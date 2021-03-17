Türk Telekom
Türk Telekom ‘dan Kız istemeli Reklam!
Türk Telekom, sunduğu internet hizmetini ‘online kız isteme’ konseptli yeni reklam filmiyle ekranlara sundu. Özellikle ailelerin Türkiye’nin dört bir yanından internet üzerinden katıldığı kız isteme törenini konu alıyor. Üstelik marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu rol alıyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Türk Telekom 5 alanda önemli başarı elde etti
Türk Telekom, eğitimden eğlenceye, işten sosyal yaşama kadar pek çok süreçte evde bulunduğumuz bu dönemde, özellikle müşterisinin her anında yanlarında olduğunu anlattığı yeni bir reklam filmini sundu.
Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan var!
Marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu’nun rol aldığı yeni reklam filmi, bir önceki reklamın devamında yaşananları konu edindi. Önceki filmde, arabası bozulduğunda ona yardımcı olan gence bu kez İmirzalıoğlu ‘hayırlı bir iş için’ yardım ediyor. Ayrıca İmirzalıoğlu, çiftin aileleri ve yakınları ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanından internet aracılığıyla ekran üzerinden tanıklık ediyor. Özellikle keyifli ve sıcak görüntüler sunan reklam filminin yönetmenliğini ise Atiye, Aile Arasında gibi birçok önemli yapımda imzası bulunan Ozan Açıktan yaptı.
Kadro;
- Reklamveren: Türk Telekom
- Reklamveren Ekibi: Yeşim Uzuner, Didem Tüzün Dülger, Tuğçe Genç Gürsoy
- Reklam Ajansı: Concept
- ECD: Kerem Özkut
- Kreatif Direktör: Gökhan Özdemir
- Kreatif Ekip: Taygun Taşçı, Serkan Gültekin, Emir Anarat, Demeter Dinler
- Grafiker: Orkut Yalçın
- Müşteri İlişkileri Direktörü: Barış Alemdar
- Müşteri ilişkileri: Sanem Türkmen, Ayşenaz Altınöz, Sıla Ezgi Avcı, Ulaş Belgen
- Stratejik Planlama: Onur Aydın
- Ajans Prodüktörü: Mert Turan, Canan Polat
- Prodüksiyon Şirketi: PToT Film
- Yönetmen: Ozan Açıktan
- Müzik: 25m2
- Post Prodüksiyon: Sinefekt
Genel
Türk Telekom 5 alanda önemli başarı elde etti
Türk Telekom, global ölçekteki şirketlerin “mobil ağ deneyimini ölçmek” konusunda uzmanlaşmış bağımsız mobil analiz şirketi olan OpenSignal tarafından gerçekleştirilen araştırmada, “Yıldızı Yükselen Şirketler” ve “Küresel Yüksek Performans” gösteren şirketler arasında yer aldı. Türk Telekom, Türkiye’deki operatörler arasında toplam 5 kategoride başarı elde eden tek şirket oldu.
Bakmakta fayda var: Türk Telekom’dan Dijital Pazar Yeri etkinliği.
Türkiye’nin iletişim altyapısının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom, gösterdiği performansını ve gelişimini global ölçekte tescil etti. Ayrıca Türk Telekom, mobil ağ deneyimleri konusunda yaptığı araştırmalar ve analizlerle bilinen OpenSignal’ın açıkladığı “Mobile Network Experience Awards 2021”in ‘Yıldızı Yükselen Şirketler” ve “Küresel Yüksek Performans” şirketleri arasında yer aldı.
Mobil operatörlerin 2019 ve 2020’nin ikinci yarıları arasında gösterdikleri gelişimi değerlendiren OpenSignal, Türk Telekom’u; Video Deneyimi, İndirme Hız Deneyimi, Yükleme Hızı Deneyimi ve 4G Kullanılabilirliği kategorilerinde “Yıldızı Yükselen Şirketler” arasında değerlendirdi. Ayrıca Türk Telekom, “Yıldızı Yükselen Şirketler” kategorisindeki 4 ayrı alandaki başarıya ilave olarak; “Ses Uygulaması” kategorisinde en yüksek skora sahip ve global ortalamanın üzerinde değer alan 30 operatör arasına girdi. Bu alanda “Küresel Yüksek Performans” sergileyen Türk Telekom toplamda 5 dalda başarı elde etti. Aynı zamanda Türk Telekom, OpenSignal tarafından gerçekleştirilen araştırmada her iki alanda da yer alarak toplam 5 kategoride başarı elde eden Türkiye’den tek operatör oldu.
OpenSignal’in araştırma sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç şunları söyledi: “Türkiye’yi geleceğe taşıyacak teknoloji yatırımlarına pandemi döneminde de hız kesmeden devam ettik. Ayrıca mobil şebekemize yaptığımız yatırım ve geliştirmelerle daha yüksek performans sunarak müşterilerimizin yanında olduk. Ek olarak global ölçekli bağımsız kuruluş OpenSignal’ın araştırması da Türk Telekom’un ülkemizdeki diğer operatörlere göre müşteri deneyimi konusunda çok daha fazla ilerleme kaydettiğini ortaya koydu. Aynı zamanda beş kategoride dünyanın en iyileri arasında yer alan tek Türk operatör olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz.”
Türk Telekom
Türk Telekom START Başvuru Sayısında artış!
ürk Telekom, START kariyer programı ile gençlere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda ilgi gören ‘START’ın 2021 başvuruları sona erdi. Ayrıca ‘START Stajım’ ve ‘START Yeni İşim’ olmak üzere iki ayrı kategoride başvuru yapıldı. Özellikle başvurularda ilgi arttı. İlanın yayında kaldığı 1 ay süresince başvuruların sayısı geçen yıla oranla yüzde 20 yükseldi.
BU HABERE GÖZ ATMAK İSTEYEBİLİRSİNİZ; Türk Telekom Online İşlemlere ilgi!
Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Türk Telekom olarak; millî sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin geleceğini Türkiye’nin gençleri ile şekillendirmek için çalışıyoruz. ‘START’ programımız da bu yaklaşımımızın bir ürünü ve programın gördüğü ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Başvuru kriterlerine sahip adaylar için sırada heyecanlı bir değerlendirme süreci var. Ayrıca, son aşamaya kadar gelen adaylarımızın sektörle ilgili elde edeceği kazanımları da çok kıymetli görüyor, süreci ve içeriği bu doğrultuda kurguluyoruz” dedi.
Staj Fırsatı!
Bu yıl; tüm adımları tamamlayan ve ‘START Proje Kampı’ aşamasına gelerek katılan adaylar ‘Kamp Başarı Sertifikası’ almaya hak kazanacak. Ayrıca proje kampını başarıyla tamamlayan adaylar arasından ‘START Stajım’a kabul edilen 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri, 6 hafta boyunca, alanında uzman profesyoneller tarafından sunulan kapsamlı eğitim ve staj programı ile telekomünikasyon sektörünü yakından tanıma fırsatı elde edecekler. 6 haftalık staj programını tamamlayanlar; stajlarına uzun dönem devam etme şansına sahip olacaklar.
‘START Yeni İşim’ modülündeki başvuru adımlarını geçen adaylar, Türk Telekom’un farklı strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlayacaklar. İşe başlayacak adaylar; 18 ay sürecek kapsamlı bir eğitim gelişim programına da katılmaya hak kazanacaklar.
Türk Telekom
Türk Telekom Online İşlemlere ilgi!
Türk Telekom’un mobil ve web uygulaması ‘Online İşlemler’ platformunu, 2020 yılında da tercih etti. Üstelik uygulamanın indirilme sayısı 2020 yılında yüzde 32 artışla 47 milyon oldu. Platforma bir yılda giriş yapan ‘tekil kullanıcı’ sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 18 artarak 25 milyon oldu. Özellikle işlem sayısında da önceki yıla oranla büyük artış kaydedildiği söz konusu. 2020 senesinde Online İşlemler aracılığıyla yapılan tahsilatlar %71 yükseldi. TL yükleme işlemlerinde ise yüzde 75 artış kaydedildi.
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Güvenli işlem!
Türk Telekom’un sunduğu self servis uygulaması, birçok hizmete cep telefonlarından erişmeyi mümkün kılan detaylar arasında. ‘Online İşlemler’de fatura bilgilerini öğrenme, fatura ödeme, TL yükleme ve TL gönderme işlemleri yapılabiliyor. Ayrıca mobil, internet, ev telefonu ve Tivibu servisleri için yeni üyelik başvurusu yapma imkânı da sunulan seçenekler arasında.
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Yazan: levent_orgun, 4 gün önce
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