, arka kamera hizasından kırılmayı başarıyor. Hatırlanacağı üzere markanın geçmiş modellerinden Xiaomi Mi 5 de benzer şekilde ikiye ayrılmıştı.
Günümüzdeki telefonların pek çoğunun gövdesi metal takviyeli olduğu için bu tarz sorunlar görülmüyor. Redmi Note 10 serisi her ne kadar bütçe telefonu olsa da kırılma gibi ciddi bir sorunun yaşanmaması gerekiyor. Bu nedenle Redmi Note 10 Pro modelindeki kırılma sorunu akıllara ister istemez bazı sorular getiriyor. Son olarak serinin kısa bir süre sonra ülkemize gelmesini beklendiğimizi de belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
Black Shark 4 serisinin ekran özellikleri belli oldu!
Black Shark 4 serisi için geri sayıma geçtik. Mobil oyun odaklı akıllı telefon serisinin üyelerinin ekran özellikleri ortaya çıktı.
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Black Shark 4 modellerinin ekran özellikleri detaylandı!
Xiaomi oyunculara özel akıllı telefon çıkarmaya devam ediyor. Akıllı telefon dünyasının hemen hemen her seviyesinde rekabet eden firma, bu piyasada da var olmaya devam etmek istiyor. Black Shark 4 serisi için geri sayıma geçen akıllı telefon üreticisinin yeni modelleri ile alakalı bilgiler ortaya çıktı. Serinin tüm üyelerinin ekran özellikleri belli oldu. Buna göre akıllı telefon serisi 6.67 inçlik 144 Hz ekran ile piyasaya çıkacak.
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Bununla birlikte akıllı telefon serisinin ekranında yer alacak panel henüz tam anlamıyla netlik kazanmadı. Ortaya çıkan bilgilere göre serinin en azından Pro modeli Samsung E4 AMOLED ekrana sahip olacak. Ancak baz model için ortaya çıkan bir bilgi ne yazık ki yok. Akıllı telefon serisi kullanıcılarını Snapdragon 888 ile karşılayacak. Ayrıca seride 4500 mAh batarya ve 120 Hz hızlı şarj desteği yer alacak. Pro modelin 8/12 GB RAM kapasitelerine sahip olacağı ortaya çıktı. Öte yandan baz modelinde benzer rakamlara sahip olacağı tahmin ediliyor. Bakalım Black Shark 4 beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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