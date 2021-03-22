Türk Telekom’dan çocuklara sanat eğitimi

ASUS modern veri merkezlerinde performans ve verimi artıracak yeni AMD EPYC 7003 serisi sunucu modellerini duyurdu. Yeni sunucu serisi, SPEC CPU2017 çift soket performansında birincilik dahil birçok dünya rekorunu elinde tutuyor.

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AMD EPYC 7003 tabanlı sunucu portföyü

Yeni ASUS RS720A, RS700A, RS520A ve RS500A-E11 serisi sunucular çift ve tek soketli AMD EPYC 7003 serisi işlemcilere sahip yeni tasarımlarla geliyor. Ayrıca ASUS ayrıca bir önceki nesil EPYC 7002 işlemcilere sahip ESC4000A-E10, RS620SA-E10-RS12 ve RS500A-E10 serisi sunucular için BIOS güncellemesi de mevcut. Böylece bu modeller de yeni nesille gelen özelliklerden yararlanarak gelişmiş ve kesintisiz performans sağlıyor ve en yeni AMD platformlarıyla uyumlu hale geliyor.

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Bu yeni seri ileride çıkacak ASUS ESC serisi GPU sunucularıyla desteklenecek. 4U kasada olan sunucular sekiz adede kadar NVIDIA GPU’ya veya Xilinx FPGA hızlandırıcı karta destek verecek. Böylece bu gelecek seri yapay zeka, derin öğrenme ve HPC iş yüklerine uygun bir yapıda olacak. Gelişmiş sunucu ve altyapı güvenliği için bu yeni seriye güvenilirlik kaynağı çözümü olarak PFR FPGA platformu entegre edilmiş. Bu platform aygıt yazılımının güvenilirliğini sağlarken tehditleri tespit ederek saldırılara karşı koruma ve kurtarma işlevleri de taşıyor.

En yeni AMD EPCY 7003 serisi işlemciler sundukları olağanüstü performansla modern veri merkezleri için çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Zen 3 çekirdek mimarisini baz alan AMD EPYC işlemciler, şirketlerin daha hızlı sonuç almasına yardımcı olarak bir önceki nesle göre çift haneli oranda performans artışı yakalıyor. EPYC 7003 serisi işlemciler şirketlerin yazılım yatırımlarından en iyi şekilde yararlanmasını ve veri merkezlerinde daha etkileyici yatırım getirileri elde edilmesini sağlıyor.

SPEC.org onaylı performans

AMD EPYC 7003 işlemcilerin lider performansından yararlanan yeni ASUS RS720A-E11 sunucu çift AMD EPYC 7763 işlemciyle SPEC CPU2017 tam sayı oranı, kayar nokta oranı, tam sayı hızı ve yoğun işlem gücü gerektiren kayar nokta testlerinde birinci sıraya yerleşti. Böylece sonuçlar RS720A-E11’nin yeni AMD EPYC işlemcilerle sunucu sektörü için ASUS’un liderliğini sürdürdüğünü gösterdi.

ASUS’un işlemciyle dengeli mimarisi

Yeni AMD EPYC 7003 serisi işlemciler çift ve tek soketli platformlarda gerekli tüm özellikleri ve işlevleri sağlıyor. Yeni ASUS sunucular, işlemciden en verimli ve güvenli performansı alabilmek için dengeli bir mimariyle üretilmiş. Bu mimari çift veya tek işlemcili yapılandırmalarda tam bant genişliği sunarak daha fazla işlem kapasitesi ve yoğun işlem gücü gerektiren iş yükleri için daha fazla güç verimliliği sağlıyor. Bu mimari sayesinde müşteriler çift işlemcili mimarinin bant genişliği kapasitesinden tek işlemciyle de yararlanabiliyor, ileride ikinci bir işlemci ekleme esnekliğine de sahip oluyor.

Çok yönlü modüler tasarım

En yeni ASUS sunucular veri merkezlerinin artan iş yükünü karşılamak için kolayca ölçeklendirme imkanı veren yeni bir modüler tasarıma sahip. Örneğin yerleşik LAN modülü tasarımı arka paneldeki LAN bağlantı noktalarını dört adet 1 Gb veya iki adet 10 Gb LAN biçiminde kullanma olanağı veriyor. Ayrıca arka panel PCIe 4.0 yuvası ise 200 GB/s seviyesine ulaşan veri merkezi sınıfı aktarım hızları için OCP 3.0 modülüyle değiştirilebiliyor.

Ölçeklenebilir depolama çözümleri

Yeni AMD EPYC 7003 serisi işlemciler veri merkezlerinde esneklik ve maksimum performans için depolama çözümleri mevcut. Böylece Broadcom Tri-Mode RAID adaptörleri üzerinden sektör standardı SAS/SATA/NVMe arayüzleriyle geniş bağlantı seçenekleri ve güvenlik özellikleri sağlıyor. Ön paneldeki esnek NVMe sürücü geniş depolama alanı ve yüksek performans vadediyor. Aynı zamanda orta ve arka paneldeki depolama yuvaları da kapasiteyi daha da artırma imkanı veriyor.

Uzaktan BT altyapı yönetimi

ASUS bu nesilde yeni ASUS ASMB10-iKVM sunucu yönetimi çözümüyle en son AMD platformlarını destekliyor. Ek olarak 2500 yonga setine göre %39 daha hızlı BMC açılış süresi sunan en yeni AMI MegaRAC SP-X üzerinde çalışan ASPEED 2600 tabanlı ASUS sunucular BMC ağ performansını ileriye taşıyor. Tüm ASUS sunucularında bulunan bu çözüm WebGUI, Intelligent Platform Management Interface (IPMI) ve Redfish® API arayüzleri üzerinden bant dışı sunucu yönetimi olanağı sağlıyor. Entegre BT yazılımı ASUS Control Center ile uzaktan BIOS güncellemesi yapabiliyor, mobil cihazlar üzerinden birden fazla sistemi izlenebiliyor, tek tıkla yazılım güncellemeleri yapılıp dağıtılabiliyor. Böylece her tür BT altyapısı için daha kolay bir sunucu yönetimi sağlıyor.