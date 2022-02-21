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Türk Telekom yeni markasını tanıttı: GAMEON
Türk Telekom, oyuncuların hayatında daha fazla yer alacağı ve kullanıcıların oyun deneyimlerine renk katacağı yepyeni bir markayı; GAMEON’u hayata geçirdi. GAMEON, oyun tutkunlarına özel internet kampanyaları, sektörde önde gelen dünyaca ünlü markalarla gerçekleştirdiği oyun iş birlikleri ve daha birçok fırsatla kullanıcıların oyun keyfine değer katacak.
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Türk Telekom, oyuncuların dünyasına renk katacak yeni markası GAMEON’u tanıttı. Türk Telekom, gelişen oyun ekosistemindeki kullanıcıların deneyimlerini daha da artırmak üzere tasarladığı GAMEON’u “Göster Gücünü” mottosu ile hayata geçirdi. Lansmana özel; 100 Mbps’ye kadar yüksek hızlı, yüksek yükleme (upload) kapasiteli fiber internet ve League of Legends (LOL) oyununa özel Efsane LOL Paketini içeren kampanya kapsamında bir ilke de imza atıldı. Dünyaca ünlü dijital oyun League of Legends’a (LOL) özel fırsatlar sabit internette dünyada ilk kez bir kampanya dahilinde oyun severlere sunuldu. Oyun severler yalnızca GAMEON’a özel LOL kampanyası ile kostüm, deneyim puanı ve para (RP) gibi oyun içi özel faydalara sahip olabilecekler. GAMEON, ayrıca oyun tutkunlarının değişen ihtiyaçlarına odaklanacak ve oyun ekosistemine yönelik zengin fırsatlar sunacak. Oyun severlere; Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore’a özel fırsatlardan, dünyaca ünlü oyun markalarıyla iş birliklerinden, oyunculara özel donanımlardan, oyun keyfini tamamlayacak marka ortaklıklarından, müşteri hizmetlerinde özel ekipten ve oyun turnuvalarından oluşan bir dünya sunulacak.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal “Fiber altyapıyı Türkiye’nin her köşesine taşıyor, ülkemizin dört bir yanını fiber ağlarla örüyoruz. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, zengin bir yelpazede ürün ve hizmetlerimizle kullanıcılarımıza ulaşıyor, onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz. Son dönemde özellikle oyun ekosisteminde yaşanan gelişmelerin ışığında, bu alandaki kullanıcıların deneyimlerini genişletecek bir dünyanın kapılarını açtık. GAMEON ile oyun severlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir evren oluşturduk. Teknoloji ve dijital dönüşüm bilgi birikimimiz ile değer üreten anlayışımızla önümüzdeki dönemde oyun tutkunlarının hayatında daha fazla yer alacağız. Dijital oyun platformumuz Playstore ile bugüne kadar binden fazla popüler PC ve Mobil oyunu ile çeşitli oyunların paketlerini dünya ile aynı anda, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sunarken, şimdi GAMEON ile daha entegre bir platformun kapılarını açıyoruz. Oyunseverlere fiber altyapı gücümüzle yüksek hızlı internet sağlarken, donanım desteği, marka iş birlikleri, oyun içi sürprizler gibi birçok ihtiyaca odaklanan içeriklerle yanlarında oluyoruz” dedi.
Gamer’ların deneyimlerini artırmayı hedefleyen GAMEON hakkındaki tüm detaylara www.gameon.com.tr adresinden ve GAMEON sosyal medya hesaplarından (Discord, Twitch, Youtube, Twitter, Instagram, Facebook, Tiktok) ulaşılabilecek.
- GAMEON, kullanıcıların deneyimine renk katacak kampanyalarıyla oyun keyfini arttıracak. League of Legends kampanyası ile kullanıcılara 100 Mbps’ye kadar limitsiz fiber internet, yüksek yükleme (upload) kapasitesi, 200 TL hoş geldin indirimi ve dünyaca ünlü dijital oyun League Of Legends’a (LOL) özel Efsane LOL Paketi ve oyun içi alımlarda geçerli olacak 2000 RP hediyesi sunulacak.
- Oyunseverler, League of Legends kampanyası dahilinde, League of Legends (LOL) oyununa özel indirim ve haklardan yararlanacaklar.
- Kullanıcılar; kampanya ile birlikte sunulacak Efsane LOL paketi dahilinde tüm şampiyonlardan ve her şampiyon için bir kostüm paketten, ayrıca yüzde 25 XP (deneyim puanı) takviyesinden faydalanacaklar.
- Oyunseverler bu kampanya kapsamında, LOL içerisinde kullanabilecekleri tek seferlik 2000 RP kazanacaklar.
- GAMEON’da; Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore’a özel fırsatlar sunan internet kampanyaları da yer alacak. Yüksek hızlı fiber internet içeren Playstore Kampanyası ile oyuncular Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore’dan da istedikleri alışverişlerde kullanabilecekleri hediye çekleri kazanacaklar.
- GAMEON kullanıcıların ekipman ihtiyacını da düşünüyor. XPRIME oyuncu koltuklarında tüm indirimlere ek %15 indirim fırsatı da kullanıcılara sunulacak.
- Oyun keyfini artırmaya odaklanan GAMEON, GastroClub ile yaptığı iş birliği ile yeme-içme kategorisinde de çeşitli faydalar sağlıyor. Oyuncular, GastroClub uygulamasında GAMEON’a özel birçok faydaya ulaşabilecek. Kullanım limiti olmadan ve tüm ürünlerde geçerli KFC ve Pizza Lazza’dan eve siparişlerde %20 indirim ayrıcalığı, 15 ilde 100’den fazla restoranda indirim ayrıcalıkları oyuncuları bekliyor. Ayrıca Espressolab’de tüm sıcak kahvelerde geçerli 1 alana 1 bedava kampanyası ile kahve keyfi de yapabilecekler.
- Geçtiğimiz yıl CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive)’nun en prestijli ve rekabetçi e- spor organizasyonlarından biri olan BLAST Premier’in en önemli e-spor turnuvalarını Tivibu Spor lineer ve dijital platformlarından yayınlayan Tivibu; bu sene de önde gelen e-spor turnuvalarına ev sahipliği yapmaya devam edecek. Oyuncular yıl boyunca da Tivibu Spor kanalından canlı yayınlanacak e-spor turnuvalarını takip edebilecekler.
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